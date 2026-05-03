Shakira scrive la storia a Copacabana, tutti i numeri del live dei record, nessun artista latino come lei Cifre da capogiro per il concerto della popstar colombiana sulla spiaggia di Rio de Janeiro, in Brasile. Prima artista latina a centrare i 2 milioni di spettatori nel sesto concerto della storia della musica per numero di presenze

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Una folla oceanica. Sono tanti gli artisti che possono raccontare con questa espressione le migliaia di fan accorsi ai loro live, ma in pochi possono usarla in modo così realistico come può, da ieri sera, sabato 2 maggio 2026, Shakira. Il suo concerto a Copacabana, la spiaggia di Rio de Janeiro, in Brasile, ha già fatto storia per la quantità di fan accorsi ad ascoltare la cantante colombiana.

Shakira, lo show dei record in Brasile: 2 milioni di persone, 1500 metri di palco, centinaia di droni

Un numero da capogiro di persone che si fa fatica a immaginare tutte nello stesso luogo, alla stessa ora, per lo stesso motivo. Due milioni è la cifra incredibile di ingressi (gratuiti) registrati per questo live-evento Todo Mundo no Rio 2026. L’anno scorso a tenere banco era stata Lady Gaga, l’anno prima Madonna ma Shakira ha centrato il record di essere la prima artista latinoamericana a cantare davanti a 2 milioni di persone in una serata indimenticabile che passerà alla storia come sesto concerto per numero di presenze dopo quello di Rod Stewart, che sulla stessa spiaggia di Copacabana attirò 3,5 milioni di spettatori, il concerto di Jean-Michel Jarre all’Università di Mosca il 6 settembre 1997 (3,5 milioni), Jorge Ben a Copacabana il 31 dicembre 1993 (3 milioni), Jean-Michel Jarre a La Défense di Parigi il 14 luglio 1990 (2,5 milioni) e quello di Lady Gaga dello scorso anno, sempre sul mare di Rio De Janeiro che totalizzò 2 milioni e 100000 spettatori.

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Un vero trionfo per Shakira che è salita con un po’ di ritardo, come si addice a una star, alle 23, sul palco da 1500 metri quadrati allestito sotto il Copacabana Palace Hotel, mentre centinaia di droni accendevano il cielo con la scritta "Ti amo, Brasil!" Da quel momento la popstar colombiana ha iniziato a cantare, ballare e mandare in visibilio il pubblico fino a notte inoltrata, proponendo una scaletta che prevedeva tutti i suoi successi più noti: da Loca a Whenever Wherever fino a Waka Waka senza dimenticare la revenge song BZRP Music Session #53 con cui si è tolta giusto qualche sassolino dalla scarpa sulla fine del suo rapporto con il calciatore Gerard Piqué e diventata una sorta di inno per donne stufe di piangere su storie sbagliate.

Nel corso del suo lungo concerto record a Copacabana, Shakira ha condiviso il palco anche con grandi artisti brasiliani: nomi del calibro di Caetano Veloso e Anitta. Una notte magica, indimenticabile per chi ha avuto la fortuna di esserci, ma anche per la stessa protagonista che appena arrivata ha confessato davanti a due milioni di persone tutta la sua comprensibile emozione:

"Sono venuta qui quando avevo 18 anni, sognando di cantare per voi. E guardate qui. La vita è magica"

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