Serie Tv Sandokan, Mediaset sfida la Rai (e Can Yaman) con Kabir Bedi: la mossa a sorpresa
All'ultimo minuto, il Biscione ha deciso di 'opporsi' al gran finale della nuova serie con l'attore turco. In onda andrà la versione originale della fiction anni '90.
Mediaset sceglie di giocare la ‘carta’ nostalgica, proprio nel giorno del gran finale di Sandokan su Rai1 con Can Yaman. Con una mossa a sorpresa, il Biscione ha infatti annunciato la messa in onda de "Il ritorno di Sandokan" con Kabir Bedi, sequel degli sceneggiati anni Settanta. Una scelta che ha il sapore della sfida simbolica, per tentare di sottrare pubblico prezioso a Viale Mazzini. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Sandokan, la mossa a sorpresa di Mediaset per sfidare la Rai
Approfittando del rinnovato interesse per il pirata creato da Emilio Salgari – alimentato dalla fiction Rai con protagonista Can Yaman – Mediaset ha deciso di riproporre questa sera "Il ritorno di Sandokan", miniserie del 1996 con Kabir Bedi. Si tratta del sequel televisivo dei celebri sceneggiati anni Settanta, che consacrarono l’attore indiano come volto definitivo della Tigre della Malesia e lo trasformarono in un fenomeno di culto in Italia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In un comunicato dai toni celebrativi, il Biscione ha presentato Bedi come "unica e sola Tigre di Mompracem", sottolineando il legame indissolubile tra la sua immagine e il personaggio salgariano. La miniserie andrà in onda domani sera, mercoledì 17 dicembre 2025, in prima e seconda serata, proprio mentre l’attenzione del pubblico TV è focalizzata sull’ultimo capitolo del Sandokan di Can Yaman. E la speranza è che questa ‘operazione nostalgia’ riesca a rovinare la festa ai vertici Rai, dirottando nella serata di domani una buona fetta di pubblico sulle reti Mediaset.
Trama e cast della miniserie cult
Ne "Il ritorno di Sandokan", ancora una volta Kabir Bedi veste i panni del protagonista, affiancato da un cast ricco di volti noti al pubblico italiano. Tra gli attori principali figurano Mandala Tayde (Lady Dora Parker), Romina Power (Maharani Surama), Randi Ingerman (Yamira), Vittoria Belvedere (Baba), Lorenzo Crespi (André de Gomera) e Franco Nero (Yogi Azim). Suddivisa in quattro puntate, la storia riprende le vicende di Sandokan vent’anni dopo il primo ciclo di avventure: il pirata esce dal suo volontario esilio per aiutare l’amico Yanez a difendere il regno dell’Assam dalle ambizioni del raja Raska e dell’inglese James Guilford, nipote di Lord Brooke, storico nemico del protagonista.
La fiction è stata realizzata con un budget considerevole per l’epoca – circa 15 miliardi di lire – e girata tra Mysore e Madras, in India, con numerose scene ambientate nel palazzo del Maharaja. E non sono mancate le critiche, all’epoca, soprattutto per la scelta di sostituire Philippe Leroy nel ruolo di Yanez con Fabio Testi. Nonostante questo, "Il ritorno di Sandokan" è rimasto nel tempo un tassello fondamentale del ‘mondo’ salgariano sul piccolo schermo.
Dove e quando vedere Il ritorno di Sandokan
"Il ritorno di Sandokan" sarà trasmesso su CINE34, canale 34 del digitale terrestre, mercoledì 17 dicembre a partire dalle 21.15, con tutti gli episodi proposti in un’unica lunga serata. In contemporanea, la miniserie sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Duro colpo per Sandokan, la fiction di Rai 1 sommersa dalle polemiche: "Non toccate Kabir Bedi!"
I fan insorgono sui social all'indomani della messa in onda della nuova serie sulla ...
Sandokan, Kabir Bedi punzecchia Can Yaman sulla serie Tv. E spunta uno scivolone storico
L'interprete dello sceneggiato anni '70 ha commentato con qualche frecciatina il suc...
Sandokan con Can Yaman vola nello share ma divide i social: "Solo donne per questo fumettone rosa"
Gli episodi 3 e 4 di Sandokan sono arrivati e con loro anche la solita ondata di pol...
Sandokan, la vera storia dietro la serie TV su Rai 1 (e cosa c’entrano Giuseppe Garibaldi e Anita)
L'inizio della fiction Sandokan su Rai 1 riaccende la curiosità sulle origini del pi...
Sandokan, svolta (doppia) nella serie Tv Rai: il pirata scappa con Marianna e Can Yaman torna nel 2027
Le anticipazioni della seconda puntata della serie Tv Sandokan dell’8 dicembre: tram...
Sandokan su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e perché ‘accorcerà’ Affari Tuoi
La nuova serie evento con Can Yaman debutta il 1° dicembre 2025 su Rai 1: quattro pu...
Sandokan, ascolti impressionanti per la fiction Rai ma i social sono furibondi: "Cag*ta gigantesca". Ecco il vero motivo
Non si placano le polemiche e le critiche nei confronti della fiction con Can Yaman ...
Sandokan: il finale epico della Tigre della Malesia tra amore, tradimenti e battaglia finale
Ultima puntata di Sandokan su Rai 1: scontro con il Sultano, intrighi e la battaglia...