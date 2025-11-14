Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Michelle Hunziker ai ferri corti con la figlia Aurora: cosa le fa litigare (pesantemente)

Le migliori serie e soap disponibili nella serata di venerdì 14 novembre 2025: torna Call My Agent e fa litigare mamma e figlia. A UPAS Ferri sfrutta le debolezze di Vinicio

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Michelle Hunziker ai ferri corti con la figlia Aurora: cosa le fa litigare (pesantemente)

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap da non farsi scappare. Stasera, venerdì 14 novembre 2025, spiccano la soap Tradimento su Canale 5, la miniserie The Iris affair: Missione ad alto rischio su Sky Atlantic e l’irresistibile Call my agent – Italia su Sky Serie e Sky Uno.

Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2F.B.I. International (23:40). Serie del 2021 con Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank, Vinessa Vidotto. Azione e indagini internazionali in un capitolo del franchise FBI, con un cast corale di specialisti in missione oltreconfine.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 3Un posto al sole (20:55). Soap italiana in onda dal 1996, forte di oltre 6 mila episodi. Nella puntata di oggi: le parole di Guido sono uno scossone per Espedito che vivrà un momento di profonda crisi. E mentre Castrese teme di aver ormai perso l’unica possibilità che aveva di far pace col padre, Mariella realizza sempre di più quanto sia preziosa per lei la presenza di Guido. Dopo che Marina ha espresso i suoi dubbi sull’idea di sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio per mettere fuori gioco Gennaro, Roberto cerca di convincerla a restare dalla sua parte. Micaela, intanto, non riesce a venir fuori dalla sua crisi: che sia davvero cambiata?

Canale 5Tradimento (21:46; altri episodi alle 22:14 e 23:14). Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da 30 anni con Tarik e madre di Ozan e Oylum. Dietro la facciata perfetta del loro matrimonio e della famiglia modello, affiorano segreti e menzogne che mettono tutto in discussione: Guzide scopre che ciascuno le nasconde qualcosa, in un crescendo di rivelazioni difficili da affrontare. Con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken, Cem Surgit. Anno 2023. Soap drammatica ad alta tensione famigliare, con più episodi consecutivi in serata.

TV8Hanno ucciso l’Uomo Ragno (21:30 e 22:30). Serie 2024 con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: appuntamento con la stagione 1, episodi 3 e 4, per un racconto seriale che intreccia musica e generazione, con un secondo episodio a seguire.

The Iris affair: Missione ad alto rischio: le proposte di Sky

Sky AtlanticThe Iris affair: Missione ad alto rischio (21:15; 22:15; 23:10). Miniserie 2025 diretta da Terry McDonough e Sarah O’Gorman con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Debi Mazar, Marco Leonardi. Quando la brillante Iris Nixon risolve enigmi online viene reclutata dall’imprenditore Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret; capito il potenziale devastante, sottrae il diario con la sequenza di attivazione e scompare. Inizia una caccia serrata tra Sardegna, Firenze e Roma, dove fidarsi è pericoloso e il fallimento può avere conseguenze estreme. Tre episodi consecutivi per immergersi nel caso.

Sky SerieCall my agent – Italia (21:15 e 22:15). Stagione 3, episodi 1-2 (2025), regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Dopo la scomparsa di Elvira, la CMA deve fronteggiare l’arrivo in Italia della potentissima UBA: tra amori, separazioni e imprevisti, gli agenti si giocano il futuro dell’agenzia mentre gestiscono vip nei panni di se stessi, da Luca Argentero a Michelle Hunziker, con Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, l’intero cast di Romanzo Criminale – La serie, Miriam Leone e Ficarra & Picone.
Nel primo episodio della stagione Luca Argentero minaccia di lasciare la carriera per la famiglia, mentre nel secondo Michelle e Aurora si boicottano a vicenda per non dover interpretare il musical Mamma Mia!.

Sky UnoCall my agent – Italia (21:15 e 22:15). In prima serata arrivano i primi due episodi della stagione 3: la sfida con UBA accende gli equilibri interni della CMA, tra casi scottanti e cammei del mondo dello spettacolo. Secondo episodio a seguire.

The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4Bones (20:35). Serie 2010 con Emily Deschanel e David Boreanaz. Washington: la brillante antropologa forense Temperance "Bones" Brennan collabora con l’agente FBI Seeley Booth e la squadra del Jeffersonian Institute per risolvere omicidi in cui restano solo le ossa. Indizi minuti, metodo scientifico e caratteri opposti per un procedural dal passo serrato.

20The Big Bang Theory (20:40) – Stagione 2, episodio 14 (2008). Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia resta: Penny entra stabilmente nel gruppo, tra le avances inopportune di Howard e le eccentricità geniali di Sheldon. Nel cast Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le migliori serie tv e soap opera della serata di venerdì 31 ottobre 2025: a Un post...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tens...
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle...
Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le migliori serie tv in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: grandi novità ...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella

Le migliori serie TV e soap opera della serata di mercoledì 12 novembre 2025: a Napo...
Le serie TV in onda stasera, martedì 11 novembre 2025: a UPAS è crisi tra Eduardo e Clara, Gianluca abbandonato

Le serie TV in onda stasera, martedì 11 novembre 2025: a UPAS è crisi tra Eduardo e Clara, Gianluca abbandonato

Scoprite le migliori serie TV e soap opera in onda stasera, martedì 11 novembre 2025...
Call My Agent Italia 3, cast , guest star, trama e quando esce la terza stagione della serie in streaming su NOW

Luca Argentero e Miriam Leone 'coppia di fatto' ma il vero campo di battaglia è su Sky e NOW TV

Il cast di Call My Agent Italia 3 torna più agguerrito che mai, mentre guest star so...
Anticipazioni La Notte del cuore puntata stasera 27 luglio

Le serie TV in onda stasera, domenica 9 novembre 2025: colpo di scena a La notte nel cuore, Halil torna e scoppia il caos

Dall’investigazione mediterranea di Màkari su Rai 1 all’azione di S.W.A.T. su Rai 2,...
Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: W...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Vincenzo Viscardi

Viscardi
Pietro Masotti

Pietro Masotti
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963