Mondiali 2026, Shakira canta ‘Dai Dai’ in italiano: perché cita (anche) Paolo Maldini e cosa farà con Madonna Shakira è l'interprete di "Dai dai", la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, in cui viene citato anche Paolo Maldini. Da non perdere il suo evento con Madonna

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa

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E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dei Mondiali 2026, manifestazione imperdibile per tutti gli appassionati di calcio anche se ancora una volta (la terza consecutiva) l’Italia sarà costretta a fare da spettatrice. Tutto è stato ovviamente curato nei minimi dettagli, e non potrebbe essere altrimenti per un evento come questo, compresa la cerimonia di apertura, appuntamento che raduna sempre davanti alla Tv milioni di persone, compreso chi non sempre è abituato a seguire le gare.

Protagonista dell’evento sarà Shakira, che canterà la canzone ufficiale, con un titolo in italiano, "Dai dai".

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La nuova canzone di Shakira per i Mondiali 2026

Associare Shakira al mondo del calcio è quasi naturale, non certamente solo per la lunga storia d’amore avuta con Gerard Piquè, da cui ha avuto i suoi due bambini. La cantante colombiana, infatti, era stata l’interprete di "Waka Waka" la colonna sonora dei Mondiali 2010 in Sudafrica, ora è pronta a ripetere l’esperienza con la manifestazione al via a breve negli Stati Uniti, Canada e Messico.

L’artista interpreterà infatti dal vivo insieme a Burna Boy "Dai Dai", la Canzone Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund, in occasione della cerimonia di apertura che si terrà presso il Messico City Stadium.

Chi vorrà seguire potrà farlo anche solo sintonizzandosi davanti alla Tv 90 minuti prima del fischio d’inizio della gara che darà ufficialmente il via alla competizione, Messico-Sudafrica, prevista giovedì 11 giugno alle ore 21. I due artisti non saranno soli, al loro fianco ci saranno altri colleghi altrettanto apprezzati a livello mondiale, quali Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, e Tyla, tutti chiamati a dare il loro contributo ai brani che accompagneranno la kermesse.

Il ritornello dell’inno si pone l’obiettivo di diventare un tormentone per l’estate che sta per iniziare , grazie agli incitamenti in più lingue: "Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go". Le parole vogliono sottolineare l’importanza dell’unione tra popoli attraverso il calcio e la forza personale, che può essere determinante quando affrontiamo un momento difficile.

Il testo potrà essere apprezzato dai calciofili per la citazione di diversi nomi che hanno fatto la storia del calcio, tra cui spicca uno dei più forti, Paolo Maldini, anche se questo suona un po’ come una beffa visto che l’Italia sarà spettatrice ai Mondiali 2026. Oltre a lui vengono ricordati Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Mbappè e Pelè.

Shakira sarà poi anche co-headliner dell’Halftime Show della finale della FIFA World Cup 2026, in programma domenica 19 luglio, insieme a Madonna e BTS. Questa sarà l’occasione anche per assistere a qualcosa che non ha precedenti nel calcio, per la prima volta infatti è previsto uno spettacolo a metà partita, a cui parteciperanno artisti internazionali, a sostegno del FIFA Global Citizen Education Fund.

Concluso questo impegno, Shakira girerà gli Stati Uniti per il suo tour "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", per poi approdare in Europa a partire da ottobre con 11 date negli stadi con base a Madrid. In questa occasione la sudamericana potrà esibirsi in uno stadio realizzato apposta per lei e ribattezzato Shakira Stadium

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