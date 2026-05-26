Shakira 'affonda' Piqué nel video dell’inno dei Mondiali, la vendetta (nascosta) contro l'ex. Cosa ha fatto
Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio molto particolare presente nel videoclip del nuovo singolo della cantante collegato alla carriera del calciatore
Mancano poco più di due settimane all’inizio dei Mondiali 2026 e la ‘colonna sonora’ dell’estate sarà, ancora una volta, Shakira. A più di 15 anni dal successo planetario di ‘Waka waka’ in occasione della Coppa del Mondo in Sud Africa, infatti, la cantante colombiano ha firmato il brano ufficiale di USA, Messico e Canada 2026 dal titolo ‘Dai Dai’. Nel weekend è stato pubblicato il videoclip della canzone e ai fan più attenti non è certo sfuggito una nuova ‘frecciata’ (l’ennesima, seppure molto indiretta) all’ex compagno Gerard Piqué. Scopriamo tutti i dettagli.
Shakira, ‘Dai Dai’ è l’inno dei Mondiali 2026
In occasione dei Mondiali 2026 la FIFA ha deciso di puntare sull’effetto nostalgia ed è stata ancora una volta scelta Shakira per cantare l’inno della competizione. Dopo il successo di ‘Waka waka’, infatti, la cantante colombiana ha firmato (insieme a Burna Boy) il brano ufficiale della Coppa del Mondo che si terrà a partire dal prossimo 11 giugno in USA, Messico e Canada. Il titolo ‘Dai Dai’ aveva già attirato subito l’attenzione del pubblico italiano, con molti fan che avevano trovato ironica l’espressione per un torneo a cui l’Italia non prenderà parte. Al di là di un po’ di sano sarcasmo nostrano, tuttavia, Shakira ha spiegato che il brano vuole trasmettere un messaggio di speranza e incoraggiare i giovani a credere nei propri sogni; parte dei ricavi della canzone sarà infatti destinata a iniziative educative sostenute dalla FIFA.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La frecciata all’ex Piqué nel videoclip
Lo scorso weekend è stato pubblicato su YouTube il video ufficiale di ‘Dai Dai’. Nel videoclip si più vedere Shakira e vari ballerini danzare tra campi di calcio, deserti, cieli stellati e scenari futuristici; ad aprire il tutto sono proprio i protagonisti di questi Mondiali, calciatori come Mpabbè, Kane, Haaland e Messi, uniti in un solo coro: "We are ready". Nella parte finale del video, poi, scorrono proprio immagini legate alle ultime competizioni, che vedono queste stelle del calcio mondiale in campo in alcuni dei momenti più iconici della storia della Coppa del Mondo. Pelè, Maradona, Maldini, Romario fino agli eroi del pallone contemporaneo, tra cui inevitabilmente Cristiano Ronaldo. Il capitano del Portogallo viene mostrato esultante dopo il gol del pareggio su punizione alla Spagna nel 2018, in Russia, in un indimenticabile 3 a 3. A causare la punizione fu Gerard Piqué, difensore spagnolo e, soprattutto, ex compagno di Shakira, in uno dei momenti più bui della sua carriera. Quest’ultima non si è certo mai risparmiata in quanto a frecciate all’ex (basti pensare alla celebre "Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio") e agli appassionati non è certo sfuggito questo dettaglio: che si tratti dell’ennesima vendetta?
Potrebbe interessarti anche
Shakira scrive la storia a Copacabana, tutti i numeri del live dei record, nessun artista latino come lei
Cifre da capogiro per il concerto della popstar colombiana sulla spiaggia di Rio de ...
Italia e il sogno ripescaggio ai Mondiali, la canzone ufficiale di Shakira 'Dai dai' è una beffa doppia: perché
In Italia c'è ancora chi spera nel colpo di scena dell'ultimo minuto per i prossimi ...
Laura Pausini si ‘gode’ i complimenti di Shakira: “Bellissima dentro e fuori”
Anche la cantante colombiana si è congratulata con la collega per la cover della sua...
Shakira, live in Italia nel 2026: il grande ritorno della cantante scatena i fan
Dopo diversi anni di assenza, nel corso di quest’anno assisteremo finalmente al gran...
Eurovision 2026, pagelle seconda semifinale: Sal Da Vinci latitante (4), Elettra Lamborghini rimonta (8). Ma la diretta stecca (2)
Promossi e bocciati della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026: chi ...
Nek sfata la 'maledizione' dell’inno di Mameli, brividi prima della finale Lazio-Inter: “Va cantato così”
Il cantante emiliano conquista l’Olimpico prima della finale di Coppa Italia: social...
Mondiali 2026, l'Italia può essere ancora ripescata? Intanto DAZN presenta l'offerta streaming
Il broadcaster streaming presenta la propria offerta dedicata al Mondiale in USA, Ca...
Italia ripescata ai Mondiali, visti negati e aut aut dell’Iran: gli Azzurri tornano in corsa (e la Rai aspetta)
La Nazionale persiana è volata in Turchia dove disputerà le due amichevoli pre-Coppa...