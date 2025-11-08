Quali sono le serie TV più viste dalla Gen Z? I ragazzi vanno matti per gli Anni 2000 Quali sono le serie TV più viste dalla Generazione Z e perché? Dai titoli mainstream ai cult del passato fino ai cartoni animati

Cosa guarda la Generazione Z in Tv? Quali sono le serie che più stanno appassionato i nati tra la seconda metà degli anni ’90 e il 2010 circa? Una domanda che ci siamo posti in questi giorni e alla quale vogliamo cercare di dare una risposta chiara, dopo aver analizzato commenti e opinioni social del mondo della Gen Z. Il risultato è un mondo eterogeneo di contenuti, che ci svela come questo pubblico non cerchi solo divertimento ma anche rispecchiamento, autenticità e complessità narrativa.

Le serie TV più viste dalla Generazione Z: drammi, temi delicati ma anche eroi spregiudicati

Tra le serie TV più citate in thread e commenti social c’è Euphoria (in streaming su Now TV), un teen drama crudo e al contempo audace che ha come protagonista un gruppo di studenti liceali e affronta temi difficili come la dipendenza, la sessualità, il trauma, i social media e l’abuso di sostanze. È spesso citata come una delle serie più rappresentative e amate dalla Gen Z, anche se c’è chi la critica per gli eccessi, spesso poco credibili. A renderla una serie molto amata è anche la presenza nel cast di Zendaya, appartenente proprio alla stessa generazione.

Citatissime sono poi The Boys e lo spin-off Gen V (in streaming su Prime Video), due serie TV ciniche e violente, che colpiscono soprattutto per il capovolgimento del ruolo del supereroe. Si tratta di contenuti apprezzati perché espliciti, splatter e "sboccati", sintomo della predilezione di questo pubblico per l’autenticità e l’irriverenza rispetto al ‘politicamente corretto’.

Dalla piattaforma Netflix spiccano poi due serie TV abbastanza recenti, tuttora in corso: Stranger Things e One Piece. La prima è un vero e proprio fenomeno globale che, a dirla tutta, non piace soltanto alla Gen Z. La serie, infatti, strizza più l’occhio ai Millennial, sfruttando l’effetto nostalgia degli anni ’80, ma in realtà è amatissima anche dalla generazione successiva, oltre che per la trama, anche per il cast di giovani attori e per l’alto valore di produzione. In merito a One Piece, parliamo invece dell’adattamento live-action grazie al quale il prodotto di Eiichirō Oda è arrivato ad un pubblico nuovo, come la Gen Z.

Effetto amarcord: la Gen Z ama anche i cult del passato (e i cartoni!)

Le ultime tendenze social però ci svelano anche un forte apprezzamento da parte della Gen Z per le serie TV degli anni ’90 e 2000. C’è una passione, sempre più diffusa, per contenuti – in particolare sitcom e serie iconiche degli anni passati – lontani da quello che è il loro tempo. Tra i più citati sui social ci sono Una mamma per amica (che poi in questo periodo è quasi d’obbligo!), The Office, Modern Family e soprattutto Friends. Ma, andando leggermente più avanti con gli anni, troviamo anche Breaking Bad, serie cult del 2013 molto presente nei thread in cui la Gen Z parla di serie TV di valore viste negli ultimi tempi.

Non si può non fare un cenno alle serie TV animate, che tornano spesso tra i preferiti della Gen Z. Tra i titoli più visti e amati troviamo Avatar – La Leggenda di Aang, le avventure dei due fratellastri Phineas e Ferb, o per gli anime L’attacco dei giganti.

