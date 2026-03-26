Shaila Gatta ‘beccata’ con Alvise Rigo, la reazione (gelida) dell'ex Spolverato: cosa ha fatto L'ex velina è stata paparazzata in compagnia del modello, che si è da poco lasciato con Elisabetta Canalis. Fredda la replica social di Lorenzo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Ieri Shaila Gatta è tornata in televisione per presentare il suo libro "Fuori Onda – Come ho trasformato le cadute in passi di danza", ma la sua ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo si è trasformata in un’imboscata in piena regola. La conduttrice ha infatti mandato in onda le foto esclusive che ritraggono l’ex velina in compagnia di Alvise Rigo (ex di Elisabetta Canalis) cogliendo Shaila completamente di sorpresa. Nel frattempo, fuori dagli studi Rai, il suo ex Lorenzo Spolverato non è rimasto in silenzio. Ecco tutti i dettagli.

Shaila Gatta, la sorpresa in diretta a La Volta Buona

Seduta di fronte a Caterina Balivo, Shaila Gatta non si aspettava di certo di vedere quelle foto – di lei e Alvise Rigo in compagnia. "Credimi che mi sento un po’ in imbarazzo adesso", ha confessato, "sono un personaggio pubblico, però sono molto vulnerabile alla pressione mediatica. Sono spiazzata perché non mi aspettavo di essere al centro di un gossip".

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L’ex velina ha poi spiegato di essere uscita da un anno difficile, segnato da commenti negativi e dalla fine della relazione con Lorenzo Spolverato. "Tendo a tenere privata la mia vita e le mie uscite", ha aggiunto, "oggi mi avete colto di sorpresa, però fa parte del gioco. Più che altro era il primo giorno che ci sono uscita e non pensavo che mi sarei beccata le foto. Ormai è andata così. Le fotografie subito, questo è il prezzo che si paga quando si è popolari. Sono stati bravi i paparazzi, perché non li ho proprio visti".

Alla fine, incalzata dalla conduttrice, Shaila ha ammesso che tra lei e Alvise c’è qualcosa di più di una semplice amicizia: "In realtà siamo amici, siamo single, ci stiamo conoscendo. Lui è un ragazzo molto interessante".

La reazione social di Spolverato

Nel frattempo, a tenere banco sui social è stata la reazione di Lorenzo Spolverato, l’ex di Shaila conosciuto nella Casa del Grande Fratello. La segnalazione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha condivisa nelle sue storie Instagram: "Lorenzo nel suo canale sta continuando con le frecciatine, prima il video della canzone dove dice che ‘lui è il più figo’, palese frecciatina al flirt di Shaila, e poi ha scritto che è fiero di lui, delle sue scelte e nel riconoscere il suo valore…Abbiamo avuto sempre ragione che Shaila non gli era indifferente".

Insomma, il ‘tempismo’ di Spolverato non è passato inosservato: i post sarebbero arrivati proprio nelle ore successive alla diffusione delle foto di Shaila con Alvise, alimentando così l’ipotesi che Lorenzo non sia del tutto indifferente alla vicenda. Una ricostruzione che, per quanto anonima, sembra trovare riscontro nei contenuti pubblicati dall’ex gieffino.

Chi è Alvise Rigo, la nuova fiamma di Shaila Gatta

Quanto al flirt di Shaila, Alvise Rigo, non è certo nuovo alle cronache di gossip. Ex rugbista, attore e modello, aveva fatto parlare di sé la scorsa estate per la relazione con Elisabetta Canalis, confermata tra settembre e ottobre con una serie di paparazzate a Milano. Le cose sembravano andare sul serio — lui si era persino trasferito a Los Angeles per stare più vicino all’ex velina — ma un mese fa i rumor di una rottura avevano iniziato a circolare con insistenza.

A confermare la crisi ci aveva pensato la stessa Canalis, con un post su Instagram che suonava come una frecciata definitiva: "Gli uomini irraggiungibili sono superiori. Nessuna ragazza vuole vantarsi di un uomo che mette like a ogni donna, segue persone a caso ed è troppo amichevole con altre ragazze, è semplicemente imbarazzante". Ma a quanto pare Alvise non l’ha presa sul personale. E ha già trovato un’altra spalla sui cui ‘piangere’.

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