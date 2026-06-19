Shakira, spunta un uomo misterioso al suo fianco: le foto con un attore famosissimo che stanno facendo discutere il web
Gli scatti con Manuel Garcia-Rulfo riaccendono il gossip sulla vita sentimentale della cantante colombiana dopo anni da Gerard Pique, tra indiscrezioni e smentite.
Dopo anni trascorsi sotto i riflettori non soltanto per la sua musica ma anche per la sua vita privata, Shakira è tornata al centro dell’attenzione per una vicenda che sta facendo discutere fan e appassionati di gossip in tutto il mondo. Nelle ultime ore, infatti, alcune fotografie diffuse online hanno alimentato le indiscrezioni su un possibile nuovo amore della cantante colombiana, che dopo la dolorosa separazione da Gerard Piqué sembrava aver scelto di concentrarsi esclusivamente sulla famiglia e sulla carriera.
Shakira e le immagini in hotel che hanno acceso i rumors
A far nascere le voci è stata la pubblicazione di alcuni scatti condivisi dal noto profilo DeuxMoi. Nelle fotografie Shakira appare insieme all’attore messicano Manuel Garcia-Rulfo all’uscita del Sunset Tower Hotel di Los Angeles. I due vengono immortalati mentre chiacchierano serenamente e attendono la loro automobile, per poi salire a bordo dello stesso veicolo. Le immagini non mostrano particolari atteggiamenti affettuosi o gesti che possano confermare una relazione sentimentale, ma sono bastate per far partire una valanga di speculazioni. La semplice presenza dei due insieme ha infatti immediatamente acceso la curiosità del pubblico, soprattutto considerando la grande attenzione che da tempo circonda la vita sentimentale della popstar.
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Un periodo musicalmente intenso per la cantante
L’avvistamento arriva in un momento particolarmente importante per Shakira, impegnata con il tour mondiale legato al suo ultimo progetto musicale. Negli ultimi giorni l’artista si trovava proprio a Los Angeles per una serie di concerti che hanno richiamato migliaia di spettatori. La cantante, d’altronde, aveva recentemente parlato della propria situazione sentimentale, lasciando intendere di non avere particolari intenzioni di intraprendere una nuova relazione. In un’intervista aveva spiegato: "Penso solo a crescere i miei figli. Per ora non vedo una relazione all’orizzonte. Forse quando saranno più grandi". Parole che sembravano chiudere momentaneamente la porta all’amore ma che, alla luce delle recenti fotografie, sono state inevitabilmente rilette dai fan sotto una prospettiva diversa.
Chi è Manuel Garcia-Rulfo
A finire improvvisamente sotto i riflettori è stato anche Manuel Garcia-Rulfo, attore messicano di 45 anni che negli ultimi anni ha costruito una carriera internazionale sempre più solida. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo nella serie Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, oltre che per la partecipazione a produzioni cinematografiche come Jurassic World – La Rinascita e A Non così vicino. Per quanto riguarda la vita privata, Garcia-Rulfo ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato. Negli ultimi anni era stato associato sentimentalmente ad Audrey McGraw, ma la presunta relazione sarebbe terminata all’inizio del 2026.
Si attende una conferma da Shakira o Manuel Garcia-Rulfo
Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Né Shakira né Manuel Garcia-Rulfo hanno commentato le fotografie o le indiscrezioni che stanno circolando in rete. Si tratta quindi esclusivamente di rumors e supposizioni nate da un avvistamento pubblico, per quanto particolarmente chiacchierato. Resta però il fatto che, dopo la lunga e tormentata fine della relazione con Piqué e le numerose voci che negli anni successivi hanno accompagnato ogni sua apparizione pubblica, qualsiasi novità riguardante la vita privata della cantante continua ad attirare un’enorme attenzione mediatica.
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