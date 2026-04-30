Siamo Danza, Eleonora Abbagnato non basta al web: “Dov’è Roberto Bolle?”. Poi ovazione per Nikita Perotti: “Capolavoro” In occasione della Giornata Internazionale della Danza ieri su Rai 1 è andata in scena la serata-evento con tantissimi ospiti vip

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La danza torna protagonista su Rai 1. Ieri mercoledì 29 aprile 2026, infatti – in occasione della Giornata Internazionale della Danza – è andato in onda Siamo Danza, la serata-evento diretta da Eleonora Abbagnato a Palermo. Un vero e proprio show con tantissimi ospiti vip che è stato in grado di riportare l’arte in una prima serata culturale e dal tasso di qualità altissimo. Il pubblico generalista non ha risposto benissimo (soprattutto sul web), ma non sono mancati gli applausi per tutti i protagonisti. Scopriamo tutti i dettagli.

Siamo Danza, la prima serata di Rai 1 all’insegna della danza (ma senza Bolle)

Ieri nel prime time di Rai 1 è andato in scena Siamo Danza, il grande evento diretto da Eleonora Abbagnato a Palermo. Uno show che ha riportato l’arte in prima serata sulla tv di Stato in occasione della Giornata Internazionale della Danza, proprio come aveva fatto Viva la Danza negli scorsi anni. Sui social, infatti, non sono mancati i paragoni (spesso impietosi) con lo show di Roberto Bolle. "Rivoglio Roberto Bolle", "Roberto Bolle, dove sei?", "Questo Siamo Danza lo vedo troppo Abbagnato-centrico, per non parlare della totale assenza di alcuni stili come l’hip hop, ad esempio. Apprezzo mille volte di più Viva la Danza di Bolle: lui sì che porta davvero tutta la danza e ospiti più variegati", "Molto meglio lo spettacolo che sapeva creare Roberto Bolle" si legge sul web, dove in tantissimi si sono lamentati anche della regia, spesso concentrata più sui cantanti che sulle performance dei ballerini sul palco. "La serata si chiama Siamo Danza ma devono metterci per forza i cantanti", "Sempre bello vedere artisti di questo livello, ma la danza sembra un contorno, la regia non sa sottolinearla", "Ma perché in un programma sulla danza, invece di far vedere Giuliano Sangiorgi che canta, non fate vedere i ballerini ballare?", "Sì, ma fateci vedere i ballerini, che il cantante lo sentiamo lo stesso", "Un vero regista non si trova in Rai?".

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La reazione dei social: ovazioni per Eleonora Abbagnato e Nikita Perotti

Al di là di alcune criticità, comunque, Siamo Danza è stato un grande show in grado di portare un’arte come la danza su Rai 1, in una prima serata dedicata finalmente alla cultura. Non sono ovviamente mancati gli applausi a Eleonora Abbagnato, ma non solo. "Tutto bellissimo, emozionante, una serata indimenticabile. Grazia, bellezza, eleganza, bravura, un sogno", "Siamo Danza è di un livello artistico troppo alto, per questo motivo purtroppo non vincerà la serata", "Spettacolo meraviglioso, che danzatori pazzeschi!", "Ho visto tutta la serata e sono stata catturata da ogni coreografia, da ogni momento e da ogni emozione! Una serata finalmente diversa", "Mi auguro che lo spettacolo di questa sera lo stiano seguendo in tanti, perché vedere in TV tanta arte non è proprio un dettaglio da poco. La bellezza della danza unita al talento offerto al pubblico è merce rara" si legge infatti sui social. Il protagonista della serata, però, è stato un volto molto noto al pubblico di Rai 1, vale a dire Nikita Perotti, fresco vincitore di Ballando con le Stelle con Andrea Delogu: "Appena vista quella diva di Noemi ballare in coppia con il maestro Nikita Perotti; e allora forza sogno, Milly alza quella cornetta che lei è già pronta per ballare un jive all’una di notte dopo il TG e prendere il tesoretto di Matano", "Maestro Nikita, vederti ballare così intensamente con un pilastro della danza, che emozione. Sei stato meraviglioso. Bravo, bravo, bravo. Come crescono veloci", "Capolavoro questa coreografia, cinque minuti incollati allo schermo", "Nikita Perotti, sei stato magnifico", "Meravigliosi! Nikita, fiere di te, maestro! Che emozione vederti lì tra le stelle della danza", "Passo a due di Nikita con Eleonora strepitosamente bello. Coreografia danzata, eleganza innata, leggerezza trasmessa, fluidità dei corpi, mimica giusta che ha accompagnato lo stile. Hanno volato e affascinato. Un ballo che avrei voluto non finisse per la meraviglia", "Vedere Nikita Perotti, il maestro cucciolissimo di Ballando con le Stelle, che balla con Eleonora Abbagnato durante un programma che celebra la danza mi sta facendo frignare più di quanto pensassi. È così che si sente una madre al saggio del figlio?", "Ma quanto è cresciuto Nikita? Come passa il tempo, sempre bravo", "Nikita proprio top", "La capacità interpretativa e l’autorevolezza che è riuscito a trasmettere, pur dividendo la scena con un’artista di quella levatura, sono eccezionali. Bravissimo Maestro, sei stato davvero speciale".

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