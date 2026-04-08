Shiloh Jolie, il debutto nel K-Pop (segreto) della figlia di Angelina e Brad Pitt: cosa ha fatto La figlia dei due attori americani è apparsa nell'ultimo video della cantante Dayoung. Avrebbe partecipato ai casting di ballo in maniera totalmente anonima. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Non aveva bisogno di presentazioni, eppure ha scelto di non usarne nessuna. Shiloh Jolie, 19 anni, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della danza comparendo come ballerina di supporto nel nuovo videoclip della cantante K-Pop Dayoung. Nei crediti del video è comparsa soltanto come "Shi", ma i fan l’hanno riconosciuta subito. E la notizia ha fatto rapidamente il giro dei social. Vediamo tutti i particolari.

Shiloh Jolie, il debutto da ballerina nel video di Dayoung

La scelta di non usare il proprio cognome – né Jolie né Pitt – racconta già molto di Shiloh e di come si stia costruendo una carriera indipendente. La giovane figlia di Brad e Angelina, che da tempo ha abbandonato il doppio cognome Jolie-Pitt per utilizzare soltanto quello materno, ha deciso di presentarsi nel suo primo progetto professionale con un anonimato quasi totale. Solo "Shi", un nome cortissimo, è ciò che appare nei crediti del video della cantante K-Pop Dayoung.

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Eppure i fan di Dayoung – e della stella Shiloh – l’hanno riconosciuta in men che non si dica (complice anche la somiglianza impressionante con la madre e il padre). E subito i commenti si sono moltiplicati sui social, tra chi sottolinea la sua tecnica, chi ne apprezza la scelta di un debutto così ‘in sordina’, e chi è semplicemente rimasto sorpreso dall’inaspettato approdo di una figlia d’arte nel panorama musicale coreano.

Il casting aperto e la scelta dell’anonimato

A rendere il debutto di Shiloh ancora più significativo è stata la modalità con cui è avvenuto. Secondo quanto riferito dall’etichetta Starship Entertainment, la ballerina sarebbe stata selezionata attraverso un casting aperto negli Stati Uniti, senza trattamenti di favore legati al nome dei genitori. Solo a progetto concluso, dunque, l’etichetta avrebbe scoperto l’identità di Shiloh. A conferma dell’estrema cautela con cui la ragazza avrebbe deciso di muoversi nel panorama dell’intrattenimento mondiale.

Non è la prima volta, però, che il talento di Shiloh Jolie nella danza attira l’attenzione. Già nel 2024 il coreografo Lil Kelaan Carter aveva pubblicato un video delle sue performance, lodandola per le qualità tecniche e l’energia trasmessa. Quella visibilità involontaria aveva già lasciato intravedere una ragazza con una passione autentica e un talento non da poco. Ora, con questo debutto professionale, la conferma è finalmente arrivata.

Perché Shiloh ha scelto il cognome Jolie

Shiloh ha compiuto un passo importante poco dopo aver compiuto 18 anni, nel maggio del 2024: ha abbandonato il doppio cognome Jolie-Pitt per usare soltanto il cognome della madre. Una scelta che è maturata in un contesto familiare complesso, segnato dalla separazione pubblica tra Angelina Jolie e Brad Pitt, e dalle accuse di comportamenti violenti rivolte dalla madre all’ex marito. Rifiutando il cognome dell’attore, a quanto pare, Shiloh si sarebbe schierata implicitamente con Angelina.

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