Nel mese di novembre 2025 Netflix si prepara a un calendario di uscite che mescola grandi ritorni e nuove scommesse narrative. È uno di quei mesi in cui la piattaforma sembra voler parlare a pubblici molto diversi, puntando tanto sulla potenza dei titoli di richiamo quanto sulla curiosità di storie inedite e sorprendenti.

Serie di novembre su Netflix: da Stranger Things 5 a Squid Game: la sfida

Tra i nomi che spiccano c’è naturalmente Squid Game: La sfida 2, il reality ispirato all’universo della celebre serie coreana. Dopo il successo planetario della prima edizione, Netflix rilancia con una seconda stagione che promette prove ancora più complesse e ambientazioni più spettacolari. L’idea resta quella di trasformare un racconto distopico in un esperimento televisivo reale, e l’attesa è altissima, soprattutto tra i fan del format originale.

A dominare la parte più autoriale del mese è invece The Vince Staples Show, che torna con la seconda stagione per approfondire il lato più personale e ironico del rapper di Long Beach. Un viaggio nella quotidianità americana fatto di episodi surreali, momenti malinconici e una regia sempre più raffinata. È uno dei prodotti più originali del panorama Netflix, capace di passare con leggerezza da un tono comico a riflessioni intime, e per questo è considerato una delle chicche di novembre.

Sul fronte drammatico, tra le novità più interessanti figura Death by Lightning, miniserie ambientata nell’America di fine Ottocento e dedicata alla breve e turbolenta presidenza di James Garfield. Un racconto cupo, denso di tensione politica e umana, che riporta in vita una pagina poco conosciuta della storia americana. Netflix punta molto su questo titolo, consapevole del fascino che le produzioni storiche sanno ancora esercitare quando sono ben scritte e ben interpretate.

Da segnalare anche Non stare a guardare, produzione icoreana su due donne vedono nella morte l’unica via di fuga dalla realtà soffocante in cui sono intrappolate. Accanto a lei arriva MARINES, docuserie di taglio militare che esplora la vita e la disciplina di un gruppo di soldati americani, portando sullo schermo storie vere e momenti di forte intensità emotiva. Spazio anche a titoli più internazionali come Se non avessi mai visto il sole, dramma asiatico che intreccia amore e mistero, e Il cuculo di cristallo, thriller spagnolo dal tono inquieto e visionario.

Non mancano poi i ritorni più attesi: A Man on the Inside riparte con una seconda stagione che promette nuovi intrecci e colpi di scena, mentre a fine mese arriva il titolo simbolo di Netflix, Stranger Things 5, ultimo capitolo della saga che ha ridefinito la cultura pop degli ultimi dieci anni. Un finale che si preannuncia epico, tra nostalgia, paura e grandi emozioni. Novembre sarà quindi un mese di passaggio ma anche di svolta per Netflix, dove la piattaforma alterna progetti di respiro globale e produzioni più sperimentali, confermando la sua voglia di restare un passo avanti rispetto alla concorrenza.

