Le serie TV in onda stasera, sabato 29 novembre 2025: da Call my agent con la Fanelli, al prequel di IT Scoprite le migliori serie tv disponibili nella serata di sabato 29 novembre 2025: dall’adrenalina di S.W.A.T. su Rai 2 alle indagini di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1.

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. In prima serata spiccano l’azione di S.W.A.T. su Rai 2, il crime di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1 e i brividi della miniserie It: Welcome to Derry su Sky Atlantic, senza dimenticare un cult come Poirot su TOPCrime e il crime italiano Gomorra – La serie su Cielo.

Indagini e tensione con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 (21:20) propone S.W.A.T. (2022), serie d’azione corale con Shemar Moore, Jay Harrington, Alex Russell, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit. Un titolo ad alto tasso di adrenalina che combina operazioni tattiche e dinamiche di squadra, tra missioni ad alto rischio e dilemmi personali.

Italia 1 (20:32) schiera NCIS – Unità anticrimine – Stagione 17, episodio 20. La squadra speciale dell’NCIS, con Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll e Brian Dietzen, indaga sui crimini più gravi che coinvolgono Marina e Marines tra omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti. Un procedural solido che unisce ritmo, colpi di scena e chimica di ensemble.

Brividi e intrighi con It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic apre la serata alle 21:15 con It: Welcome to Derry (2025), miniserie diretta da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Taylour Paige e altri: un ritorno in chiave seriale in un universo horror iconico. A seguire, alle 22:15 e poi alle 23:15, doppio episodio di All Her Fault (2025), miniserie firmata da Minkie Spiro e Kate Dennis con Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis e Jay Ellis. Di cosa parla: quando Marissa Irvine va a prendere il figlio Milo a casa di un compagno, scopre che il bambino è scomparso. Da quel momento inizia una corsa contro il tempo tra depistaggi e inquietudini domestiche; sono previsti due episodi consecutivi nella stessa notte.

Su Sky Serie alle 21:15 e poi alle 22:05 va in onda in doppio episodio The White Queen (2013), miniserie storica accreditata a Philippa Gregory, con Rebecca Ferguson, Max Irons, James Frain, Janet McTeer, Eleanor Tomlinson e Aneurin Barnard: intrighi di corte, alleanze e rivalità durante la Guerra delle Due Rose. In seconda serata, alle 22:55 e 23:55, tocca a Call My Agent – Italia (Stagione 3, episodi 5–6, 2025), diretta da Simone Spada con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Emanuela Fanelli e Corrado Guzzanti. La storia: con l’agenzia CMA scossa dalla scomparsa di Elvira e l’arrivo della potentissima UBA sul mercato italiano, Vittorio, Lea e Gabriele devono difendere clienti e squadra tra crisi personali e nuove trattative; con due puntate nella stessa nottata.

Crimine e potere con Gomorra – La serie: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (20:35) propone Alert: Missing Persons Unit (2024), serie crime con Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard e Adeola Role. La storia: dopo la scomparsa del figlio, l’agente Nikki Batista entra nell’unità persone scomparse per aiutare altri genitori, mentre continua a cercare il proprio bambino tra casi complessi e nuove piste.

Su Cielo serata all’insegna di Gomorra – La serie (2014): alle 21:20 (Stagione 2, ep. 11) e alle 22:15 (Stagione 2, ep. 12) nuovi capitoli del crime tratto dal mondo di Saviano, con Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti ed Elena Starace; regia di Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Episodi consecutivi con ulteriori sviluppi subito dopo il primo appuntamento.

TOPCrime (21:13 e 22:22) rende omaggio al grande classico Poirot (1990) con doppio episodio. Con David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson e Pauline Moran: l’infallibile investigatore belga affronta intricati enigmi criminali, tra deduzioni millimetriche e atmosfere d’epoca; la sinossi resta comune alla serie, con secondo episodio in coda al primo.

Su Giallo doppio appuntamento con il crime britannico: alle 21:10 Il giovane ispettore Morse (Stagione 5, ep. 1, 2018, 90’), con Shaun Evans e Roger Allam, tra i casi nell’Oxford fine anni ’60; alle 23:10 L’ispettore Dalgliesh (Stagione 3, ep. 3, 2024), con Bertie Carvel: un poeta-detective dall’empatia fuori dal comune che indaga scandagliando l’animo umano.

Rai Premium (21:20) ripropone Un professore (2021), serie italiana diretta da Alessandro D’Alatri con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas: scuola, affetti e crescita personale in un dramedy dal tocco contemporaneo.

Su Real Time (21:45) arriva Dottor Hekim – Medico geniale (Stagione 2, ep. 3, 2020), medical drama turco con Timuçin Esen, Ebru Özkan e Kaan Yıldırım. Di cosa parla: Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, affronta casi complessi con metodi anticonformisti che mettono alla prova il suo team.

Mediaset Italia2 (20:47) propone la sitcom 2 Broke Girls (Stagione 4, ep. 15, 2014), creata da Michael Patrick King e Whitney Cummings, con Kat Dennings e Beth Behrs: due cameriere di Brooklyn tentano l’impresa di una pasticceria tra guai economici, amicizie burrascose e sarcasmo a raffica.

