"Qua non si perde mai". Lo sfogo di De Martino durante Affari Tuoi (passato inosservato): che bordata a Gerry Scotti Nella puntata di ieri sera, il conduttore Rai avrebbe lanciato una frecciatina al rivale Mediaset. Di recente il suo gioco era stato criticato dai vertici del Biscione.

Certe frasi passano quasi inosservate, durante le dirette televisive. Ma possono tornare a galla, a distanza di ore, complice anche il clima infuocato delle ultime settimane. È il caso dello sfogo – tanto breve quanto significativo – di Stefano De Martino nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi. Il conduttore, sotto pressione per la sfida negli ascolti con La Ruota della Fortuna, si è lasciato andare a una battuta che, riletta adesso, potrebbe avere il sapore di una risposta piccata al collega Gerry Scotti. Ma anche al patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che non si è risparmiato di recente qualche bordata al gioco dei pacchi. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Affari Tuoi, le accuse sull’azzardo e la rivalità con La Ruota della Fortuna

Non è un mistero che negli ultimi mesi, il gioco Rai Affari Tuoi sia finito nel mirino di due nomi ‘pesanti’ della tv commerciale: Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi. Questa estate, infatti, lo storico conduttore di Canale 5, da settimane alla guida de La Ruota della Fortuna, ha commentato così parlando col Corriere: "Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia".

Una critica, quella dell’azzardo, mossa anche dal patron Pier Silvio Berlusconi, che ha preso posizione con dichiarazioni altrettanto dure: "Mi chiedo se sia giusto che la Rai servizio pubblico mandi in onda, nella fascia di massimo ascolto, un giochino che è ciò di più vicino all’azzardo che ci possa essere. La domanda me la porrei, per fortuna non sono un dirigente Rai".

Ecco allora che non stupiscono le recenti parole di De Martino, probabilmente irritato tanto quanto Viale Mazzini dalle ‘provocazioni’ dei rivali. E altrettanto frustrato per aver perso lo scettro dello share per colpa di Scotti.

Lo sfogo di De Martino (di cui nessuno si era accorto)

Durante la puntata di Affari Tuoi di ieri sera, De Martino si è rivolto all’analista Lupo per avere lumi sulla decisione di Angelo, il concorrente che aveva appena scelto di tenersi il suo pacco. "Angelo ha fatto bene a rischiare: pure se perde, perde poco", ha detto l’esperto. E qui, inattesa, è arrivata la precisazione di De Martino, pronunciata con disinvoltura ma in modo inequivocabile: "Qua non si perde mai, si vince e basta. Al massimo se ne tornava come era venuto".

Una frase apparentemente innocua, quella del conduttore, che in molti hanno però letto come un messaggio diretto proprio a Gerry Scotti e a tutta Mediaset. Insomma, in un periodo in cui la Rai viene accusata di proporre un gioco vicino all’azzardo, De Martino ha provato a rimettere al centro i valori del format: la leggerezza, il rischio moderato e il divertimento che non lascia mai davvero a bocca asciutta i concorrenti. Con buona pace dei detrattori e dei rivali, che hanno dimostrato di avere un’idea molto diversa sul leggendario gioco dei pacchi.

