Le serie TV in onda stasera, sabato 8 novembre 2025: dal celebre prequel di It, al medical drama The Pitt Scoprite le migliori serie tv disponibili stasera: dall’adrenalina di S.W.A.T. su Rai 2, alle indagini di NCIS su Italia 1, passando per l’horror It: Welcome to Derry.

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. Tra le scelte di punta spiccano S.W.A.T. su Rai 2, la maratona di The White Queen su Sky Serie e l’attesissima It: Welcome to Derry su Sky Atlantic: una serata con possibilità per tutti i gusti.

L’adrenalina di S.W.A.T.: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — S.W.A.T. (2022). Nel cast: Alex Russell, David Lim, Jay Harrington, Lina Esco, Patrick St. Esprit, Shemar Moore.

Italia 1, ore 20:30 — NCIS – Unità anticrimine (2018), stagione 16 episodio 22. Le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla Marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines, tra omicidi, minacce terroristiche e rapimenti. Nel cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo (dalla III), Rocky Carroll (dalla V), Brian Dietzen.

L’horror di It: Welcome to Derry e la saga regale di The White Queen: le proposte di Sky

Sky Atlantic, ore 21:15 — It: Welcome to Derry (2025). Ambientata nell’universo narrativo creato da Stephen King, la serie espande la visione dei film IT e IT – Capitolo Due di Andy Muschietti. Con Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Sky Atlantic, ore 22:15 e 23:10 — The Pitt (2025), stagione 1 episodi 13 e 14. Il dottor Michael "Robby" Robinavitch porta ancora le cicatrici lasciate dalla pandemia e guida un team in un pronto soccorso sovraffollato e sotto organico, tra decisioni difficili ed estrema umanità. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez. Due episodi consecutivi in seconda serata.

Sky Serie, ore 21:15, 22:05, 22:55 e 23:45 — The White Queen (2013). Maratona serale con più episodi consecutivi. Nel cast: Amanda Hale, Aneurin Barnard, Ben Lamb, David Oakes, Eleanor Tomlinson, Faye Marsay, James Frain, Janet McTeer, Max Irons, Rebecca Ferguson.

Le indagini di Alert: Missing Persons Unit: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 20:35 — Alert: Missing Persons Unit (2024). Quando il figlio dell’agente Nikki Batista scompare, la donna entra nella MPU per aiutare chi vive la stessa tragedia mentre continua a cercare il proprio. Con Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard, Adeola Role.

