Michelle Hunziker ai ferri corti con la figlia Aurora: cosa le fa litigare (pesantemente) Le migliori serie e soap disponibili nella serata di venerdì 14 novembre 2025: torna Call My Agent e fa litigare mamma e figlia. A UPAS Ferri sfrutta le debolezze di Vinicio

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap da non farsi scappare. Stasera, venerdì 14 novembre 2025, spiccano la soap Tradimento su Canale 5, la miniserie The Iris affair: Missione ad alto rischio su Sky Atlantic e l’irresistibile Call my agent – Italia su Sky Serie e Sky Uno.

Tradimento: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – F.B.I. International (23:40). Serie del 2021 con Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank, Vinessa Vidotto. Azione e indagini internazionali in un capitolo del franchise FBI, con un cast corale di specialisti in missione oltreconfine.

Rai 3 – Un posto al sole (20:55). Soap italiana in onda dal 1996, forte di oltre 6 mila episodi. Nella puntata di oggi: le parole di Guido sono uno scossone per Espedito che vivrà un momento di profonda crisi. E mentre Castrese teme di aver ormai perso l’unica possibilità che aveva di far pace col padre, Mariella realizza sempre di più quanto sia preziosa per lei la presenza di Guido. Dopo che Marina ha espresso i suoi dubbi sull’idea di sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio per mettere fuori gioco Gennaro, Roberto cerca di convincerla a restare dalla sua parte. Micaela, intanto, non riesce a venir fuori dalla sua crisi: che sia davvero cambiata?

Canale 5 – Tradimento (21:46; altri episodi alle 22:14 e 23:14). Guzide Yenersoy è una stimata giudice del tribunale di famiglia, sposata da 30 anni con Tarik e madre di Ozan e Oylum. Dietro la facciata perfetta del loro matrimonio e della famiglia modello, affiorano segreti e menzogne che mettono tutto in discussione: Guzide scopre che ciascuno le nasconde qualcosa, in un crescendo di rivelazioni difficili da affrontare. Con Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender, Yusuf Cim, Feyza Sevil Gungor, Caner Sahin, Asena Girisken, Cem Surgit. Anno 2023. Soap drammatica ad alta tensione famigliare, con più episodi consecutivi in serata.

TV8 – Hanno ucciso l’Uomo Ragno (21:30 e 22:30). Serie 2024 con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli: appuntamento con la stagione 1, episodi 3 e 4, per un racconto seriale che intreccia musica e generazione, con un secondo episodio a seguire.

The Iris affair: Missione ad alto rischio: le proposte di Sky

Sky Atlantic – The Iris affair: Missione ad alto rischio (21:15; 22:15; 23:10). Miniserie 2025 diretta da Terry McDonough e Sarah O’Gorman con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa, Debi Mazar, Marco Leonardi. Quando la brillante Iris Nixon risolve enigmi online viene reclutata dall’imprenditore Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret; capito il potenziale devastante, sottrae il diario con la sequenza di attivazione e scompare. Inizia una caccia serrata tra Sardegna, Firenze e Roma, dove fidarsi è pericoloso e il fallimento può avere conseguenze estreme. Tre episodi consecutivi per immergersi nel caso.

Sky Serie – Call my agent – Italia (21:15 e 22:15). Stagione 3, episodi 1-2 (2025), regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Dopo la scomparsa di Elvira, la CMA deve fronteggiare l’arrivo in Italia della potentissima UBA: tra amori, separazioni e imprevisti, gli agenti si giocano il futuro dell’agenzia mentre gestiscono vip nei panni di se stessi, da Luca Argentero a Michelle Hunziker, con Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, l’intero cast di Romanzo Criminale – La serie, Miriam Leone e Ficarra & Picone.

Nel primo episodio della stagione Luca Argentero minaccia di lasciare la carriera per la famiglia, mentre nel secondo Michelle e Aurora si boicottano a vicenda per non dover interpretare il musical Mamma Mia!.

Sky Uno – Call my agent – Italia (21:15 e 22:15). In prima serata arrivano i primi due episodi della stagione 3: la sfida con UBA accende gli equilibri interni della CMA, tra casi scottanti e cammei del mondo dello spettacolo. Secondo episodio a seguire.

The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Bones (20:35). Serie 2010 con Emily Deschanel e David Boreanaz. Washington: la brillante antropologa forense Temperance "Bones" Brennan collabora con l’agente FBI Seeley Booth e la squadra del Jeffersonian Institute per risolvere omicidi in cui restano solo le ossa. Indizi minuti, metodo scientifico e caratteri opposti per un procedural dal passo serrato.

20 – The Big Bang Theory (20:40) – Stagione 2, episodio 14 (2008). Dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia resta: Penny entra stabilmente nel gruppo, tra le avances inopportune di Howard e le eccentricità geniali di Sheldon. Nel cast Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

