Sharon Stone svela il vero motivo del divorzio: "Avevo due tumori, mio marito si arrabbiò per la rimozione dei seni. Tutto finì lì"
La diagnosi di due tumori al seno, la mastectomia bilaterale e la reazione del marito: Sharon Stone svela il retroscena del divorzio
Per oltre vent’anni la fine del matrimonio tra Sharon Stone e Phil Bronstein è rimasta avvolta nel mistero. Una delle coppie più fotografate della Hollywood di fine anni Novanta sembrava incarnare un equilibrio perfetto tra cinema, giornalismo e mondanità. Poi, nel 2004, arrivò il divorzio, accompagnato da una complessa vicenda legale legata all’affidamento del figlio adottivo Roan. Oggi, però, l’attrice ha deciso di raccontare un episodio privato che, secondo la sua versione, cambiò per sempre il destino della relazione portando al divorzio.
La confessione è arrivata durante una conversazione con David Begnaud nel podcast The Person Who Believed In Me. Stone ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita, quando una diagnosi particolarmente grave la costrinse a prendere una decisione delicata sul proprio corpo e sulla propria salute.
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Sharon Stone, la diagnosi dei tumori che cambiò tutto
All’inizio degli anni Duemila, Stone scoprì di avere due tumori al seno. Uno dei due, ha raccontato, aveva dimensioni particolarmente importanti. Di fronte alla gravità della situazione, il medico le prospettò la possibilità di sottoporsi a una mastectomia bilaterale.
Dopo un primo momento di esitazione, l’attrice decise di accettare l’intervento. Una scelta che, nella sua ricostruzione, non sarebbe stata soltanto una decisione medica, ma anche un momento decisivo per la sua vita privata.
La reazione del marito e quella frase rimasta impressa
Secondo il racconto dell’attrice, il marito reagì negativamente alla notizia dell’operazione. Quando il medico illustrò la situazione, l’uomo avrebbe risposto: "È ridicolo", per poi alzarsi e lasciare la stanza.
Il medico, sempre secondo la testimonianza di Stone, cercò di riportare l’attenzione sulla gravità della situazione e sulla necessità di tutelare la salute della paziente. Fu allora che l’attrice mise in chiaro di voler decidere autonomamente del proprio percorso: "Decido io, non lui".
A quel punto, interrogata da Begnaud sul significato di quella reazione, Stone ha spiegato che il problema, secondo la sua interpretazione, non sarebbe stato l’intervento in sé, ma il fatto che la mastectomia avrebbe comportato la rimozione di entrambi i seni. Una circostanza che, a suo dire, avrebbe provocato la rabbia del marito.
"Tutto finì lì": il momento in cui Stone decise di divorziare
C’è soprattutto una frase pronunciata dall’attrice che restituisce il peso che quell’episodio avrebbe avuto sul matrimonio:
"Quella fu la fine del matrimonio. Tutto finì lì, in quella stanza. Per lui era finita. Era tutto finito. Si capiva benissimo. Mio marito pensava che fossi ridicola. Pensava che fosse tutta una sciocchezza. Pensava che prendessi troppe decisioni da sola"
Stone, durante l’intervista, non ha pronunciato direttamente il nome di Phil Bronstein. Il riferimento è però ricondotto dai resoconti al giornalista ed editore, che fu il secondo marito dell’attrice dal 1998 al 2004. Prima di lui, Sharone era stata sposata nel 1984 con Michael Greenburg, divorziando nel 1990.
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