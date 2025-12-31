Shrinking 3, Michael J. Fox torna in tv dopo anni ma fa già discutere: ecco perché Apple TV+ svela Shrinking 3: tra nuovi amori, crisi personali e un grande ritorno, Michael J. Fox ruba la scena con una battuta 'particolare' sul Parkinson.

Melania Fiata

Di recente, Apple TV ha pubblicato il trailer della terza stagione di Shrinking, la comedy acclamata da pubblico e critica. Creata da Bill Lawrence e Brett Goldstein, la nuova stagione debutterà il 28 gennaio 2026 su Apple TV con un episodio speciale di un’ora, seguita da uscite settimanali ogni mercoledì fino all’8 aprile. Protagonisti Jason Segel e Harrison Ford, affiancati da un cast super stellare, in cui è presente anche Michael J. Fox, che torna a recitare dopo la pausa presa nel 2020 per problemi di salute. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Shrinking 3: il trailer della terza stagione della serie

Nelle scorse ore, Apple TV ha rilasciato il trailer di Shrinking 3, la terza stagione della serie comedy che mostra il ritorno alla recitazione di Michael J. Fox, dopo aver interrotto la carriera nel 2020 a causa di problemi di linguaggio legati al Parkinson. La serie di successo è creata da Bill Lawrence e Brett Goldstein in collaborazione con Jason Segel, che partecipa anche come protagonista. La terza stagione, composta da 11 episodi, si concluderà l’8 aprile. Nel trailer si vede il ritorno del Dottor Paul Rhoades, mentre Jimmy attraversa una crisi perché sua figlia sta per andare all’università. Inoltre, il personaggio di Segel potrebbe iniziare una nuova storia d’amore con Sofi, interpretata da Cobie Smulders. Michael J. Fox appare in una sala d’attesa seduto accanto a Rhoades, a cui chiede il motivo della sua presenza; Paul risponde "Parkinson. Tu?", ricevendo come risposta un ironico "Solo un taglio di capelli".

Trama e cast di Shrinking 3

Per chi non lo spesse, Shrinking segue le vicende del terapeuta Jimmy, che inizia a dire ai suoi pazienti esattamente tutto ciò che pensa, infrangendo le regole della sua professione e causando grandi cambiamenti nelle loro vite, compresa la sua. Nell’attesissima terza stagione della serie, vengono affrontati temi di crescita e cambiamento personale, dal lento peggioramento della malattia di Paul all’arrivo di un bambino nella vita di Brian e Charlie, fino alla crescita di Alice. Nel cast sono presenti:

Jason Segel

Harrison Ford

Christa Miller

Jessica Williams

Luke Tennie

Michael Urie

Lukita Maxwell

Ted McGinley

Cobie Smulders

Damon Wayans Jr. Jeff Daniels

Tra le guest star, invece, troviamo:

Goldstein

Damon Wayans Jr.

Wendie Malick

Cobie Smulders

Jeff Daniels

Michael J. Fox

Quando esce e dove vedere in streaming Shrinking 3

La terza stagione di Shrinking arriverà su Apple TV il 28 gennaio 2026 e potete vederla in streaming proprio sulla piattaforma, accedendo al vostro account con le vostre credenziali.

