Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tensione nella soap di Rai 3. Tradimento su Canale 5 e Max Pezzali accende TV8

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv e soap opera da non farsi scappare. Tra le tante opzioni in palinsesto spiccano gli intrighi familiari di Tradimento su Canale 5, il nuovo spin-off legale Suits L.A. su Sky Serie e la comicità cult di The Big Bang Theory sul canale 20. Una serata ricca di polizieschi, legal drama, soap e sitcom per tutti i gusti.

Intrighi familiari con Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Alle 20:55 Un posto al sole (soap, 1996). La longeva serie ambientata a Napoli racconta le vite intrecciate dei condomini di Palazzo Palladini, tra sentimenti, amicizie e temi sociali che riflettono l’attualità. Nella puntata di oggi al Vulcano viene presa una decisione drastica e dolorosa, che lascia Silvia molto provata. Ancora trambusto in ospedale dopo l’aggressione della famiglia di Peppe.

Canale 5 – Dalle 21:21 Tradimento (soap, 2023) con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Yusuf Cim e Feyza Sevil Gungor. Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da trent’anni con Tarik. La loro sembra una famiglia modello, ma dietro l’apparenza si celano segreti e menzogne che travolgono ogni equilibrio. In onda episodi in sequenza alle 21:21, 22:22 e 23:21; altre puntate a seguire in seconda serata.

Italia 1 – Alle 20:31 NCIS – Unità anticrimine (S16 E21, 2018). Le indagini della squadra speciale dell’NCIS tra crimini che coinvolgono Marina e Marines. Cast storico con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Brian Dietzen e Rocky Carroll.

TV8 – Dalle 21:30 Hanno ucciso l’Uomo Ragno (S1, 2024) con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. In programmazione episodi consecutivi alle 21:30 e 22:30, con un ulteriore passaggio in tarda serata alle 23:30.

Il legal drama di Suits L.A.: le proposte di Sky

Sky Serie – Dalle 21:15 maratona di Suits L.A. (S1, 2025) con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt e Bryan Greenberg. Ex procuratore federale a New York, Ted Black mette il suo talento al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles insieme al suo team, mentre vita privata e professionale finiscono per intrecciarsi. Episodi in sequenza alle 21:15 e 22:05, con ulteriori passaggi in seconda serata alle 22:55 e 23:45.

Sky Atlantic – Dalle 21:15 The Iris affair: Missione ad alto rischio (miniserie, 2025). Regia di Terry McDonough e Sarah O’Gorman; cast internazionale con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Debi Mazar. Di cosa parla: l’enigmatica Iris Nixon, geniale risolutrice di enigmi, viene coinvolta da un carismatico imprenditore per sbloccare una tecnologia top-secret. Resasi conto del potenziale pericolo, fugge con un diario codificato, innescando una caccia che attraversa Firenze, la Sardegna e Roma. In onda tre episodi consecutivi alle 21:15, 22:15 e 23:15.

Risate e crime con The Big Bang Theory e Bones: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alle 20:35 Bones (2009) con Emily Deschanel e David Boreanaz. La dottoressa Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense del Jeffersonian, collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth in casi complessi dove sono decisivi scienza, laboratorio e intuito della squadra.

20 – Alle 20:36 The Big Bang Theory (S2 E4, 2008) con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar. Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia continua tra equivoci, stranezze di Sheldon e le avances di Howard.

TOPCrime – Dalle 21:14 doppio appuntamento con FBI: Most Wanted (S5 E2-3, 2021) con Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes e Dylan McDermott, seguito da Law & Order: Organized Crime (S4 E1-2, 2021) con Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt e Ainsley Seiger: una serata all’insegna delle indagini ad alta tensione tra task force speciali e crimine organizzato. Orari: 21:14 e 22:04 per FBI, 22:55 e 23:47 per Organized Crime.

Giallo – Alle 21:10 Tatort Vienna – I senzatetto (2023): un caso dal tono cupo nelle strade della capitale austriaca con Harald Krassnitzer e Adele Neuhauser. A seguire, alle 23:10, Astrid e Raphaelle (S6 E1, 2024): la determinazione della comandante Raphaelle Costa incontra l’eccezionale memoria e capacità di collegamento di Astrid Nielsen, giovane archivista nello spettro autistico, in nuove indagini dal sapore enigmistico.

Mediaset Italia2 – Alle 20:48 Young Sheldon (2017) con Iain Armitage, Zoe Perry e Annie Potts: una serata leggera tra situazioni familiari e scuola nel Texas degli anni ’90.

Comedy Central – Alle 22:00 South Park (1997). Satira tagliente e comicità irriverente con Stan, Kyle, Cartman e Kenny alle prese con tabù sociali, politica e costume americano. Creato da Trey Parker e Matt Stone.

Rai Premium – Alle 21:20 Màkari – La fabbrica delle stelle (2021), episodio con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, regia di Michele Soavi. In seconda serata alle 23:15 Blanca (2021), con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

