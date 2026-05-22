Sharon Stone incanta e sconvolge Cannes: l'appello brutale durante la cena di gala che ha lasciato tutti senza parole L'attrice hollywoodiana ha fatto la sua apparizione sul red carpet di Cannes incantando tutti, e si è resa poi protagonista di un monologo senza precedenti

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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A Cannes, Sharon Stone ha decisamente lasciato il segno, dividendo la sua presenza tra un red carpet da vera diva e uno sfogo decisamente spontaneo (e molto commentato) durante una serata di gala.

Sharon Stone vera diva sul red Carpet di Cannes

La star hollywoodiana ha incantato la Croisette partecipando alla prima mondiale di Fjord, un attesissimo film che vede tra i protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. Si tratta di un thriller psicologico e drammatico dalle sfumature misteriose, ambientato tra i paesaggi mozzafiato, isolati e glaciali dei fiordi norvegesi. La storia ruota attorno a una coppia che decide di intraprendere un viaggio in una remota località della Norvegia. Quella che doveva essere una vacanza rigenerante per ritrovare l’equilibrio e fuggire dalla frenesia della vita moderna, si trasforma ben presto in un incubo claustrofobico a cielo aperto.

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Tornando all’attrice, Stone ha incantato il red carpet di Cannes presentandosi con un sontuoso abito a clessidra firmato dalla casa di moda londinese Miss Sohee (collezione Haute Couture) e ha sfilato con la compostezza della grande star. Tuttavia, poche ore dopo, l’attrice ha mostrato il suo lato più autentico e fumantino.

L’appello furioso dell’attrice durante la cena di gala: "Mettete giù quei telefoni!"

Durante la cena di beneficenza del Better World Fund (una fondazione che unisce cinema e impegno umanitario), Sharon Stone è salita sul palco e ha perso la pazienza ritrovandosi di fronte una platea di vip, influencer e ricchi donatori distratti dagli smartphone.

È per questo che, prendendo il microfono, ha lanciato un appello accesissimo, quasi brutale, nonché senza filtri: "Mettete giù quei fo*tuti telefoni e abbracciatevi! – ha tuonato la star di fronte alla platea – Rivolgetevi alla persona che avete accanto e fatelo davvero. Le persone oggi sono spaventate, sole, incattivite e impaurite. Guardate l’uomo seduto di fianco a voi e abbracciatelo." Un appello che ha avuto una grande risonanza non solo sul luogo ma anche su tutto il web.

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