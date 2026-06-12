Shakira ai Mondiali 2026, sul palco c'era una sosia al suo posto: scoppia il caso e online è già virale, la strana teoria
Tra occhiali scuri, scarpe platform e video analizzati al fotogramma, sui social è esploso un dibattito surreale che ha quasi oscurato la musica e l'apertura del torneo.
A volte basta un dettaglio per trasformare una normale esibizione in un caso virale. È esattamente ciò che è accaduto durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali 2026, quando Shakira è tornata a esibirsi davanti a milioni di spettatori in uno degli eventi sportivi più seguiti del pianeta. Quella che doveva essere però solo la cerimonia di apertura del torneo, si è trasformato presto in un vero caso mediatico. Anche se in Italia non ce ne siamo accorti perfettamente a causa del pasticcio della Rai, tra commenti, video rallentati e analisi improvvisate, alcuni utenti hanno infatti iniziato a sostenere una teoria piuttosto curiosa: secondo loro, la donna che si è esibita allo stadio Azteca non sarebbe stata la vera Shakira, ma una sosia.
Shakira alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026: la teoria della sosia
La cantante è stata una delle protagoniste assolute della cerimonia inaugurale, presentando Dai Dai, il brano scelto come inno ufficiale della competizione. Per lei si è trattato di un ritorno particolarmente significativo nel mondo dei Mondiali, dopo il successo ottenuto anni fa con Waka Waka (This Time for Africa). Pochi minuti dopo la fine dello spettacolo, sui social hanno iniziato a moltiplicarsi messaggi sempre più sospettosi. Alcuni utenti sostenevano che la cantante apparisse diversa dal solito, altri parlavano di movimenti meno fluidi rispetto alle sue esibizioni storiche. Tra i commenti più condivisi c’erano frasi come: "Aspetta, non è Shakira, siamo d’accordo?" oppure "Chiamatemi pazzo, ma non sembrava lei". A generare questi dubbi sarebbero stati soprattutto alcuni elementi visivi: gli enormi occhiali da sole scuri, una silhouette giudicata più slanciata del normale, le scarpe con platform molto pronunciato e persino una tonalità dei capelli che ad alcuni è sembrata differente rispetto al passato. Nel giro di poche ore, X, TikTok e altre piattaforme si sono trasformate in una sorta di tribunale popolare, con utenti intenti a confrontare vecchie immagini della cantante con quelle della cerimonia inaugurale.
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Le spiegazioni più semplici e la teoria del complotto
Accanto ai sostenitori della teoria della sosia, non sono però mancati coloro che hanno provato a ridimensionare la vicenda. Secondo molti fan, le differenze notate dal pubblico sarebbero semplicemente il risultato di luci di scena particolarmente aggressive, inquadrature televisive non sempre favorevoli, make-up diverso dal solito e di un outfit studiato appositamente per lo spettacolo. In particolare, le sneakers con zeppa avrebbero contribuito a far apparire la cantante più alta e slanciata rispetto all’immagine a cui il pubblico è abituato. Inoltre, molti fanno notare come la caratteristica piccola cicatrice che Shakira ha sempre avuto tra le sopracciglia, fosse presente e visibile anche in questa sua esibizione. Al di là delle speculazioni, non esiste alcun elemento concreto che dimostri la presenza di una controfigura sul palco. Anzi, osservando attentamente le immagini diffuse durante l’evento, diversi utenti hanno evidenziato anche altri particolari fisici che coincidono con quelli della cantante. Sembra quindi che la teoria della sosia sia destinata a rimanere una delle tante curiosità nate sui social durante i grandi eventi mediatici.
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