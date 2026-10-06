Emily Blunt torna nella terra dei lupi con Benicio Del Toro (e non solo): Sicario 3 riunisce il trio. E stavolta c’è qualcosa di diverso Emily Blunt torna nei panni di Kate Macer in “Sicario 3”: con lei Benicio Del Toro e Josh Brolin. Il nuovo capitolo ha già trovato regista e sceneggiatore.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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In questi mesi l’abbiamo vista tra i protagonisti de Il Diavolo Veste Prada 2 – campione di incassi – e Disclosure Day, di Steven Spielberg. Ma Emily Blunt non ha intenzione di fermarsi anzi, sta per tornare sul grande schermo. L’attrice è, infatti, pronta a riprendere il ruolo di Kate Macer in Sicario 3, terzo capitolo della saga nata nel 2015. Al suo fianco dovrebbero tornare Benicio Del Toro e Josh Brolin. Alla regia è stato scelto Padraic McKinley, mentre per quanto riguarda la sceneggiatura, quest’ultima dovrebbe essere firmata dal candidato all’Oscar Steven Knight. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Sicario 3, il ritorno è vicinissimo: cosa sappiamo sul nuovo capitolo

La saga di Sicario potrebbe presto tornare sul grande schermo con un terzo capitolo. Secondo Deadline, Black Label Media e Thunder Road stanno sviluppando Sicario 3 con l’obiettivo di riportare insieme Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin. Alla regia è stato scelto Padraic McKinley, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight. La trama è ancora top secret, Il coinvolgimento dei tre protagonisti sembra essere uno degli elementi centrali del nuovo film. Brolin e Del Toro avevano già guidato Sicario: Day of the Soldado, mentre Blunt era rimasta fuori dal secondo capitolo. Dopo aver letto la versione più recente dello script, gli attori avrebbero manifestato il loro interesse a riprendere i rispettivi ruoli. La produzione starebbe inoltre lavorando agli ultimi interventi sulla sceneggiatura, con l’intenzione di iniziare le riprese nel prossimo futuro. il progetto sarebbe ormai entrato in una fase concreta di sviluppo.

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Sicario, una saga ancora molto popolare

Nel 2015, Denis Villeneuve porta al cinema Sicario, un thriller che racconta la guerra al narcotraffico lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. La protagonista è Kate Macer, un’agente dell’FBI che viene coinvolta in un’operazione guidata da Matt Graver e dal misterioso Alejandro. Quello che all’inizio sembra un normale intervento contro i cartelli si trasforma presto in qualcosa di molto più oscuro: Kate si ritrova infatti in un ambiente dove le regole sembrano avere sempre meno importanza e dove giustizia e vendetta finiscono per confondersi.

Il film conquista pubblico e critica e diventa rapidamente uno dei thriller crime più apprezzati degli ultimi anni. Nel 2018 arriva il sequel, diretto da Stefano Sollima, che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla saga, soprattutto grazie allo streaming. Ora si guarda a un possibile terzo capitolo, con Black Label Media e Thunder Road al lavoro per trovare la distribuzione più adatta al progetto. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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