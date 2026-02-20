Olimpiadi Milano Cortina, il meglio dello sci mondiale è solo nella nuova serie di Disney Plus Cinque imperdibili episodi che seguono gli allenamenti e le ultime gare dei migliori sciatori al mondo: dalla Coppa del Mondo alle Olimpiadi Milano-Cortina.

Amanti dello sci alpino preparatevi: la nuova serie originale ESPN On the Edge: World Cup Ski Racing debutta oggi, venerdì 20 febbraio, su Disney Plus. Un progetto che porta gli spettatori dietro le quinte della stagione 2025-26 della Coppa del Mondo e della corsa verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, mettendo in primo piano non solo le competizioni, ma anche le storie dei protagonisti. Con cinque imperdibili episodi, il documentario segue gli atleti nei loro allenamenti più duri, nelle trasferte estenuanti, nelle pressioni che si trovano ad affrontare ogni giorno e nei loro percorsi più personali: scopriamo di più.

On the Edge, i protagonisti della nuova serie Disney Plus

La serie seguirà alcune delle figure più iconiche e affascinanti dello sci mondiale, da Mikaela Shiffrin a Lindsey Vonn (che si è gravemente infortunata proprio alle Olimpiadi), passando per il campione svizzero Marco Odermatt e i norvegesi Lucas Pinheiro Braathen e Aleksander Aamodt Kilde, oltre a molti altri volti che animano il circuito Audi FIS Ski World Cup. Immancabili anche i nostri campioni e le nostre campionesse azzurre: Sofia Goggia, Dominik Paris, Giovanni Franzoni e Federica Brignone.

"Sciando fin dall’infanzia in Vermont, ho imparato che ciò che conta spesso accade lontano dai pali e dal traguardo. On the Edge racconta cosa significa andare oltre la superficie patinata ed entrare nella vera essenza delle gare di Coppa del Mondo: la fatica dei viaggi, il peso degli infortuni, la pressione e la mentalità necessaria per arrivare e restare a quel livello", racconta il regista Pat Dimon. Ed è proprio grazie a lui che avremo modo di vedere riprese immersive sulle piste, camere on board, dettagli rallentati che restituiscono la violenza e la precisione di ogni curva. In altre parole, non il classico documentario sportivo "da highlights", ma un racconto costruito come una serie drama, con tensione crescente verso l’obiettivo olimpico.

On the Edge: World Cup Ski Racing, cosa vedremo nella serie

Ciò che distingue On the Edge da altri prodotti televisivi sportivi è l’intenzione dichiarata di raccontare la competizione non come mero spettacolo agonistico, ma come un vero e proprio viaggio umano. Dalle sessioni di allenamento prima dell’alba alle pressioni psicologiche che accompagnano ogni start gate, fino ai momenti di recupero fisico e alle sfide interiori di ciascun atleta, il tutto in un continuo equilibrio tra rischio e perfezione, reso ancora più intenso dal desiderio di inseguire la gloria olimpica. La serie debutta proprio oggi in streaming su Disney Plus.

