HBO Max, tutte le serie tv che non possiamo perdere: ci sono anche grandi cult da (ri)scoprire Pronta a buttarti a capo fitto in una nuova serie tv o a rivedere quella che più ti è rimasta nel cuore? Ecco il catalogo di HBO Max che non puoi perdere.

Il mondo dello streaming si fa sempre più affollato, ma non possiamo certo negare che l’arrivo di HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery, abbia segnato una vera e propria rivoluzione per gli appassionati di serie tv. Dopo anni di contenuti HBO e Warner frammentati su servizi diversi, dal 13 gennaio 2026 anche in Italia è possibile accedere a un unico hub che racchiude serie iconiche, novità originali e classici intramontabili. Scopriamo allora tutte le serie tv nel catalogo di HBO Max che non puoi perdere per niente al mondo.

Da And Just Like That a Due Uomini e Mezzo: le sere tv imperdibili di HBO Max

Su HBO Max il catalogo non è solo vasto e ricco, ma pieno di titoli che hanno segnato epoche, generi e generazioni: dal dramma contemporaneo alle commedie cult, passando per teen drama e fantasy soprannaturale. Partiamo, ad esempio, con And Just Like That, seguito di Sex and the City che racconta le vite delle iconiche Carrie, Miranda e Charlotte mentre cercano di sopravvivere alle complessità della vita moderna tra relazioni, famiglia e lavoro. Immancabile anche Euphoria, l’audace teen drama con Zendaya che racconta la storia di Rue, una giovane reduce dalla riabilitazione per tossicodipendenza alle prese con relazioni complicate, sessualità, traumi e pressioni sociali.

Ma in catalogo troviamo anche Friends, la sitcom leggendaria che racconta le esilaranti vicende di Rachel, Monica, Ross, Chandler, Joey e Phoebe nella New York degli anni ’90 e primi 2000. Così come Due Uomini e Mezzo, l’iconica serie che gioca sulle differenze tra fratelli: Charlie, playboy scatenato che vive in una casa da sogno, si ritrova a condividere la sua vita con il pragmatico fratello Alan e il giovane nipote Jake. Le dinamiche familiari buffe e le gag irresistibili sono all’ordine del giorno.

Tra i migliori titoli non può mancare nemmeno la quota thriller e fantasy. Su HBO Max troviamo infatti Pretty Little Liars, la serie ambientata nella cittadina di Rosewood con un gruppo di amiche tormentate da un enigmatico stalker noto solo come "A", che minaccia di rivelare i loro segreti più oscuri. Impossibile non citare, poi, l’amatissima serie The Vampire Diares, ambientata nella misteriosa Mystic Falls, una cittadina dove vampiri, streghe, licantropi e altri esseri oscuri convivono con gli esseri umani.

HBO Max, il catalogo completo delle serie tv

Quelle che abbiamo appena citato sono solo alcune delle pietre miliari presenti nel catalogo: la lista delle serie tv disponibili su HBO Max è infatti ancora lunghissima.

A Knight of Seven Kingdoms (stagione 1)

And Just Like That (tutta la serie)

Angels in America (miniserie)

Avenue 5 (stagioni 1-2)

Ballers (tutta la serie)

Band of Brothers (miniserie)

Banshee (stagioni 1-4)

Barry (stagioni 1-4)

Blinded by the Lights – Travolto dalla musica (stagione 1)

Big Little Lies (stagioni 1-2)

Big Love (tutta la serie)

Boardwalk Empire (stagioni 1-5)

Bookie (stagioni 1-2)

Carnivale (tutta la serie)

Casa Saddam

Crashing (tutta la serie)

Creature Commandos (solo in lingua originale con sottotitoli)

Curb Your Enthusiasm (tutta la serie)

Dalla terra alla luna (miniserie)

Detective Cormoran Strike (stagioni 1-4)

Divorce (tutta la serie)

DMZ (stagione 1)

Due Uomini e Mezzo (stagioni 1-12)

Dune Prophecy (stagione 1, e 2 prossimamente)

Duster (stagione 1)

Enlightened – La nuova me (tutta la serie)

