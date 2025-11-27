Trova nel Magazine
Serie tv Netflix, novità di dicembre 2025: torna Emily in Paris con la sua svolta romana, e il finale di Stranger Things

Ecco tutte le uscite seriali delle feste, pensate per farci trascorrere delle magiche vacanze. Dalla quinta stagione delle avventure di Emily Cooper, alla resa dei conti di Eleven.

Dicembre su Netflix si prepara ad arrivare con una serie di uscite pensate per accompagnare le feste, mescolando documentari intensi, reality leggeri e ritorni molto attesi. Un insieme vario, che punta a dare un po’ di tutto, offrendo comunque storie appassionanti e capaci di tenere compagnia nelle giornate più fredde.

Le serie di dicembre su Netflix: da Emily in Paris 5 a Man Vs Baby

Le nuove uscite iniziano con Sean Combs: la resa dei conti, una docu-serie in quattro parti che ripercorre la vita e la carriera di un personaggio conosciuto da tutti per i suoi successi nel mondo dell’hip-hop, ma che qui viene mostrato anche attraverso materiali mai visti e testimonianze di chi lo ha conosciuto da vicino. Pochi giorni dopo arriva Isolati con la suocera, che torna con la terza stagione riportando su un’isola da sogno nuove famiglie alle prese con le rispettive suocere. Il 4 dicembre debutta The Abandons, ambientato nel territorio di Washington a metà Ottocento. Qui due famiglie molto diverse tra loro si ritrovano coinvolte in un intreccio fatto di segreti, crimini e un amore impossibile, mentre sullo sfondo cresce la lotta per un territorio che nasconde un giacimento d’argento. Nello stesso giorno arriva anche la seconda stagione di Satu, che segue un gruppo di giovani imprenditori alle prese con nuove possibilità di crescita dopo una serie di fallimenti. Il loro tentativo di reinventarsi passa attraverso un tempio buddista, trasformando un’idea imprevista in una strada alternativa.

Le altre serie Netflix da vedere a Dicembre 2025

Tra le uscite successive spicca Colpevole, in arrivo il 5 dicembre. Una serie thriller che ruota attorno all’accusa rivolta a Yun-su, sospettata di aver ucciso il marito, e alla figura di Mo Eun, considerata da molti una strega. Una storia piena di segreti e tensioni che si svelano un pezzo alla volta. Il mese prosegue con L’incidente, che torna il 10 dicembre con la sua seconda stagione e riprende il racconto delle quattro famiglie che, a un anno dalla tragedia, cercano un nuovo equilibrio mentre emergono verità e personaggi inaspettati. L’11 dicembre arriva Man Vs Baby, che segue Trevor Bingley alle prese con un incarico all’apparenza semplice: sorvegliare un attico di lusso durante il periodo natalizio. Le cose però si complicano quando si ritrova a dover badare anche a un bambino rimasto senza qualcuno che lo venga a prendere dopo lo spettacolo scolastico. A metà mese torna Natale con uno sconosciuto, che con la sua terza stagione segue Johanne nel tentativo di affrontare un Natale senza romanticismi, anche se i suoi propositi rischiano di cambiare strada. Chiude il mese Emily in Paris, che con la sua quinta stagione porta la protagonista a Roma, dove deve affrontare nuove sfide professionali e personali mentre cerca un equilibrio che sembra sfuggirle di continuo. Ogni passo la costringe a rimettere in discussione le sue certezze, aprendo la strada a possibilità che non aveva considerato. Menzione speciale infine per l’ultimo episodio che chiude la saga di Stranger Things, in uscita il 31 dicembre, per chiudere al meglio l’anno.

