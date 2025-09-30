Su Netflix due attori de La notte nel cuore in una serie tv turca che ricorda Twilight Aras Aydın e Leyla Tanlar tornano in questa serie del Colosso dello streaming per la gioia dei fan che li avevano amati nelle serate di Canale 5

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Non solo Canale 5 e Mediaset Infinity: anche Netflix sta diventando terra di conquista per i prodotti made in Istanbul. In particolare sta andando fortissimo sul catalogo del Colosso dello streaming una serie turca che a molti ricorda Twilight e che vanta nel cast due volti del fortunatissimi dizi La notte nel cuore, ovvero Aras Aydın e Leyla Tanlar.

La trama di Shahmaran in streaming su Netflix

La protagonista di Shahmaran è Şahsu (Serenay Sarıkaya), una ricercatrice che si trasferisce ad Adana per motivi accademici. Giunta nella città riallaccia i rapporti con il nonno Davut (Mustafa Uğurlu), a cui fatica di aver abbandonato la madre anni prima. Ciò diventa però l’inizio di un’avventura inaspettata per Şahsu, che scopre infatti l’esistenza dei Mar, una comunità segreta che venera Shahmaran, creatura mitica metà donna e metà serpente. L’incontro tra Şahsu e Maran (Burak Deniz), uomo con sangue soprannaturale, secondo un’antica profezia potrebbe cambiare per sempre il destino di umani e creature leggendarie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Volti conosciuti dai fan italiani

Nel cast di Shahmaran in streaming su Netflix troviamo, come detto, due volti ben noti ai fan italiani di La notte nel cuore. Aras Aydın, che abbiamo imparato a conoscere nei panni di Nuh, qui veste quelli di Behram, figura chiave all’interno della comunità Mar. Leyla Tanlar, che nella soap interpreta Sevilay, in Shahmaran mantiene lo stesso nome di personaggio, dando vita a una giovane donna divisa tra fragilità e ribellione, ma abbastanza forte da spezzare le catene dei segreti familiari.

Li ritroviamo in una storia dai connotati ben diversi, ma con la stessa intensità che li ha resi riconoscibili nelle prime serate di Canale 5. Netflix ha ben compreso le potenzialità dei dizi turchi, proponendo un prodotto che unisce alla perfezione l fascino della leggenda, il romanticismo di una love story impossibile e il brivido del fantasy.

Potrebbe interessarti anche