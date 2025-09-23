Shannen Doherty, il retroscena svelato dopo la morte sul finale di Streghe: "È semplicemente malato e contorto" L’addio di Shannen Doherty alla serie Streghe fu un colpo basso: Holly Marie Combs rivela come il licenziamento trasformò il finale in un qualcosa di malato.

Il mondo delle serie tv custodisce dietro le quinte segreti e tensioni che spesso i fan ignorano. Uno degli addii più controversi è stato quello di Shannen Doherty, nella celebre serie tv cult Streghe, dove, a quanto pare, fu costretta a lasciare lo show nel pieno del successo. Solo oggi, a distanza di anni, emergono dettagli sconvolgenti sulla gestione della sua uscita: scelte dei produttori definite "malate e contorte" da chi era sul set. Una collega, Holly Marie Combs, a distanza di anni, ha raccontato ciò che realmente è successo con parole durissime nei confronti della produzione. Di seguito, tutti i dettagli.

Streghe, Holly Marie Combs racconta l’uscita di scena dalla serie di Shannen Doherty

In un episodio del podcast The House of Halliwell, Holly Marie Combs e Brian Krause hanno parlato dell’uscita di Shannen Doherty dalla serie Streghe. I due, insieme a Drew Fuller, hanno ricordato l’episodio finale con Doherty, All Hell Breaks Loose, conclusione della terza stagione, diretto dalla stessa attrice. Il personaggio di Prue Halliwell morì a causa del licenziamento di Doherty e fu sostituito dalla sorellastra Paige, interpretata da Rose McGowan. Holly Marie Combs ha detto: "C’erano davvero così tanti modi diversi in cui si sarebbe potuta gestire la cosa. E il fatto è che fu gestita in modo così schifoso. Fu un insulto enorme alla ferita lasciarle dirigere quell’episodio e farla uscire con un finale così forte. È semplicemente malato e contorto". Secondo Combs, nessuno sapeva che il lavoro di Doherty fosse a rischio e ancora oggi nessuno parla di chi fosse coinvolto nell’addio dell’attrice.

Alyssa Milano ha risposto alle critiche: "Sono sempre stata molto trasparente e mi sono assunta le responsabilità, chiedendo scusa per qualunque parte io abbia avuto nella situazione. E sono sempre stata molto disponibile a parlarne, quindi non so cos’altro fare per sistemare le cose". L’episodio finale della terza stagione si chiude con un cliffhanger: Prue e Piper sembrano morte, mentre Phoebe è intrappolata negli inferi. Dopo quell’episodio, Prue Halliwell non tornò più nello show.

Streghe, il successo della serie TV

Streghe (titolo originale, Charmed), trasmessa dal 1998 al 2006, racconta la storia delle sorelle Halliwell, Prue, Piper e Phoebe, che scoprono di essere le "Charmed Ones", le streghe più potenti e benevole di sempre. Tra incantesimi, demoni e magie varie, devono affrontare anche le sfide quotidiane di lavoro, amore e famiglia. Al centro della serie c’è il loro legame, il celebre "Power of Three", simbolo di collaborazione e solidarietà tra donne. La storia unisce momenti di azione, scelte difficili e crescita personale, raccontati in modo avvincente ed emozionante.

Streghe ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle serie cult mostrando donne forti e realistiche, conquistando un grande pubblico fin dal primo episodio e diventando un’icona della rete The WB (oggi The CW). L’affetto per la saga ha portato a un reboot nel 2018, accolto con entusiasmo alterno dai fan e dal cast originale.

Curiosità e dove vedere la serie Streghe in streaming

La Halliwell Manor, casa delle sorelle Halliwell, si trova al 1329 di Carroll Avenue a Los Angeles. Questa villa vittoriana viola è diventata un’icona per i fan della serie Streghe. Nonostante la storia sia ambientata a San Francisco, le riprese esterne sono state realizzate a Los Angeles, mentre gli interni sono stati girati prima ai Ray-Art Studios di Canoga Park e poi ai Paramount Studios. Uno degli oggetti più celebri della serie è il Book of Shadows, il famoso Libro delle Ombre (dove c’erano tutti gli incantesimi), realizzato quasi interamente a mano e considerato molto prezioso sul set. Holly Marie Combs, interprete di Piper, è l’unica attrice presente in tutti gli episodi, mentre Alyssa Milano (Phoebe) ha partecipato quasi sempre.

Gli scenografi hanno utilizzato immagini di San Francisco per ricrearne l’atmosfera, pur lavorando principalmente in location di Los Angeles. La serie è disponibile in streaming su Prime Video.

