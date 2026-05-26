Shakira 'affonda' Piqué nel video dell’inno dei Mondiali, la vendetta (nascosta) contro l'ex. Cosa ha fatto Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio molto particolare presente nel videoclip del nuovo singolo della cantante collegato alla carriera del calciatore

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mancano poco più di due settimane all’inizio dei Mondiali 2026 e la ‘colonna sonora’ dell’estate sarà, ancora una volta, Shakira. A più di 15 anni dal successo planetario di ‘Waka waka’ in occasione della Coppa del Mondo in Sud Africa, infatti, la cantante colombiano ha firmato il brano ufficiale di USA, Messico e Canada 2026 dal titolo ‘Dai Dai’. Nel weekend è stato pubblicato il videoclip della canzone e ai fan più attenti non è certo sfuggito una nuova ‘frecciata’ (l’ennesima, seppure molto indiretta) all’ex compagno Gerard Piqué. Scopriamo tutti i dettagli.

Shakira, ‘Dai Dai’ è l’inno dei Mondiali 2026

In occasione dei Mondiali 2026 la FIFA ha deciso di puntare sull’effetto nostalgia ed è stata ancora una volta scelta Shakira per cantare l’inno della competizione. Dopo il successo di ‘Waka waka’, infatti, la cantante colombiana ha firmato (insieme a Burna Boy) il brano ufficiale della Coppa del Mondo che si terrà a partire dal prossimo 11 giugno in USA, Messico e Canada. Il titolo ‘Dai Dai’ aveva già attirato subito l’attenzione del pubblico italiano, con molti fan che avevano trovato ironica l’espressione per un torneo a cui l’Italia non prenderà parte. Al di là di un po’ di sano sarcasmo nostrano, tuttavia, Shakira ha spiegato che il brano vuole trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiare i giovani a credere nei propri sogni; parte dei ricavi della canzone sarà infatti destinata a iniziative educative sostenute dalla FIFA.

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La frecciata all’ex Piqué nel videoclip

Lo scorso weekend è stato pubblicato su YouTube il video ufficiale di ‘Dai Dai’. Nel videoclip si più vedere Shakira e vari ballerini danzare tra campi di calcio, deserti, cieli stellati e scenari futuristici; ad aprire il tutto sono proprio i protagonisti di questi Mondiali, calciatori come Mpabbè, Kane, Haaland e Messi, uniti in un solo coro: "We are ready". Nella parte finale del video, poi, scorrono proprio immagini legate alle ultime competizioni, che vedono queste stelle del calcio mondiale in campo in alcuni dei momenti più iconici della storia della Coppa del Mondo. Pelè, Maradona, Maldini, Romario fino agli eroi del pallone contemporaneo, tra cui inevitabilmente Cristiano Ronaldo. Il capitano del Portogallo viene mostrato esultante dopo il gol del pareggio su punizione alla Spagna nel 2018, in Russia, in un indimenticabile 3 a 3. A causare la punizione fu Gerard Piqué, difensore spagnolo e, soprattutto, ex compagno di Shakira, in uno dei momenti più bui della sua carriera. Quest’ultima non si è certo mai risparmiata in quanto a frecciate all’ex (basti pensare alla celebre "Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio") e agli appassionati non è certo sfuggito questo dettaglio: che si tratti dell’ennesima vendetta?

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