Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano Le migliori serie tv e soap opera della serata di venerdì 31 ottobre 2025: a Un posto al Sole è tempo di colpi di scena, ma Tradimento non è da meno. Su Rai Premium c'è Màkari

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite le migliori serie tv disponibili oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico: dalle dinamiche familiari della soap Tradimento su Canale 5 alle indagini di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, fino ai nuovi episodi di Suits L.A. e all’adrenalinica miniserie The Iris affair: Missione ad alto rischio su Sky.

Intrighi e colpi di scena con Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – 23:45, F.B.I. International. In onda la serie con Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank e Vinessa Vidotto (2021). Appuntamento in seconda serata per gli appassionati del genere investigativo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 3 – 20:55, Un posto al sole. Soap italiana tra le più longeve (dal 1996), ambientata a Napoli tra il Palazzo Palladini e luoghi iconici della città. Nella puntata di oggi Michele ritorna a Napoli ma rischia subito di tradire Silvia. Damiano insospettisce Viola e salva Edoardo da combinare un grosso guaio. Tra i volti storici: Alberto Rossi, Nina Soldano, Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Marina Giulia Cavalli, Riccardo Polizzy Carbonelli e molti altri.

Canale 5 – 21:21, Tradimento (stagione 2). Dopo l’appuntamento di prima serata (episodio 102) seguono ulteriori puntate alle 22:44 (episodio 103) e alle 23:28 (episodio 207). Guzide Yenersoy, stimata giudice del tribunale di famiglia, vede incrinarsi l’apparenza perfetta del suo matrimonio con Tarik quando emergono segreti che coinvolgono tutti i membri della famiglia. Nel cast: Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken, Cem Surgit (2023). Una serata all’insegna di colpi di scena e rivelazioni, con altre puntate dopo la prima.

Italia 1 – 20:34, NCIS – Unità anticrimine (stagione 16, episodio 14; 2018). Il team dell’agenzia federale NCIS, con sede al Washington Navy Yard, si occupa dei casi più delicati che coinvolgono membri della marina e dei Marines. Nel cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

Caccia ad alta tensione con The Iris affair: le proposte di Sky

Sky Atlantic – 21:15, 22:15, 23:15, The Iris affair: Missione ad alto rischio (miniserie, 2025). Iris Nixon, mente brillante dei puzzle online, viene arruolata dal carismatico Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Quando ne intuisce i risvolti pericolosi, ruba il diario con la sequenza d’attivazione e scompare: parte un inseguimento che dal cuore della Sardegna arriva a Roma. Regia di Terry McDonough e Sarah O’Gorman. Cast: Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Meréana Tomlinson, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Peter Sullivan, Debi Mazar, Marco Leonardi, Angela Bruce, Lorenzo De Moor. Tre appuntamenti consecutivi nella stessa serata.

Sky Serie – 21:15, 22:05, 22:55, 23:45, Suits L.A. (stagione 1; 2025). L’ex procuratore federale di New York Ted Black mette le sue competenze al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles, con un team fidato in cui vita privata e professionale finiscono per intrecciarsi. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg. In onda gli episodi 9 e 10 e, a seguire, altre puntate nella notte.

Indagini e risate con Bones e The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – 20:35, Bones. La dottoressa Temperance Brennan (Emily Deschanel), antropologa forense di fama internazionale, collabora con l’agente Seeley Booth (David Boreanaz) e il team del Jeffersonian Institute per risolvere casi in cui i resti delle vittime sono in condizioni estreme. Nel cast anche Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor e John Francis Daley.

20 – 20:37, The Big Bang Theory (stagione 1, episodio 11; 2007). A Pasadena, i brillanti amici Leonard, Sheldon, Raj e Howard si scontrano con il mondo di Penny, la vicina di casa: nasce un irresistibile cortocircuito tra nerd culture, amicizia e sentimenti. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

TOPCrime – 21:11 e 22:04, FBI: Most Wanted (S4 Ep13 e S5 Ep1; 2021): doppio appuntamento con la squadra dedicata ai ricercati più pericolosi. Nel cast Alexa Davalos, Julian McMahon, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Miguel Gomez, Nathaniel Arcand, Roxy Sternberg, YaYa Gosselin. A seguire, 22:57 e 23:53, Law & Order: Organized Crime (stagione 3, episodi 16 e 17; 2021) con Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger, Dylan McDermott e Tamara Taylor. Più episodi consecutivi per un lungo viaggio nel crime televisivo.

Giallo – 21:10 e 22:10, Quattro donne e un funerale (2006): due episodi della serie con Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Gaby Dohm, Martina Poel e Nike van der Let. In seconda serata (23:10) spazio al poliziesco Tatort Vienna – I senzatetto (2023, 100’) con Adele Neuhauser e Harald Krassnitzer.

Mediaset Italia 2 – 20:48, Young Sheldon (stagione 1, episodio 10; 2017). Sitcom prequel su l’infanzia di Sheldon Cooper, con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.

Rai Premium – 21:20, Màkari – La fabbrica delle stelle (2021, 100’), episodio diretto da Michele Soavi con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili e Filippo Luna. A seguire, 23:15, Blanca (2021) diretta da Jan Maria Michelini, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche