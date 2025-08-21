Dopo Sherlock, Steven Moffat apre la porta di Downing Street: arriva la nuova serie Number 10. Cosa sappiamo Il genio di Sherlock torna con Number 10: Steven Moffat trasforma la leggendaria residenza del premier britannico in un vortice di intrighi e segreti oscuri.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Tutti noi abbiamo amato Sherlock Holmes, dai libri ai film, passando per la serie di culto che ha ricevuto numerosi premi. Dopo anni, l’ideatore del celebre show, Steven Moffat, ha deciso di ideare una nuova serie tv intitolata Number 10, per Channel 4, ambientata nell’iconica Downing Street. A quanto pare, è disponibile già la sinossi ufficiale, in questo modo potremmo farci un’idea di cosa aspettarci. Ciò che è certo, è che tantissimi fan saranno felici di rivedere quella famosa porta con il numero 10. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Number 10, la nuova serie ideata da Steven Moffat (Sherlock): trama e dettagli

Incredibile ma vero! Lo sceneggiatore e produttore britannico Steven Moffat, creatore della serie cult Sherlock (nove Emmy e otto BAFTA), è al lavoro su una nuova produzione per Channel 4 ambientata al numero 10 di Downing Street, la celebre residenza ufficiale del Primo Ministro britannico. La serie, intitolata proprio Number 10, viene accostata al drama anni ’70 Su e giù per le scale, perché racconterà le storie delle molte persone che vivono e lavorano all’interno della storica abitazione. Tuttavia la politica resterà sullo sfondo: Moffat metterà al centro i personaggi di fantasia che popolano la casa, dal Primo Ministro nell’attico, al complottista che gestisce il bar nei sotterranei, fino al gatto di Downing Street. La trama descrive il numero 10 come un luogo unico, dove possono convivere romanticismo, crisi, segreti e persino il rischio di una guerra innescata da una semplice sbornia. Il governo sarà inventato, ma i problemi affrontati saranno reali; non sarà mai rivelato quale partito è al potere, perché – spiega – "una volta che il mondo intero sarà in subbuglio, non avrà più importanza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La regia sarà di Ben Palmer (Un amore per caso), mentre Moffat sarà anche produttore esecutivo insieme alla moglie Sue Vertue, che ha definito Number 10 "un progetto che Steven ha molto a cuore". E ha aggiunto: "Dice che ci sono tre porte famose al mondo: ha fatto [una serie] al 221B di Baker Street e al TARDIS, ora lo farà su una reale".

Dove vedere in streaming la celebre serie Sherlock

Per chi non lo sapesse, Sherlock è una serie britannica che racconta le avventure di Sherlock Holmes e del dottor John Watson in una Londra contemporanea, liberamente ispirata ai personaggi di Arthur Conan Doyle. Il cast vanta la presenza dei seguenti attori: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves, Una Stubbs, Mark Gatiss, Loo Brealey, Amanda Abbington, Andrew Scott.

Se desiderate rivederla in streaming, la trovate sulle piattaforme Prime Video e Netflix.

Potrebbe interessarti anche