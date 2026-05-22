Sharon Stone incanta e sconvolge Cannes: l'appello brutale durante la cena di gala che ha lasciato tutti senza parole
L'attrice hollywoodiana ha fatto la sua apparizione sul red carpet di Cannes incantando tutti, e si è resa poi protagonista di un monologo senza precedenti
A Cannes, Sharon Stone ha decisamente lasciato il segno, dividendo la sua presenza tra un red carpet da vera diva e uno sfogo decisamente spontaneo (e molto commentato) durante una serata di gala.
Sharon Stone vera diva sul red Carpet di Cannes
La star hollywoodiana ha incantato la Croisette partecipando alla prima mondiale di Fjord, un attesissimo film che vede tra i protagonisti Sebastian Stan e Renate Reinsve. Si tratta di un thriller psicologico e drammatico dalle sfumature misteriose, ambientato tra i paesaggi mozzafiato, isolati e glaciali dei fiordi norvegesi. La storia ruota attorno a una coppia che decide di intraprendere un viaggio in una remota località della Norvegia. Quella che doveva essere una vacanza rigenerante per ritrovare l’equilibrio e fuggire dalla frenesia della vita moderna, si trasforma ben presto in un incubo claustrofobico a cielo aperto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Tornando all’attrice, Stone ha incantato il red carpet di Cannes presentandosi con un sontuoso abito a clessidra firmato dalla casa di moda londinese Miss Sohee (collezione Haute Couture) e ha sfilato con la compostezza della grande star. Tuttavia, poche ore dopo, l’attrice ha mostrato il suo lato più autentico e fumantino.
L’appello furioso dell’attrice durante la cena di gala: "Mettete giù quei telefoni!"
Durante la cena di beneficenza del Better World Fund (una fondazione che unisce cinema e impegno umanitario), Sharon Stone è salita sul palco e ha perso la pazienza ritrovandosi di fronte una platea di vip, influencer e ricchi donatori distratti dagli smartphone.
È per questo che, prendendo il microfono, ha lanciato un appello accesissimo, quasi brutale, nonché senza filtri: "Mettete giù quei fo*tuti telefoni e abbracciatevi! – ha tuonato la star di fronte alla platea – Rivolgetevi alla persona che avete accanto e fatelo davvero. Le persone oggi sono spaventate, sole, incattivite e impaurite. Guardate l’uomo seduto di fianco a voi e abbracciatelo." Un appello che ha avuto una grande risonanza non solo sul luogo ma anche su tutto il web.
Potrebbe interessarti anche
Laila Hasanovic "sposina" in bianco sul red carpet di Cannes: nozze in vista con Jannik Sinner?
Laila Hasanovic, modella fidanzata di Jannik Sinner, ha incantato tutti sul red carp...
Nonostante un cast stellare e la vetrina di Cannes, Sharon Stone floppa al box office come produttrice
Un flop di critica e pubblico, ma che è poi stato rivalutato nel tempo: ecco perchè ...
Cannes 2026, il programma del 18 maggio: Dario Argento la vera star del Festival con un cult, Refn sconvolge e Lea Seydoux sfida la realtà
Nel programma di oggi a Cannes, riflettori su Dario Argento, mentre Léa Seydoux sfid...
Festival di Cannes 2026, i look più iconici dei primi due giorni di red carpet: da Gillian Anderson rétro a Giorgia Venturini col pancione
Un mix di couture e look destinati a diventare virali, il red carpet di Cannes apre ...
Sharon Stone ha scelto la Calabria: la star di Basic Instinct lascia Hollywood e vola a Soverato per il Magna Graecia Film Festival 2026
L’attrice statunitense approderà molto presto sulla cosa ionica e chissà che i citta...
Penelope Cruz vera diva sul red carpet, ma è divisa tra Cannes e Johnny Depp. Poi l'Aneurisma, un falso allarme che l'ha sconvolta sul set
L'attrice è apparsa sul red carpet del Festival di Cannes per La Bola Negra, ma pres...
Met Gala 2026: Madonna angelo della morte, Rihanna ultima (e superchic), Bad Bunny diventa anziano. Cosa è successo
L’evento newyorkese più atteso dell’anno ha visto sfilare tantissime personalità di ...
Cannes 2026: Cate Blanchett ipnotizza sul red carpet di Garance con un look da urlo, ma il vero motivo della sua presenza è un altro
Cannes 2026 applaude Garance e resta senza parole dinanzi a Cate Blanchett, protagon...