Settimo Cielo compie 30 anni, che fine hanno fatto i Camden? Da Jessica Biel al reverendo: ecco come sono oggi gli attori del cast A 30 anni dal debutto, si torna a parlare della famiglia Camden: Jessica Biel è diventata una star, mentre per altri il destino è stato molto diverso.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sono passati 30 anni da quando la famiglia Camden entrava nelle case degli spettatori con le sue prediche, i drammi adolescenziali e una buona dose di moralismo. Settimo Cielo, ideata da Brenda Hampton, debuttava nel 1996 diventando uno dei titoli simbolo della tv americana degli anni Novanta e Duemila. Undici stagioni dopo, i suoi protagonisti hanno preso strade molto diverse: c’è chi ha conquistato Hollywood, chi ha detto addio alle scene e chi è rimasto legato a quel mondo. Ecco che fine hanno fatto gli attori del cast oggi: il reverendo Camden, Annie e i loro sette figli.

Settimo Cielo, come sono gli attori del cast oggi e che fine hanno fatto

Nonostante tutti questi anni trascorsi, Settimo Cielo resta una delle serie familiari più longeve e riconoscibili della televisione americana. Lo show seguiva quotidianamente una numerosa famiglia californiana alle prese con le vicende dei figli, tra adolescenza, relazioni, valori e religione. Ma che fine hanno fatto gli attori? Scopriamolo insieme:

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Stephen Collins – Eric Camden

Stephen Collins era il reverendo Eric Camden, padre della numerosa famiglia e guida morale della serie. Dopo Settimo Cielo ha continuato a lavorare in televisione ed è apparso in Falling Skies, C’è sempre il sole a Philadelphia, Blood Diamond e Perché te lo dice mamma. Tuttavia, la sua carriera si è fermata dopo lo scandalo del 2014 legato alle sue ammissioni di abusi su minori. Da allora è rimasto lontano dalle scene e dalla vita pubblica.

Catherine Hicks – Annie Camden

Catherine Hicks interpretava Annie, la moglie di Eric e madre affettuosa ma severa dei sette figli. Dopo la serie ha recitato soprattutto in produzioni televisive e indipendenti. L’ultima apparizione risale alla serie animata d’orrore JJ Villard’s Fairy Tales, prima di lasciare definitivamente la recitazione nel 2023. Oggi conduce una vita privata lontana dai riflettori.

Barry Watson – Matt Camden

Nei panni di Matt, il primogenito destinato a diventare medico, Barry Watson è stato uno dei protagonisti più amati. Dopo la serie ha continuato a recitare in diverse produzioni, tra cui Samantha Chi?, Gossip Girl, Hart of Dixie e The Loudest Voice. Ancora oggi lavora nel mondo dello spettacolo ed è padre di tre figli.

Jessica Biel – Mary Camden

Jessica Biel ha trasformato il ruolo di Mary, la figlia ribelle e indipendente, nel trampolino di lancio per una grande carriera. Dopo Settimo Cielo è passata al cinema e alla televisione, affermandosi con titoli come The Sinner e Candy. Oggi è attrice e produttrice e continua a lavorare a nuovi progetti. È sposata con Justin Timberlake e ha due figli.

Beverley Mitchell – Lucy Camden

Beverley Mitchell era Lucy, la terza figlia dei Camden, cresciuta praticamente davanti alle telecamere. Dopo la serie ha alternato recitazione e musica country, partecipando anche a Saw II e La vita segreta di una teenager americana. Oggi è soprattutto impegnata con la famiglia e conduce, insieme a David Gallagher e Mackenzie Rosman, il podcast Catching Up With the Camdens.

David Gallagher – Simon Camden

David Gallagher interpretava Simon, il quarto figlio, e aveva iniziato a recitare quando era ancora bambino. Dopo aver lasciato temporaneamente la serie per frequentare il college, ha recitato in serie come CSI: Miami, Bones, Numb3rs, Smallville e The Vampire Diaries, oltre ad aver avuto un ruolo ricorrente in L’alienista. È inoltre attivo come doppiatore nel settore dei videogiochi. Oggi mantiene un profilo più discreto, ma resta legato a Settimo Cielo attraverso il podcast dedicato alla serie, condotto con Mitchell e Rosman.

Mackenzie Rosman – Ruthie Camden

Mackenzie Rosman è cresciuta sul set nel ruolo di Ruthie, la più piccola dei Camden prima dell’arrivo dei gemelli. Dopo la serie ha scelto una carriera più lontana dai grandi riflettori, dedicandosi anche all’equitazione. Oggi vive nel Maryland, è madre di una figlia e continua a parlare della serie nel podcast Catching Up With the Camdens.

Nikolas e Lorenzo Brino – Sam e David Camden

I gemelli Sam e David erano interpretati dai fratelli Nikolas e Lorenzo Brino, due dei quattro fratelli. Dopo Settimo cielo hanno praticamente abbandonato il mondo della recitazione. Lorenzo è morto tragicamente nel 2020, in un incidente stradale in California, e aveva solo 21 anni.

Dove (ri)vedere Settimo Cielo in streaming

Se la nostalgia vi sta colpendo come un pugno allo stomaco, potete (ri)vedere Settimo Cielo in streaming su Prime Video, ma solo in lingua originale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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