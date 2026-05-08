Shailene Woodley, svolta erotica: desiderio irrefrenabile per un giovane assistente nel nuovo thriller bollente. Nel cast anche due volti noti Shailene Woodley sarà la protagonista di un un nuovo film, Mother's Helper, thriller erotico firmato Bridget Moloney: nel cast anche Milo Callaghan e Luke Kirby

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Stando a quanto si apprende da Deadline, Shailene Woodley ha accettato un ruolo da protagonista in un thriller a sfondo erotico. Il film, intitolato Mother’s Helper, la vedrà affiancata da Milo Callaghan (The Rainmaker) e Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel). La regia è affidata a Bridget Moloney, che farà il suo esordio dietro la macchina da presa. Se siete curiosi di saperne di più, proseguite la lettura per ulteriori dettagli.

Mother’s Helper, Shailene Woodley protagonista del nuovo film: di cosa parla e cast

Prepariamoci perché molto presto potremmo vedere al cinema Mother’s Helper, un nuovo thriller erotico prodotto da MRC e diretto da Bridget Moloney, al suo debutto nel lungometraggio. La protagonista sarà Shailene Woodley (Big Little Lies), affiancata da Milo Callaghan e Luke Kirby (La fantastica signora Maisel). Il film racconta di una donna sopraffatta dagli impegni tra lavoro, figli e matrimonio, che decide di assumere un giovane assistente domestico. La situazione, però, prende una piega sempre più inquietante. Il progetto è in linea con la strategia di MRC di valorizzare registi esordienti e vede la produzione di Aaron Ryder e Andrew Swett. Woodley, già conosciuta per Big Little Lies e la saga di Divergent, continua a lavorare tra cinema e serie TV con diversi progetti in uscita.

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Anche Callaghan e Kirby vantano ruoli in produzioni televisive e cinematografiche di rilievo internazionale. MRC, infine, sta portando avanti una serie di nuovi film e serie con autori emergenti e grandi produzioni in sviluppo.

Shailene Woodley, il successo con Big Little Lies

Shailene Woodley è particolarmente nota al grande pubblico grazie alla serie Big Little Lies, a cui ha preso parte. Lo show racconta la vita di un gruppo di madri che vivono a Monterey, in California, una città ricca e apparentemente perfetta. Dietro le facciate delle loro case e delle famiglie si nascondono però segreti, paure e relazioni piuttosto complicate. La storia prende avvio da un omicidio avvenuto durante una serata scolastica, ma invece di concentrarsi subito sull’identità del colpevole, si sviluppa soprattutto sulle cause e sugli eventi che hanno portato a quel fatto.

Shailene Woodley interpreta Jane Chapman, una giovane madre che arriva in città con il figlio Ziggy per ricominciare da zero. Riservata e diffidente, si distingue dalle altre donne del gruppo perché porta con sé un passato molto doloroso. Nel corso della serie si scopre infatti che ha subìto una violenza, un trauma che influenza profondamente il suo modo di vivere la maternità, di essere madre e, soprattutto, le relazioni con gli altri.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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