Sfera Ebbasta, polemica per le 10 ragazze allo stadio con lui: il suo silenzio e il 'sospetto' sul nuovo album La presenza del rapper circondato da dieci ragazze vestite di nero ha fatto esplodere il dibattito sui social, mentre iniziano a circolare diverse ipotesi sul perché.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sfera Ebbasta è finito al centro di una discussione sui social dopo essere stato fotografato a San Siro, durante Inter Napoli, insieme a dieci ragazze tutte vestite di nero. Una scena che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e che, proprio per il suo particolare impatto visivo, ha dato origine a numerose interpretazioni. In poche ore quella fotografia è diventata uno degli argomenti più discussi nel mondo del rap, con molti utenti che si sono interrogati sul motivo della presenza delle dieci ragazze accanto al rapper.

Il racconto di una delle ragazze vista accanto a Sfera Ebbasta

A provare a fare chiarezza è stata Elisa Mazzucchelli, una delle ragazze presenti allo stadio, intervistata da Gabriele Parpiglia per la sua newsletter. Dal racconto sarebbe emerso che una ragazza, insieme ad altre nove, sarebbe stata coinvolta attraverso un’agenzia milanese che avrebbe ricevuto una richiesta specifica relativa alla presenza di dieci ragazze allo stadio insieme a Sfera Ebbasta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto riferito nell’intervista, alle partecipanti sarebbero state date alcune indicazioni precise, a partire dall’abbigliamento completamente nero, fino alla pubblicazione di determinati contenuti sui social e all’utilizzo di un’immagine rossa collegata alla campagna. Le ragazze avrebbero inoltre firmato un accordo di riservatezza. Non sarebbe quindi emerso, almeno dal racconto fornito, qualcosa che facesse pensare necessariamente a un legame personale tra il rapper e le dieci presenti.

Cosa sarebbe successo dopo la partita

Anche alcuni dettagli successivi all’incontro sembrerebbero andare nella direzione di un coinvolgimento organizzato. Dopo la partita, infatti, Sfera Ebbasta non sarebbe andato a fare serata insieme alle ragazze: il cantante avrebbe proseguito per conto proprio, mentre loro sarebbero state accompagnate via con alcuni van. Nel frattempo, sui social, le partecipanti avrebbero iniziato a utilizzare l’immagine rossa associata a Sfera Ebbasta e a condividere contenuti collegati al suo nuovo progetto musicale. Ed è proprio questo elemento ad aver fatto nascere l’ipotesi che la serata potesse avere anche una finalità promozionale.

La teoria del marketing per il nuovo album

Sfera Ebbasta ha infatti un nuovo album in arrivo e, proprio per questo, qualcuno ha ipotizzato che la particolare apparizione a San Siro possa essere stata pensata anche per attirare attenzione sul progetto. La coincidenza tra la presenza delle ragazze, le indicazioni ricevute sui social e l’uscita del nuovo disco alimenta questa lettura, ma non permette di stabilire con certezza quali fossero le reali intenzioni alla base dell’operazione.

Il dibattito, intanto, è proseguito soprattutto per l’immagine scelta: Sfera al centro e dieci ragazze vestite allo stesso modo intorno a lui. Per molti utenti il colpo d’occhio è apparso machista e fuori luogo, mentre altri hanno interpretato la scena semplicemente come una trovata costruita per attirare l’attenzione. Sfera Ebbasta, almeno per il momento, ha preferito non intervenire sulla polemica. E così, mentre la fotografia continua a circolare, restano aperte sia la lettura puramente promozionale sia quella legata a una più generica strategia per creare curiosità attorno al nuovo album, senza che nessuna delle due possa essere considerata, al momento, una certezza. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche