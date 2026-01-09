Shakira, live in Italia nel 2026: il grande ritorno della cantante scatena i fan
Dopo diversi anni di assenza, nel corso di quest’anno assisteremo finalmente al grande ritorno della cantante colombiana nel nostro Paese: scopriamo di più.
Quando si parla di star mondiali della musica pop, con quel tocco latino che farebbe ballare chiunque, il primo nome che salta subito alla mente è quello dell’iconica Shakira. Dalla sua Barranquilla natale ai palcoscenici di tutto il mondo, la cantante colombiana ha attraversato decenni di successi con una discografia e una presenza scenica capaci di conquistare generazioni diverse. Da "Hips Don’t Lie" a "Waka Waka", i successi mondiali sono stati tanti, così come i live che hanno letteralmente conquistato il pubblico. Dopo anni di attesa, ecco arrivare una notizia bomba per i tantissimi fan della cantante: quest’anno Shakira tornerà live in Italia con un concerto che inevitabilmente rimarrà nella storia. Ecco maggiori dettagli.
Shakira, il grande ritorno in Italia nel 2026
Come rivelato dalla stessa Shakira nel corso di un’intervista tra le pagine di Vanity Fair Italia, la cantante è pronta a tornare nel nostro Paese con un live imperdibile. Un grande ritorno che avverrà in occasione del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, l’ambiziosa tournée mondiale che accompagna il suo ultimo album Las Mujeres Ya No Lloran. L’annuncio di una tappa italiana è ormai ufficiale e senza riserve anche se, per il momento, non è ancora stato annunciato né il calendario preciso né le città che ospiteranno il tour. In ogni caso, l’inserimento dell’Italia nel percorso dei concerti 2026 è cosa certa, e questo basta a scatenare l’entusiasmo dei milioni di fan italiani.
Shakira in Italia, i concerti che hanno fatto storia
Shakira non torna in Italia da diverso tempo: negli anni passati sono state quattro le grandi occasioni che hanno visto l’iconica cantante colombiana nel nostro Paese. Uno dei primi grandi appuntamenti live della sua carriera in Italia risale al 2002, in occasione del Festivalbar e della sua esibizione all’Anfiteatro Romano di Cagliari. A seguire, la cantante è tornata nel 2007, durante l’Oral Fixation Tour con tappa a Milano. Ricordiamo poi la tappa a Torino nel 2010, in occasione del The Sun Comes Out World Tour. Infine, l’ultima grande data italiana risale all’estate 2018, con un concerto memorabile al Mediolanum Forum di Milano.
L’ultimo tour che ha toccato l’Italia risale dunque a diversi anni fa, e da allora i fan hanno atteso pazientemente notizie di un suo possibile ritorno. Adesso, con l’annuncio della tappa italiana nel contesto del suo nuovo tour mondiale, l’attesa sembra finalmente destinata a concludersi. La conferma della data italiana ha già generato una forte reazione sui social, con fan entusiasti pronti a organizzare tutto per vedere l’artista dal vivo.
