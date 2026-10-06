Emily Blunt torna nella terra dei lupi con Benicio Del Toro (e non solo): Sicario 3 riunisce il trio. E stavolta c’è qualcosa di diverso
Emily Blunt torna nei panni di Kate Macer in “Sicario 3”: con lei Benicio Del Toro e Josh Brolin. Il nuovo capitolo ha già trovato regista e sceneggiatore.
In questi mesi l’abbiamo vista tra i protagonisti de Il Diavolo Veste Prada 2 – campione di incassi – e Disclosure Day, di Steven Spielberg. Ma Emily Blunt non ha intenzione di fermarsi anzi, sta per tornare sul grande schermo. L’attrice è, infatti, pronta a riprendere il ruolo di Kate Macer in Sicario 3, terzo capitolo della saga nata nel 2015. Al suo fianco dovrebbero tornare Benicio Del Toro e Josh Brolin. Alla regia è stato scelto Padraic McKinley, mentre per quanto riguarda la sceneggiatura, quest’ultima dovrebbe essere firmata dal candidato all’Oscar Steven Knight. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Sicario 3, il ritorno è vicinissimo: cosa sappiamo sul nuovo capitolo
La saga di Sicario potrebbe presto tornare sul grande schermo con un terzo capitolo. Secondo Deadline, Black Label Media e Thunder Road stanno sviluppando Sicario 3 con l’obiettivo di riportare insieme Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin. Alla regia è stato scelto Padraic McKinley, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight. La trama è ancora top secret, Il coinvolgimento dei tre protagonisti sembra essere uno degli elementi centrali del nuovo film. Brolin e Del Toro avevano già guidato Sicario: Day of the Soldado, mentre Blunt era rimasta fuori dal secondo capitolo. Dopo aver letto la versione più recente dello script, gli attori avrebbero manifestato il loro interesse a riprendere i rispettivi ruoli. La produzione starebbe inoltre lavorando agli ultimi interventi sulla sceneggiatura, con l’intenzione di iniziare le riprese nel prossimo futuro. il progetto sarebbe ormai entrato in una fase concreta di sviluppo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sicario, una saga ancora molto popolare
Nel 2015, Denis Villeneuve porta al cinema Sicario, un thriller che racconta la guerra al narcotraffico lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. La protagonista è Kate Macer, un’agente dell’FBI che viene coinvolta in un’operazione guidata da Matt Graver e dal misterioso Alejandro. Quello che all’inizio sembra un normale intervento contro i cartelli si trasforma presto in qualcosa di molto più oscuro: Kate si ritrova infatti in un ambiente dove le regole sembrano avere sempre meno importanza e dove giustizia e vendetta finiscono per confondersi.
Il film conquista pubblico e critica e diventa rapidamente uno dei thriller crime più apprezzati degli ultimi anni. Nel 2018 arriva il sequel, diretto da Stefano Sollima, che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla saga, soprattutto grazie allo streaming. Ora si guarda a un possibile terzo capitolo, con Black Label Media e Thunder Road al lavoro per trovare la distribuzione più adatta al progetto.
Guida TV
-
09 Ottobre 2026
I giorni della violenzaRai Movie
Potrebbe interessarti anche
Sicario, Emily Blunt super sexy con Benicio del Toro: aspettano ancora il terzo film, ma quando uscirà?
Il film del 2015 con Emily Blunt e Benicio del Toro è diventato un cult moderno. Int...
I film in onda in TV stasera, giovedì 1 ottobre: sfida cult tra Goonies e Renato Pozzetto
Una serata ricchissima con azione, thriller e grandi classici: da Gran Turismo su Sk...
Brad Pitt, stasera in Tv gratis il film (fallimentare) con Angelina Jolie: stroncato dalla critica, fu la loro ultima collaborazione
Dalle novità di Sky Cinema con Il Dio dell'Amore e i thriller Mindcage e Sicario, ai...
Brad Pitt, stasera in Tv gratis il suo vero capolavoro (e l’ingiustizia da Oscar): un cult davvero imperdibile
I film da vedere in Tv stasera 4 ottobre 2026: da Il processo di Norimberga su La7 a...
I film in TV stasera, giovedì 24 settembre 2026: la commedia di FolleMente o il giallo di Knives Out?
Una serata ricchissima con 29 film tra reti in chiaro, Sky Cinema e canali specializ...
Emily Blunt è la regina assoluta del red carpet a Londra: l'abito mozzafiato che ha paralizzato il mondo alla première di Disclosure Day
L'attrice ha incantato i presenti in occasione del red carpet tenutosi a Londra per ...
I film in onda in TV stasera, sabato 19 settembre 2026: da Immaturi con Raoul Bova a Benvenuti al Sud con Claudio Bisio
Scoprite le migliori proposte di questa sera: dall’adrenalinico San Andreas su Itali...
Game of Thrones: Aegon's Conquest: il nuovo film ha (finalmente) una data di uscita, ma manca la cosa più importante
Westeros sbarca per la prima volta sul grande schermo: Warner Bros. ha fissato la da...