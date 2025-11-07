Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tensione nella soap di Rai 3. Tradimento su Canale 5 e Max Pezzali accende TV8

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv e soap opera da non farsi scappare. Tra le tante opzioni in palinsesto spiccano gli intrighi familiari di Tradimento su Canale 5, il nuovo spin-off legale Suits L.A. su Sky Serie e la comicità cult di The Big Bang Theory sul canale 20. Una serata ricca di polizieschi, legal drama, soap e sitcom per tutti i gusti.

Intrighi familiari con Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Alle 20:55 Un posto al sole (soap, 1996). La longeva serie ambientata a Napoli racconta le vite intrecciate dei condomini di Palazzo Palladini, tra sentimenti, amicizie e temi sociali che riflettono l’attualità. Nella puntata di oggi al Vulcano viene presa una decisione drastica e dolorosa, che lascia Silvia molto provata. Ancora trambusto in ospedale dopo l’aggressione della famiglia di Peppe.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Canale 5 – Dalle 21:21 Tradimento (soap, 2023) con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Yusuf Cim e Feyza Sevil Gungor. Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da trent’anni con Tarik. La loro sembra una famiglia modello, ma dietro l’apparenza si celano segreti e menzogne che travolgono ogni equilibrio. In onda episodi in sequenza alle 21:21, 22:22 e 23:21; altre puntate a seguire in seconda serata.

Italia 1 – Alle 20:31 NCIS – Unità anticrimine (S16 E21, 2018). Le indagini della squadra speciale dell’NCIS tra crimini che coinvolgono Marina e Marines. Cast storico con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Brian Dietzen e Rocky Carroll.

TV8 – Dalle 21:30 Hanno ucciso l’Uomo Ragno (S1, 2024) con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. In programmazione episodi consecutivi alle 21:30 e 22:30, con un ulteriore passaggio in tarda serata alle 23:30.

Il legal drama di Suits L.A.: le proposte di Sky

Sky Serie – Dalle 21:15 maratona di Suits L.A. (S1, 2025) con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt e Bryan Greenberg. Ex procuratore federale a New York, Ted Black mette il suo talento al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles insieme al suo team, mentre vita privata e professionale finiscono per intrecciarsi. Episodi in sequenza alle 21:15 e 22:05, con ulteriori passaggi in seconda serata alle 22:55 e 23:45.

Sky Atlantic – Dalle 21:15 The Iris affair: Missione ad alto rischio (miniserie, 2025). Regia di Terry McDonough e Sarah O’Gorman; cast internazionale con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Debi Mazar. Di cosa parla: l’enigmatica Iris Nixon, geniale risolutrice di enigmi, viene coinvolta da un carismatico imprenditore per sbloccare una tecnologia top-secret. Resasi conto del potenziale pericolo, fugge con un diario codificato, innescando una caccia che attraversa Firenze, la Sardegna e Roma. In onda tre episodi consecutivi alle 21:15, 22:15 e 23:15.

Risate e crime con The Big Bang Theory e Bones: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 20:35 Bones (2009) con Emily Deschanel e David Boreanaz. La dottoressa Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth in casi complessi dove sono decisivi scienza, laboratorio e intuito della squadra.

20 – Alle 20:36 The Big Bang Theory (S2 E4, 2008) con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia continua tra equivoci, stranezze di Sheldon e le avances di Howard.

TOPCrime – Dalle 21:14 doppio appuntamento con FBI: Most Wanted (S5 E2-3, 2021) con Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes e Dylan McDermott, seguito da Law & Order: Organized Crime (S4 E1-2, 2021) con Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt e Ainsley Seiger: una serata all’insegna delle indagini ad alta tensione tra task force speciali e crimine organizzato. Orari: 21:14 e 22:04 per FBI, 22:55 e 23:47 per Organized Crime.

Giallo – Alle 21:10 Tatort Vienna – I senzatetto (2023): un caso dal tono cupo nelle strade della capitale austriaca con Harald Krassnitzer e Adele Neuhauser. A seguire, alle 23:10, Astrid e Raphaelle (S6 E1, 2024): la determinazione della comandante Raphaelle Costa incontra l’eccezionale memoria e capacità di collegamento di Astrid Nielsen, giovane archivista nello spettro autistico, in nuove indagini dal sapore enigmistico.

Mediaset Italia2 – Alle 20:48 Young Sheldon (2017) con Iain Armitage, Zoe Perry e Annie Potts: una serata leggera tra situazioni familiari e scuola nel Texas degli anni ’90.

Comedy Central – Alle 22:00 South Park (1997). Satira tagliente e comicità irriverente con Stan, Kyle, Cartman e Kenny alle prese con tabù sociali, politica e costume americano. Creato da Trey Parker e Matt Stone.

Rai Premium – Alle 21:20 Màkari – La fabbrica delle stelle (2021), episodio con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, regia di Michele Soavi. In seconda serata alle 23:15 Blanca (2021), con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le migliori serie tv e soap opera della serata di venerdì 31 ottobre 2025: a Un post...
Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le migliori serie tv in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: grandi novità ...
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle...
Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: W...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le migliori serie TV e soap opera disponibili mercoledì 5 novembre 2025: forti sospe...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Marina Giordano (UPAS) prepara la sua vendetta sui Gagliotti

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Marina Giordano (UPAS) prepara la sua vendetta sui Gagliotti

Le serie TV e le soap opera in onda stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: da Un posto ...
Maria Chiara Giannetta

Le serie TV in onda stasera, lunedì 3 novembre 2025: Maria Chiara Giannetta chiude Blanca 3

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di lunedì 3 novembre 2025: da...
Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo

Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo

Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 202...
Màkari

Le serie TV in onda stasera, domenica 2 novembre 2025: da Màkari a Call my agent, cosa vedere

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 2 novembre 2025: ...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

L'attore Alex Belli

Alex Belli
Pietro Masotti

Pietro Masotti
L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Giulio Carotenuto

Giulio Carotenuto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963