Shrek, Ciuchino stanco di stare sempre un passo indietro: Eddie Murphy lo porta al cinema con uno spin-off che potrebbe svelare un grande segreto
DreamWorks scommette su Ciuchino: il prequel "Donkey" svelerà nel 2028 chi era davvero l'asino prima di incontrare Shrek e cambiare per sempre la sua vita.
Per oltre vent’anni ha rubato la scena battuta dopo battuta, sempre un passo indietro rispetto all’orco più famoso del cinema. Ora Ciuchino è pronto a prendersi la rivincita. Universal e DreamWorks Animation hanno annunciato ufficialmente Donkey, il lungometraggio che racconterà finalmente le origini del personaggio più chiacchierone della saga di Shrek. Eddie Murphy tornerà a prestare la voce al suo ruolo più iconico in quello che, indubbiamente, si preannuncia come un vero e proprio viaggio nel passato. Siete curiosi di saperne di più? Allora, proseguite la lettura.
Shrek, Ciuchino avrà il suo spin-off: Eddie Murphy è pronto per Donkey: di cosa parlerà il nuovo film
L’universo di Shrek continua ad ampliarsi e questa volta i riflettori saranno puntati su uno dei personaggi più amati della saga. Universal e DreamWorks Animation hanno annunciato Donkey, il primo film interamente dedicato a Ciuchino, che debutterà nelle sale il 30 giugno 2028. Il lungometraggio sarà un prequel e racconterà le origini del celebre asino, esplorando il suo passato prima dell’incontro con Shrek. Tra i misteri che potrebbero essere finalmente svelati ci sono la sua capacità di parlare, la vita che conduceva prima della saga e il motivo per cui si trovasse nel regno di Molto Molto Lontano. A prestargli ancora una volta la voce sarà Eddie Murphy, storico interprete del personaggio.
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La regia è stata affidata a Charlie Bean, mentre la produzione sarà curata da Rebecca Huntley. Al progetto collaborerà anche Matt Flynn nel ruolo di co-regista.
Shrek 5, Zendaya si unisce al cast del nuovo capitolo della saga
Nonostante l’entusiasmo generale, è chiaro che bisognerà aspettare un po’ prima di vedere Donkey sul grande schermo. Ma non disperate perché possiamo consolarci con Shrek 5, previsto per il 2027. Il nuovo capitolo di una delle saghe più amate da grandi e piccini, riunirà il cast originale formato da Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, ai quali si aggiungerà anche Zendaya in un ruolo ancora segreto. Dietro la macchina da presa ci saranno Conrad Vernon e Walt Dohrn, già veterani della saga. L’annuncio conferma la volontà di DreamWorks di continuare a investire su uno dei franchise d’animazione più redditizi della sua storia.
Nato nel 2001, Shrek ha rivoluzionato il genere con il suo umorismo irriverente e i suoi personaggi iconici, conquistando il primo Oscar assegnato al Miglior film d’animazione. Tra sequel e spin-off, la saga ha incassato oltre 3 miliardi di dollari nel mondo e, con Shrek 5 e Donkey, si prepara ad aprire una nuova fase del suo universo narrativo.
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