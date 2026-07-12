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3 serie legal drama che vi faranno venire voglia di rispettare la legge per sempre: dove vederli in streaming

Da Jimmy McGill a Annalise Keating: tre serie da vedere che trasformano l'aula del tribunale in uno specchio impietoso delle nostre scelte più oscure.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

C’è qualcosa di incredibilmente affascinante e ipnotico nei Legal Drama. Le aule di tribunale, i colpi di scena dell’ultimo minuto, gli avvocati che giocano sul filo del rasoio tra giustizia e convenienza: è un genere, questo, che, nel corso degli anni, ha conquistato una grande fascia di spettatori. Questo perché tutto ruota attorno a un confine sottile tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. Tra le varie serie, tre in particolare, riescono a fare qualcosa di più: mostrano, con precisione quasi chirurgica, come le scelte sbagliate lascino un segno indelebile su chi le compie. Scopriamo insieme quali sono e dove guardarle in streaming.

3 Legal Drama che dovete assolutamente vedere (e rispetterete sempre la legge)

Il genere del Legal Drama è vario e molto ampio. Ci sono serie che sicuramente avrete visto, altre che vi siete persi e che dovete assolutamente recuperare. Di seguito, vi sveliamo le nostre 3 che non potete perdere:

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Better Call Saul

Better Call Saul è lo spin-off prequel (e in parte sequel) di Breaking Bad, che segue la trasformazione morale dell’avvocato Jimmy McGill in Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. In sei stagioni, la serie ha collezionato 53 nomination agli Emmy e 6 ai Golden Globe, senza mai vincere i premi principali, pur essendo considerata una delle migliori serie di sempre. Disponibile su Netflix.

The Good Wife

Quando il procuratore Peter Florrick viene coinvolto in uno scandalo sessuale e arrestato per corruzione, sua moglie Alicia torna a esercitare la professione di avvocato dopo dieci anni di pausa. Nel corso delle sue sette stagioni, questa serie affronta temi attuali come abuso di potere, razzismo e tecnologia. Creata da Robert e Michelle King, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 5 Emmy e un Golden Globe per Julianna Margulies. Disponibile in streaming su Paramount+ e Prime video.

Le Regole del Delitto Perfetto

Altra serie di questo genere che dovete recuperare (e anche subito) è Le Regole del Delitto Perfetto, che tra processi, delitti e segreti riesce a catturare sin da subito l’attenzione del pubblico. La serie ha come protagonista Annalise Keating, avvocata e docente di diritto penale a Philadelphia, interpretata da Viola Davis. Attorno a lei ruotano cinque brillanti studenti, i "Keating Five", attorno ai quali si districa una rete di casi. Prodotta da ABC nell’universo di Shonda Rhimes, la serie ha ottenuto grande successo tra pubblico e critica. Inoltre, ha vinto anche un Emmy e un Golden Globe, diventando uno dei titoli più seguiti in assoluto sulla piattaforma Netflix. Attualmente, però, è visibile su Disney+.

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