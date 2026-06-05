Mondiali 2026, Shakira canta ‘Dai Dai’ in italiano: perché cita (anche) Paolo Maldini e cosa farà con Madonna
Shakira è l'interprete di "Dai dai", la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, in cui viene citato anche Paolo Maldini. Da non perdere il suo evento con Madonna
E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dei Mondiali 2026, manifestazione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio anche se ancora una volta (la terza consecutiva) l’Italia sarà costretta a fare da spettatrice. Tutto è stato ovviamente curato nei minimi dettagli, e non potrebbe essere altrimenti per un evento come questo, compresa la cerimonia di apertura, appuntamento che raduna sempre davanti alla Tv milioni di persone, compreso chi non sempre è abituato a seguire le gare.
Protagonista dell’evento sarà Shakira, che canterà la canzone ufficiale, con un titolo in italiano, "Dai dai".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La nuova canzone di Shakira per i Mondiali 2026
Associare Shakira al mondo del calcio è quasi naturale, non certamente solo per la lunga storia d’amore avuta con Gerard Piquè, da cui ha avuto i suoi due bambini. La cantante colombiana, infatti, era stata l’interprete di "Waka Waka" la colonna sonora dei Mondiali 2010 in Sudafrica, ora è pronta a ripetere l’esperienza con la manifestazione al via a breve negli Stati Uniti, Canada e Messico.
L’artista interpreterà infatti dal vivo insieme a Burna Boy "Dai Dai", la Canzone Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, in occasione della cerimonia di apertura che si terrà presso il Messico City Stadium.
Chi vorrà seguire potrà farlo anche solo sintonizzandosi davanti alla Tv 90 minuti prima del fischio d’inizio della gara che darà ufficialmente il via alla competizione, Messico-Sudafrica, prevista giovedì 11 giugno alle ore 21. I due artisti non saranno soli, al loro fianco ci saranno altri colleghi altrettanto apprezzati a livello mondiale, quali Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, e Tyla, tutti chiamati a dare il loro contributo ai brani che accompagneranno la kermesse.
Il ritornello dell’inno si pone l’obiettivo di diventare un tormentone per l’estate che sta per iniziare , grazie agli incitamenti in più lingue: "Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go". Le parole vogliono sottolineare l’importanza dell’unione tra popoli attraverso il calcio e la forza personale, che può essere determinante quando affrontiamo un momento difficile.
Il testo potrà essere apprezzato dai calciofili per la citazione di diversi nomi che hanno fatto la storia del calcio, tra cui spicca uno dei più forti, Paolo Maldini, anche se questo suona un po’ come una beffa visto che l’Italia sarà spettatrice ai Mondiali 2026. Oltre a lui vengono ricordati Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Mbappè e Pelè.
Shakira sarà poi anche co-headliner dell’Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026, in programma domenica 19 luglio, insieme a Madonna e BTS. Questa sarà l’occasione anche per assistere a qualcosa che non ha precedenti nel calcio, per la prima volta infatti è previsto uno spettacolo a metà partita, a cui parteciperanno artisti internazionali, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund.
Concluso questo impegno, Shakira girerà gli Stati Uniti per il suo tour "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", per poi approdare in Europa a partire da ottobre con 11 date negli stadi con base a Madrid. In questa occasione la sudamericana potrà esibirsi in uno stadio realizzato apposta per lei e ribattezzato Shakira Stadium
Potrebbe interessarti anche
Shakira 'affonda' Piqué nel video dell’inno dei Mondiali, la vendetta (nascosta) contro l'ex. Cosa ha fatto
Ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio molto particolare presente nel videoc...
Italia e il sogno ripescaggio ai Mondiali, la canzone ufficiale di Shakira 'Dai dai' è una beffa doppia: perché
In Italia c'è ancora chi spera nel colpo di scena dell'ultimo minuto per i prossimi ...
Shakira scrive la storia a Copacabana, tutti i numeri del live dei record, nessun artista latino come lei
Cifre da capogiro per il concerto della popstar colombiana sulla spiaggia di Rio de ...
Eurovision 2026, pagelle seconda semifinale: Sal Da Vinci latitante (4), Elettra Lamborghini rimonta (8). Ma la diretta stecca (2)
Promossi e bocciati della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026: chi ...
Mondiali 2026, l'Italia può essere ancora ripescata? Intanto DAZN presenta l'offerta streaming
Il broadcaster streaming presenta la propria offerta dedicata al Mondiale in USA, Ca...
Laura Pausini si ‘gode’ i complimenti di Shakira: “Bellissima dentro e fuori”
Anche la cantante colombiana si è congratulata con la collega per la cover della sua...
Shakira, live in Italia nel 2026: il grande ritorno della cantante scatena i fan
Dopo diversi anni di assenza, nel corso di quest’anno assisteremo finalmente al gran...
Italia ripescata ai Mondiali, visti negati e aut aut dell’Iran: gli Azzurri tornano in corsa (e la Rai aspetta)
La Nazionale persiana è volata in Turchia dove disputerà le due amichevoli pre-Coppa...