Sharon Stone ha scelto la Calabria: la star di Basic Instinct lascia Hollywood e vola a Soverato per il Magna Graecia Film Festival 2026 L’attrice statunitense approderà molto presto sulla cosa ionica e chissà che i cittadini di Soverato non possano addirittura ritrovarla tra le vie del paese.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Cosa potrebbe portare una delle icone cinematografiche più famose al mondo a trascorrere del tempo nella bella Calabria? È proprio questa la prima domanda che sorge spontanea alla notizia dell’arrivo sulla costa ionica della bella e talentuosa Sharon Stone, una delle attrici più amate a livello mondiale con all’attivo film dall’invidiabile successo. La risposta? L’estate 2026 in Calabria, e in particolare a Soverato, sarà tutt’altro che scontata. Dal 25 luglio al 1° agosto si terrà infatti il Magna Graecia Film Festival 2026, durante il quale Sharon Stone riceverà un prestigiosissimo premio: ecco tutti i dettagli.

Sharon Stone in Calabria per il Magna Graecia Film Festival 2026

Ebbene sì, l’attrice statunitense Sharon Stone arriverà molto presto in Calabra, e in particolare a Soverato, dove in occasione del grande Magna Graecia Film Festival 2026 riceverà la Colonna d’Oro alla carriera, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della rassegna ideata da Alessandro Casadonte e Gianvito Casadonte. L’attrice sarà una vera e propria protagonista e, oltre a ritirare il prestigioso premio, parteciperà a una conversazione d’autore moderata dalla giornalista Silvia Bizio. Per celebrare la sua carriera, il Festival proporrà anche la proiezione di La dea del successo, film del 1999 diretto da Albert Brooks che vede tra i protagonisti proprio la bellissima e talentuosa Sharon Stone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sharone Stone, l’ultima "Movie star"

D’altronde, chi meglio di Sharon Stone può rendere ancora più speciale un Festival dedicato al cinema. Ricordiamo infatti che l’attrice è stata candidata all’Oscar per il film Casinò e ha vinto il Golden Globe per lo stesso ruolo. Senza contare che nei tanti anni di carriera ha dato vita a interpretazioni magistrali in film iconici come Basic Instinct, Atto di forza, Sliver, Intersection e molti altri. E ancora non è tutto, perché negli ultimi anni ha saputo conquistare anche le nuove generazioni grazie alla sua partecipazione alla serie Euphoria, confermando una versatilità rara nel panorama hollywoodiano.

Accanto alla carriera artistica, è inoltre riconosciuto il suo grande impegno nel sociale, in particolare con amfAR (Fondazione per la Ricerca sull’AIDS), oltre alla costante battaglia per i diritti delle donne e l’accesso alle cure. A tutto questo va ad aggiungersi anche un amore per l’arte in generale: oltre al cinema, l’attrice coltiva da sempre una profonda passione per le arti visive, e proprio recentemente ha deciso di condividere con il pubblico le sue opere pittoriche. Insomma, una vera e propria icona, considerata da molti l’ultima "Movie star", che molto presto volerà nel nostro Paese e, come tutti, non potrà che rimanerne affascinata.

Potrebbe interessarti anche