Entourage (stagioni 1-8)

Euphoria (stagioni 1-2 e 3 prossimamente)

Five Days (stagione 1)

Friends (tutta la serie)

Full Circle (stagione 1)

Game of Thrones – Il trono di spade (stagioni 1-7)

Generation Kill

Gentleman Jack (stagioni 1-2)

Get Millie Black (stagione 1)

Girls (tutta la serie)

Halted Rivalry stagione (dal 13 febbraio 2026)

Heaven (stagione 1)

Here and Now (stagione 1)

His Dark Materials (tutta la serie)

House of the Dragon (stagioni 1-2 e 3 prossimamente)

Hung – Ragazzo squillo (tutta la serie)

Il complotto contro l’America (miniserie)

I Know this must be True – Un volto due destini (miniserie)

Industry (stagioni 1-3 e la nuova stagione 4 a cadenza settimanale)

In Treatment (stagioni 1-4)

I Love LA (stagione 1)

Il simpatizzante (miniserie)

Irma Vep (miniserie)

I Soprano (tutta la serie)

IT – Welcome to Derry (stagione 1)

It’s Florida Man (stagione 1)

Jasmine (stagione 1)

Jett (stagione 1)

L’assistente di volo (stagioni 1-2)

Lovercraft Country (stagione 1)

Love & Death (miniserie)

Malditos (stagione 1)

Mare of Easttown (miniserie)

Mosaic (miniserie)

Olive Kitteridge (miniserie)

One Tree Hill (stagioni 1-9)

Our Flag Means Death (stagione 1)

Oz (tutta la serie)

Peacemaker (stagioni 1-2)

Perry Mason (stagioni 1-2)

Primal

Pretty Little Liars (tutta la serie)

Pretty Little Liars – Summer School (stagioni 1-2)

Rage (stagione 1)

Rain Dogs (stagione 1)

Reformed (stagione 1)

Rick & Morty (stagioni 1-8)

Robot Chicken (stagioni 6-8)

Roma (tutta la serie)

Scene da un matrimonio (miniserie)

Sex and the City (tutta la serie)

Shameless (tutta la serie)

Six feet under (tutta la serie)

Silicon Valley (tutta la serie)

Sharp Objects (miniserie)

Show me a Hero (miniserie)

Somebody Somewhere (stagioni 1-3)

Succession (tutta la serie)

Supernatural (stagioni 1-5)

Task (stagione 1)

Tell Me You Love Me (stagione 1)

The 100 stagioni 1-7

The Baby stagione 1

The Big Bang Theory (tutta la serie)

The Comeback stagioni 1-2

The Confidante, miniserie (Francese)

The Deuce stagioni 1-2

The Gilded Age stagioni 1-3

The Girl before stagione 1

The Knick stagioni 1-2

The Idol stagione 1

The Leftovers – Svaniti nel nulla stagioni 1-2

The Pacific, miniserie

The Prince stagioni 1-3

The Mentalist (tutta la serie)

The Newsroom (tutta la serie)

The Night of, miniserie

The OC (tutta la serie)

The Originals (tutta la serie)

The Outsider (miniserie)

The Penguin (stagione 1)

The Pickle (stagioni 1-3)

The Pitt stagione (1 e 2 in uscita con cadenza settimanale)

The Rearshal (stagione 1)

The Regime (stagione 1)

The Righteous Gemostones (stagioni 1-3)

The Seduction (stagione 1)

The Sex Lives of College Girls (stagioni 1-3)

The Undoing (miniserie)

The Vampire Diaries (tutta la serie)

The White Lotus (stagioni 1-3)

The Wire (tutta la serie)

The Thaw (stagioni 1-2)

The Time Traveler’s Wife (miniserie)

Treme (stagioni 1-4)

True Blood (tutta la serie)

True Detective (stagioni 1-3)

True Detective: Night Country

Veep (tutta la serie)

Vinyl (stagione 1)

Young Sheldon (stagioni 1-5)

Warriors (stagioni 1-3)

We Own this City (miniserie)

Westworld (tutta la serie)

Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers (stagioni 1-2)

