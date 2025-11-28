Trova nel Magazine
Miriam Leone è in crisi: la maternità le sta stretta (e prende una decisione impensabile)

Le serie TV e soap della serata di venerdì 28 novembre 2025: a UPAS Vinicio ripiomba nel vortice della droga, in Call My Agent l'ex Miss Italia abbandona il figlio

Miriam Leone è in crisi: la maternità le sta stretta (e prende una decisione impensabile)

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap opera da non farsi scappare: il crime italiano Brennero su Rai 2, la soap rivelazione Tradimento su Canale 5 e l’acclamata Call my agent – Italia su Sky. Una serata ricchissima di generi e atmosfere per ogni gusto.

Intrighi familiari con Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 propone Brennero alle 21:20 (2024, regia di Davide Marengo) con Elena Radonicich e Matteo Martari. La storia porta tra le strade di Bolzano, dove l’omicidio di Hans Meier, ucciso durante i festeggiamenti dell’hockey, riapre l’incubo del "Mostro di Bolzano". La metodica dottoressa Eva Kofler e l’istintivo ispettore Paolo Costa uniscono forze e caratteri opposti per decifrare una firma del killer tornata dopo tre anni: un’indagine tesa che sfrutta la complementarità del duo investigativo.

Rai 3 alle 20:55 continua con Un posto al sole (soap al traguardo delle 28 stagioni, in onda dal 1996), ambientata tra il Palazzo Palladini di Posillipo e i luoghi simbolo di Napoli. Nella puntata di oggi: dopo aver svelato il gioco del fratello, Vinicio, in balia della sua dipendenza, vivrà un momento di profonda crisi. Alice, però, non è disposta a lasciarlo solo. Non sapendo più come aiutare Gianluca ad uscire dalla sua apatia, Alberto chiede aiuto a Rossella. Jimmy, intanto, in crisi per la lontananza di Camillo, sta per scoprire un nuovo e inaspettato amico.

Su Canale 5, doppio appuntamento con Tradimento alle 21:21 e 22:55 (stagione 2, episodi 112 e 113, 2023) con Vahide Percin, Ercan Kesal e Mustafa Ugurlu. Di cosa parla: Guzide Yenersoy, rigorosa giudice del tribunale di famiglia, vede incrinarsi un matrimonio trentennale e un’armonia domestica esemplare quando segreti e bugie emergono uno dopo l’altro. Tra un marito avvocato di successo e due figli divisi tra aspettative e sogni, le certezze vacillano; altre puntate dopo.

In chiaro su TV8 arrivano gli episodi 7 e 8 di Hanno ucciso l’Uomo Ragno alle 21:30 e 22:30 (2024) con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, con altre puntate dopo in tarda serata (ulteriore passaggio alle 23:30).

Dietro le quinte dello spettacolo con Call my agent – Italia: le proposte di Sky

Sky Uno manda in onda in sequenza Call my agent – Italia alle 21:15 e 22:15 (stagione 3, 2025, regia di Simone Spada; cast: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti). Nei due episodi disponibili da oggi: Miriam Leone non vuole ruoli da madre ma da amazzone (e chiede a Lea, rimasta incinta di Christian, di badare a suo figlio), mentre Sofia è richiesta da Tananai. Ficarra e Picone si litigano un ruolo ma l’agenzia CMA sta per essere abbandonata da tutti i suoi protagonisti.

Su Sky Atlantic parte la miniserie The Iris affair: Missione ad alto rischio alle 21:15, 22:25 e 23:15 (2025; regia di Sarah O’Gorman e Terry McDonough; cast: Tom Hollander, Niamh Algar, Sacha Dhawan, Harry Lloyd, Kristofer Hivju, Maya Sansa, Debi Mazar). Un evento a episodi ravvicinati con un cast internazionale di prim’ordine.

Sky Serie apre la serata con la sitcom Love bugs alle 20:30 (2025; regia di Ivan Cotroneo; con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello): una coppia contemporanea tra equivoci, smartphone "comprimario" e famiglia allargata. A seguire, maratona di Call my agent – Italia alle 21:15, 22:15 e 23:15 (stagione 3, 2025) con gli episodi della nuova stagione.

Caccia ai ricercati con FBI: Most Wanted: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 torna Bones (2011) con Emily Deschanel e David Boreanaz. La storia: l’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth uniscono metodo scientifico e azione per risolvere casi in cui restano solo "le ossa", tra Jeffersonian Institute e scene del crimine al limite.

Il canale 20 propone alle 20:41 The Big Bang Theory (stagione 3, episodio 11, 2009) con Jim Parsons, Johnny Galecki e Kaley Cuoco: le avventure nerd di Sheldon, Leonard, Howard e Raj, di ritorno dal Polo Nord, si intrecciano con la "normalità" di Penny.

Su TOPCrime doppio FBI: Most Wanted alle 21:16 e 22:06 (stagione 5, episodi 8-9, 2021; cast: Roxy Sternberg, Alexa Davalos, YaYa Gosselin, Julian McMahon), quindi spazio a Law & Order: Special Victims Unit alle 22:57 e 23:51 (stagione 12, episodi 4-5, 2010) con Christopher Meloni e Mariska Hargitay. L’unità SVU del NYPD indaga sui crimini sessuali più complessi, guidata dal capitano Donald Cragen, tra empatia delle vittime e procedure ad alta tensione; altre puntate dopo.

Il canale Giallo offre due episodi di Quattro donne e un funerale alle 21:10 e 22:10 (stagione 1, 2006) con Adele Neuhauser e Brigitte Kren, a cui segue Astrid e Raphaelle alle 23:10 (stagione 6, episodio 7, 2024): il duo formato dall’archivista dal talento prodigioso Astrid Nielsen e dalla comandante Raphaelle Costa scioglie enigmi grazie a memoria eccezionale, intuito e pragmatismo investigativo.

Su Mediaset Italia2, alle 20:48, appuntamento con Young Sheldon (stagione 4, episodio 6, 2017; cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Annie Potts): lo spin-off in formato sitcom che racconta l’infanzia del geniale Sheldon Cooper.

In seconda serata su Comedy Central alle 22:00 arriva South Park (1997, creata da Trey Parker e Matt Stone): satira irriverente e commedia nera sulle avventure di Stan, Kyle, Cartman e Kenny nella cittadina del Colorado, tra parodia dell’attualità e tabù messi alla berlina.

Chiude la programmazione su Rai Premium Un professore alle 23:15 (2021; regia di Alessandro D’Alatri; con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Paolo Conticini).

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

