Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Quali sono le serie TV più viste dalla Gen Z? I ragazzi vanno matti per gli Anni 2000

Quali sono le serie TV più viste dalla Generazione Z e perché? Dai titoli mainstream ai cult del passato fino ai cartoni animati

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La serie TV più viste dalla Gen Z

Cosa guarda la Generazione Z in Tv? Quali sono le serie che più stanno appassionato i nati tra la seconda metà degli anni ’90 e il 2010 circa? Una domanda che ci siamo posti in questi giorni e alla quale vogliamo cercare di dare una risposta chiara, dopo aver analizzato commenti e opinioni social del mondo della Gen Z. Il risultato è un mondo eterogeneo di contenuti, che ci svela come questo pubblico non cerchi solo divertimento ma anche rispecchiamento, autenticità e complessità narrativa.

Le serie TV più viste dalla Generazione Z: drammi, temi delicati ma anche eroi spregiudicati

Tra le serie TV più citate in thread e commenti social c’è Euphoria (in streaming su Now TV), un teen drama crudo e al contempo audace che ha come protagonista un gruppo di studenti liceali e affronta temi difficili come la dipendenza, la sessualità, il trauma, i social media e l’abuso di sostanze. È spesso citata come una delle serie più rappresentative e amate dalla Gen Z, anche se c’è chi la critica per gli eccessi, spesso poco credibili. A renderla una serie molto amata è anche la presenza nel cast di Zendaya, appartenente proprio alla stessa generazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Citatissime sono poi The Boys e lo spin-off Gen V (in streaming su Prime Video), due serie TV ciniche e violente, che colpiscono soprattutto per il capovolgimento del ruolo del supereroe. Si tratta di contenuti apprezzati perché espliciti, splatter e "sboccati", sintomo della predilezione di questo pubblico per l’autenticità e l’irriverenza rispetto al ‘politicamente corretto’.

Dalla piattaforma Netflix spiccano poi due serie TV abbastanza recenti, tuttora in corso: Stranger Things e One Piece. La prima è un vero e proprio fenomeno globale che, a dirla tutta, non piace soltanto alla Gen Z. La serie, infatti, strizza più l’occhio ai Millennial, sfruttando l’effetto nostalgia degli anni ’80, ma in realtà è amatissima anche dalla generazione successiva, oltre che per la trama, anche per il cast di giovani attori e per l’alto valore di produzione. In merito a One Piece, parliamo invece dell’adattamento live-action grazie al quale il prodotto di Eiichirō Oda è arrivato ad un pubblico nuovo, come la Gen Z.

Effetto amarcord: la Gen Z ama anche i cult del passato (e i cartoni!)

Le ultime tendenze social però ci svelano anche un forte apprezzamento da parte della Gen Z per le serie TV degli anni ’90 e 2000. C’è una passione, sempre più diffusa, per contenuti – in particolare sitcom e serie iconiche degli anni passati – lontani da quello che è il loro tempo. Tra i più citati sui social ci sono Una mamma per amica (che poi in questo periodo è quasi d’obbligo!), The Office, Modern Family e soprattutto Friends. Ma, andando leggermente più avanti con gli anni, troviamo anche Breaking Bad, serie cult del 2013 molto presente nei thread in cui la Gen Z parla di serie TV di valore viste negli ultimi tempi.

Non si può non fare un cenno alle serie TV animate, che tornano spesso tra i preferiti della Gen Z. Tra i titoli più visti e amati troviamo Avatar – La Leggenda di Aang, le avventure dei due fratellastri Phineas e Ferb, o per gli anime L’attacco dei giganti.

Potrebbe interessarti anche

Le migliori serie tv live action da vedere in streaming

5 serie tv imperdibili da vedere su Netflix e Prime Video: niente vi sconvolgerà di più

Quali sono le serie TV live action disponibili sulle piattaforme streaming che propr...
Carlo Conti - Sanremo

Sanremo 2026, arriva lo spin-off per la gen Z: tre figlie d’arte al timone, ecco chi sono

Un progetto inedito per RaiPlay accompagnerà il Festival in modo più leggero e conte...
È colpa mia, la trilogia che ha conquistato Amazon Prime Video e il cuore degli spettatori: finale è colpa nostra film streaming

Amazon Prime Video, questo film è tra i più seguiti d’Europa e cattura il cuore degli utenti in 10 minuti

Dalla passione travolgente di Noah e Nick alla possibile espansione del loro univers...
One Piece 2, svelati i nuovi personaggi della serie live-action

One Piece 2, quando esce la seconda stagione? Netflix svela i nuovi personaggi in attesa del teaser

Netflix svela le nuove foto dal set di One Piece 2: Laboon, Crocus e altri personagg...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Montalbano superato su RaiPlay

Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali ...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Disney+ e Prime

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime Video e Disney+ nella settimana dal 20 al 26 ottobre 2025

Cosa guardare in tv in questi giorni d’autunno? Ecco le serie tv più viste, amate e ...
Vita da Strega, Fox sta lavorando al reboot della celebre serie cult

La serie cult che ha fatto sognare intere generazioni torna sullo schermo: la mossa che sbalordisce i fan

Fox riporta in vita la magia di Vita da strega: la sceneggiatrice di The Boys firma ...
Lostlings, il fenomeno di Youtube che somiglia a Stranger Things diventa una serie TV

Da E.T. a Stranger Things, i ragazzi in bicicletta hanno conquistato lo schermo: i grandi cult da recuperare subito

Quello dei 'Ragazzi in bicicletta' è diventato un genere amatissimo dai fan di cinem...
Serie tv più viste in streaming dal 13 al 19 ottobre

Le 10 serie TV più viste su Prime, Netflix e Disney Plus: settimana dal 13 al 19 ottobre

Se vuoi iniziare una nuova serie televisiva in streaming questo è il momento miglior...

Immobiliare Davoli

Casa in Sardegna?

Ecco perché è una scelta patrimoniale strategica e solida nel tempo

LEGGI

Personaggi

Alice Lupparelli

Alice Lupparelli
Valentina Persia

Valentina Persia
Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello 2024-2025

Pamela Petrarolo
Rossella Erra

Rossella Erra

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963