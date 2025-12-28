Trova nel Magazine
Netflix, da Stranger Things a The Crown: le serie che hanno stravolto le regole della tv

Da Mindhunter a Love, Death & Robots: le serie tv del Colosso dello streaming che hanno cambiato il funzionamento delle regole della tv

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Netflix, negli anni, ha distribuito un gran numero di serie originali che, volenti o nolenti, hanno cambiato le regole e la concezione della tv. Da Mindhunter a Love, Death & Robots, da Arcane a Stranger Things, ecco quelle che secondo noi hanno lasciato maggiormente il segno.

Le serie tv di Netflix che hanno cambiato come concepiamo la televisione

Fino a pochi anni fa, eravamo abituati a pensare ai kolossal solo in relazione al grande schermo. Netflix, con serie dall’altissimo budget come Stranger Things, Mercoledì, Squid Game o House of Cards, ha mostrato l’esatto contrario. Un po’ come è stato Game of Thrones per HBO, queste serie hanno raggiunto un livello di successo pari a quello dei grandi blockbuster hollywoodiani, diventando dei veri e propri fenomeni culturali capaci di segnare un’intera generazione.

Guardando dal punto di vista tecnico, impossibile non citare vere e proprie perle di regia e sceneggiatura come The Crown o Mindhunter, quest’ultima tristemente cancellata dopo due sole stagioni. Con Midnight Mass, il trittico ha sostanzialmente rivoluzionato il dramma storico, il thriller investigativo e l’horror sovrannaturale. Sempre di Mike Flanagan, "papà" di Midnight Mass, è doveroso citare anche The Haunting of Hill House e La caduta della casa degli Usher.

I capolavori d’animazione made in Netflix

Non solo serie "convenzionali" in live action. Netflix ha saputo "rivoluzionare" anche il modo di fare animazione. È il caso del recentissimo Arcane, tratto dal videogioco MOBA League of Legends. Ma anche di Love, Death & Robots, serie antologica di fantascienza con episodi autoconclusivi e realizzati ciascuno con una diversa tecnica d’animazione. O, ancora, quel capolavoro sin troppo sottovalutato di Blue Eyes Samurai, recentemente rinnovato per una seconda stagione che uscirà nel 2026.

La fantascienza contemporanea ha trovato in Netflix un’alcova perfetta. Dark ne è forse l’esempio più fulgido, uno dei pochissimi casi di racconto imperniato sui viaggi nel tempo risolto con coerenza e senza sbavature. Black Mirror, sebbene nata in seno a BBC, ne è un’altra prova, per quanto non sia esente da scivoloni e cali qualitativi. Rimanendo nell’ambito della fantascienza, è doveroso menzionare Sense8, che è riuscita ad avere un finale solo grazie all’amore mostrato dai fan, che sono stati in grado di far cambiare idea a Netflix che aveva inizialmente cancellato il progetto.

Insomma, Netflix ha senza dubbio protratto alcuni dei propri contenuti oltre il termine della loro vita naturale (sì, stiamo guardando voi, La casa di Carta e 13), ma è anche stata in grado di regalare al pubblico svariate serie tv che hanno letteralmente fatto la storia. E che, se non avete mai visto, meritano assolutamente di essere recuperate.

