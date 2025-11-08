Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Le serie TV in onda stasera, sabato 8 novembre 2025: dal celebre prequel di It, al medical drama The Pitt

Scoprite le migliori serie tv disponibili stasera: dall’adrenalina di S.W.A.T. su Rai 2, alle indagini di NCIS su Italia 1, passando per l’horror It: Welcome to Derry.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Le serie TV in onda stasera, sabato 8 novembre 2025: dal celebre prequel di It, al medical drama The Pitt

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. Tra le scelte di punta spiccano S.W.A.T. su Rai 2, la maratona di The White Queen su Sky Serie e l’attesissima It: Welcome to Derry su Sky Atlantic: una serata con possibilità per tutti i gusti.

L’adrenalina di S.W.A.T.: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, ore 21:20 — S.W.A.T. (2022). Nel cast: Alex Russell, David Lim, Jay Harrington, Lina Esco, Patrick St. Esprit, Shemar Moore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Italia 1, ore 20:30 — NCIS – Unità anticrimine (2018), stagione 16 episodio 22. Le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla Marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines, tra omicidi, minacce terroristiche e rapimenti. Nel cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo (dalla III), Rocky Carroll (dalla V), Brian Dietzen.

L’horror di It: Welcome to Derry e la saga regale di The White Queen: le proposte di Sky

Sky Atlantic, ore 21:15 — It: Welcome to Derry (2025). Ambientata nell’universo narrativo creato da Stephen King, la serie espande la visione dei film IT e IT – Capitolo Due di Andy Muschietti. Con Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Sky Atlantic, ore 22:15 e 23:10 — The Pitt (2025), stagione 1 episodi 13 e 14. Il dottor Michael "Robby" Robinavitch porta ancora le cicatrici lasciate dalla pandemia e guida un team in un pronto soccorso sovraffollato e sotto organico, tra decisioni difficili ed estrema umanità. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez. Due episodi consecutivi in seconda serata.

Sky Serie, ore 21:15, 22:05, 22:55 e 23:45 — The White Queen (2013). Maratona serale con più episodi consecutivi. Nel cast: Amanda Hale, Aneurin Barnard, Ben Lamb, David Oakes, Eleanor Tomlinson, Faye Marsay, James Frain, Janet McTeer, Max Irons, Rebecca Ferguson.

Le indagini di Alert: Missing Persons Unit: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, ore 20:35 — Alert: Missing Persons Unit (2024). Quando il figlio dell’agente Nikki Batista scompare, la donna entra nella MPU per aiutare chi vive la stessa tragedia mentre continua a cercare il proprio. Con Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard, Adeola Role.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Le serie TV in onda stasera, sabato 1 novembre: da Gomorra alla nuova serie su IT il Pagliaccio

Le serie TV in onda stasera, sabato 1 novembre: da Gomorra alla nuova serie su IT il Pagliaccio

Scoprite le migliori serie tv disponibili stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 ...
Maria Chiara Giannetta

Le serie TV in onda stasera, lunedì 3 novembre 2025: Maria Chiara Giannetta chiude Blanca 3

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di lunedì 3 novembre 2025: da...
Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le serie TV in onda stasera, giovedì 30 ottobre 2025: il ruolo più difficile per Claudio Gioè (non è Màkari)

Le migliori serie TV e soap opera di giovedì 30 ottobre 2025: dal terrificante It: W...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le migliori serie TV e soap opera disponibili mercoledì 5 novembre 2025: forti sospe...
Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo

Assalto all'Ospedale San Filippo di Napoli, Rossella in grave pericolo

Le migliori serie tv e soap opera disponibili nella serata di giovedì 6 novembre 202...
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle...
Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le migliori serie tv in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: grandi novità ...
Non solo il terrificante trailer di IT - Welcome to Derry: ecco i 5 migliori vietati ai minori

Il terrificante trailer di IT - Welcome to Derry e non solo: i 5 migliori video vietati ai minori

La serie prequel dei film tratti dal romanzo di Stephen King si mostra col terrifica...
Màkari

Le serie TV in onda stasera, domenica 2 novembre 2025: da Màkari a Call my agent, cosa vedere

Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di domenica 2 novembre 2025: ...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Blake Lively

Blake Lively
Ana de Armas

Ana de Armas
Sal Da Vinci

Sal Da Vinci
Steve Buscemi

Steve Buscemi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963