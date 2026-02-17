Ancora guai per Shia LaBeouf: l'attore di Transformer arrestato dopo una rissa L'attore Shia LaBeouf finisce ancora una volta al centro della cronaca per comportamenti illegali: la star di Transformer è stata arrestata dopo l'accusa di aggressione

Ancora problemi per Shia LaBeouf: il celebre attore è stato arrestato a New Orleans durante il Mardi Gras. È accaduto tutto in piena notte: la polizia di New Orleans è stata chiamata in una strada del Quartiere Francese intorno alle 00:45 dopo che due uomini hanno denunciato di essere stati aggrediti.

Shia LaBeouf arrestato: cos’è successo e perché è finito in manette

Stando a quanto riportato da Variety, gli investigatori hanno dichiarato che LaBeouf stava creando disordini e diventando sempre più aggressivo in un’attività commerciale nel Quartiere Francese. Un membro dello staff ha cercato di allontanare l’attore, ma una volta fuori, una vittima ha dichiarato che LaBeouf lo ha colpito con diversi pugni.

Le vittime hanno riferito alla polizia che l’attore se n’è andato, ma è poi tornato, comportandosi in modo più aggressivo. Diverse persone hanno tentato di trattenere LaBeouf e alla fine lo hanno rilasciato nella speranza che se ne andasse, ma l’attore ha nuovamente colpito la stessa vittima, hanno riferito gli investigatori. LaBeouf avrebbe poi colpito un’altra persona sul naso, motivo per il quale è stato nuovamente immobilizzato fino all’arrivo degli agenti. L’attore di Transformer è stato portato in ospedale per le cure di ferite di cui non si conosce l’origine, successivamente è finito in arresto e accusato di due capi d’imputazione per aggressione semplice.

L’attore già protagonista di comportamenti discussi

Va detto che non è la prima volta che Shia LaBeouf finisce al centro di accuse. L’attore ha anzi alle spalle degli episodi spiacevoli e precedenti di carattere penale, tra cui una causa intentata contro di lui da FKA Twigs per violenza sessuale e aggressione.

Nel 2025, l’attore è apparso nel documentario di Leo Lewis O’Neil Slauson Rec, che lo segue mentre dirige e insegna in una compagnia teatrale sperimentale. Il regista, personalmente coinvolto in questa avventura, offre una prospettiva personale sull’esperienza e sui suoi partecipanti, che definisce la sua "famiglia".

