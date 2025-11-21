Simone Di Pasquale, il gesto (generoso) per salvare una collega in difficoltà Le migliori serie TV e soap di venerdì 21 novembre 2025: a Un Posto al Sole il ballerino aiuta Micaela a uscire dalla crisi nella quale è piombata. A Bolzano torna il mostro

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap opera da non farsi scappare. La serata del 21 novembre 2025 offre scelte per tutti i gusti: dagli intrighi familiari di Tradimento su Canale 5 al crime ad alta tensione Brennero su Rai 2, fino allo sguardo ironico e meta-industriale di Call my agent – Italia su Sky.

Colpi di scena con Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2. Alle 21:20 va in onda Brennero (2024, regia di Davide Marengo). Durante la festa per la vittoria dell’hockey a Bolzano, l’omicidio di Hans Meier riporta alla mente la "firma" del Mostro di Bolzano, apparentemente tornato a colpire dopo anni. L’inedita coppia formata dalla metodica dottoressa Eva Kofler e dall’istintivo ispettore Paolo Costa si trova a indagare tra tensioni sociali e piste che svelano più di quanto appaia. Nel cast: Elena Radonicich, Matteo Martari, Richard Sammel, Lavinia Longhi, Luka Zunic, Sinead Thornhill, Giovanni Carta, Paolo Briguglia, Anita Zagaria, Katja Lechthaler. Genere: fiction.

Rai 3. Alle 20:55 appuntamento con Un posto al sole (dal 1996). La longeva soap ambientata a Napoli continua a intrecciare vita quotidiana, relazioni e temi sociali con il suo ampio cast. Nella puntata di stasera: Marina tenterà di convincere Mariella e la sua famiglia, vessata da Gennaro Gagliotti, a fare fronte comune contro lo stesso nemico. Vinicio, in un momento di lucidità, potrebbe ricordare le parole compromettenti di Cristiano e chiedergliene conto. Alla vigilia di un nuovo appuntamento in diretta in radio con Michele, scopriremo se la "cura Pasquale" (Simone Di Pasquale) sortirà l’effetto di far uscire Micaela dalla sua apatia, come auspicato da tutte le persone che le vogliono bene.

Canale 5. Dalle 21:21 torna la soap turca Tradimento (2023), con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken, Cem Surgit. Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, moglie e madre esemplare, ma una serie di segreti incrina l’equilibrio perfetto: dietro l’apparenza si nascondono bugie che coinvolgono ogni membro della famiglia. Stasera vanno in onda più episodi consecutivi: dopo l’appuntamento delle 21:21, seguono altri due episodi alle 22:44 e alle 23:46.

TV8. In prima serata Hanno ucciso l’Uomo Ragno alle 21:30 (St. 1 Ep. 5) e a seguire alle 22:30 (St. 1 Ep. 6). Nel cast Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Due episodi consecutivi per proseguire la visione in blocco.

Il dietro le quinte di Call my agent – Italia: le proposte di Sky

Sky Uno. Dalle 21:15 spazio a Call my agent – Italia (2025), Stagione 3: alle 21:15 Ep. 3 e alle 22:15 Ep. 4. Con la scomparsa di Elvira, la CMA è scossa proprio mentre la potente UBA prepara lo sbarco in Italia. Vittorio, Lea e Gabriele provano a difendere l’agenzia tra nuove relazioni, separazioni e imprevisti, mentre una sfilata di vip interpreta se stessa: tra i nomi Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale, Miriam Leone, Ficarra & Picone.

Sky Atlantic. Triplo appuntamento con la miniserie The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025): 21:15, 22:10 e 23:10. Iris Nixon, brillante risolutrice di enigmi, viene reclutata dal carismatico Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Capito il potenziale distruttivo del progetto, la donna ruba il diario con la sequenza di attivazione e scompare: da una baita in Sardegna alle strade di Roma, inizia un inseguimento serrato dove la fiducia può costare caro. Nel cast Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Debi Mazar, Marco Leonardi.

Sky Serie. Ancora Call my agent – Italia (St. 3): alle 21:15 Ep. 3, alle 22:10 Ep. 4 e alle 23:05 un’ulteriore messa in onda dell’episodio 3, per chi desidera recuperare in notturna.

Indagini ad alta tensione con FBI: Most Wanted: le proposte delle reti specializzate

20. Alle 20:39 torna la sitcom-cult The Big Bang Theory (2009, St. 3 Ep. 1). Sheldon, Leonard, Howard e Raj rientrano dalla spedizione al Polo Nord, mentre il rapporto con la "vicina normale" Penny continua a portare caos e risate nel gruppo. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert.

Rai 4. Alle 20:35 Bones (2010). A Washington, la dottoressa Temperance Brennan, antropologa forense di fama, affianca l’agente dell’FBI Seeley Booth nelle indagini su casi in cui i corpi sono ridotti a resti: il suo sguardo scientifico e la squadra del Jeffersonian diventano cruciali per trasformare le ossa in prove. Con Emily Deschanel e David Boreanaz, insieme a Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley.

TOPCrime. Dalle 21:14 doppio episodio di FBI: Most Wanted (St. 5 Ep. 6 alle 21:14 e Ep. 7 alle 22:04), con la squadra che dà la caccia ai criminali più pericolosi in fuga. A seguire, dalle 22:56 e 23:50, due episodi consecutivi di Law & Order: Organized Crime (St. 5 Ep. 8 e Ep. 9), con Christopher Meloni nel reparto crimini organizzati.

Giallo. In prima serata Quattro donne e un funerale: alle 21:10 (St. 1 Ep. 3) e alle 22:10 (St. 1 Ep. 4), con Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Gaby Dohm, Martina Poel, Nike van der Let. Dalle 23:10 arriva Astrid e Raphaelle (St. 6 Ep. 5): il duo formato dalla comandante Raphaelle Costa e dall’archivista Astrid Nielsen, dotata di memoria prodigiosa e straordinaria capacità di collegare dati, affronta nuovi enigmi criminali nella notte parigina.

Mediaset Italia2. Alle 20:51 Young Sheldon (2017, St. 2 Ep. 18): la crescita del giovane genio Sheldon Cooper tra scuola, famiglia e stramberie. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts.

Comedy Central. Alle 22:00 South Park (1997). Satira corrosiva e commedia nera accompagnano Stan, Kyle, Cartman e Kenny nella piccola cittadina del Colorado: un’irriverente lente su attualità, politica e tabù della società americana. Creata da Trey Parker e Matt Stone.

