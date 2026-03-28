Shaila Gatta, caos dopo lo scoop su Alvise Rigo. Il manager attacca e Balivo sbotta: "Lo terrò per me" Shaila Gatta visibilmente a disagio a La Volta Buona: il gossip su Alvise Rigo scatena uno scontro social tra manager dell'ex gieffina e Caterina Balivo.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ passato ormai un bel po’ di tempo dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, ma Shaila Gatta continua a far parlare di sé. La sua recente ospitata a La Volta Buona non è proprio andata come si sarebbe aspettata. Invitata per parlare del suo libro e del benessere, la showgirl è stata messa di fronte a un gossip che la riguardava insieme ad Alvise Rigo, e questo l’ha messa in imbarazzo, scatenando reazioni immediate sui social. La polemica, però, si è poi estesa e ha coinvolto anche la conduttrice Caterina Balivo e il manager di Shaila, Andrea Graffagnini. Di seguito, tutti i dettagli.

Shaila Gatta in imbarazzo a La Volta Buona: scontro tra il manager e Caterina Balivo

L’ospitata di Shaila Gatta a La Volta Buona, inizialmente prevista per parlare del suo libro e del benessere, è diventata un caso. Durante l’intervista, la showgirl è stata sorpresa da un gossip su Alvise Rigo e ha reagito con evidente imbarazzo: "Credimi che mi sento un po’ in imbarazzo adesso – ha commentato a caldo –. Sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica". La scena ha subito acceso il dibattito sui social, con opinioni divise tra chi accusava la ballerina di esagerare e chi invece criticava il programma parlando di un possibile "agguato". Caterina Balivo ha risposto alle critiche su X, precisando: "I nostri ospiti sono sempre al corrente di tutto. Lei lo ha detto che la pressione mediatica la sente sempre".

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Nei giorni successivi, il manager di Shaila, Andrea Graffagnini, ha chiarito che l’ospitata era stata originariamente pensata per promuovere il libro e parlare di nutrizione e fitness, ma la scaletta era stata modificata poche ore prima. Ha aggiunto: "Ci hanno detto che ci sarebbe stato un collegamento con il direttore di Oggi per un servizio di gossip, ma nessuno le aveva mostrato le foto prima della diretta" e ha sottolineato: "Shaila ha visto la paparazzata per la prima volta in diretta". La conduttrice ha replicato: "Mi scusi ma lei fa affermazioni senza leggere cose scritte… Siamo a sabato eh, un po’ di ricerca! Ho un solo pensiero a questo punto e lo terrò per me. Buon sabato".

Il gossip su Shaila Gatta e Alvise Rigo

Quando Caterina Balivo ha mostrato la foto che ritraeva lei e Alvise Rigo a La Volta Buona, Shaila Gatta ha confessato di sentirsi vulnerabile alla pressione mediatica e di non aspettarsi di essere al centro di un gossip. Alla fine, ha ammesso che tra loro c’è più di una semplice amicizia: sono amici, entrambi single, e si stanno conoscendo.

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