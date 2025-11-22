Le serie TV in onda stasera, sabato 22 novembre 2025: dalla nuova stagione di Call my agent a Gomorra - La serie Scoprite le serie tv disponibili oggi, sabato 22 novembre: dalle indagini di NCIS su Italia 1 all’azione di S.W.A.T. su Rai 2, fino all’horror di It: Welcome to Derry.

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. Il sabato del 22 novembre 2025 offre scelte per tutti i gusti: dall’iconico procedural NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, all’adrenalina di S.W.A.T. su Rai 2, fino alle novità e ai grandi titoli d’autore su Sky Atlantic e Sky Serie, senza dimenticare i canali specializzati con titoli come Poirot e Gomorra – La serie.

Azione e misteri con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 – S.W.A.T. alle 21:20. Serie d’azione del 2022 con Shemar Moore, Alex Russell, Jay Harrington, David Lim, Lina Esco e Patrick St. Esprit: una formazione d’élite si muove tra operazioni tattiche e dilemmi personali. Cast di peso e ritmo alto per una serata a tutta adrenalina.

Italia 1 – NCIS – Unità anticrimine alle 20:34 (stagione 17, episodio 12). Le vicende della squadra dell’NCIS al Washington Navy Yard: reati gravi legati alla Marina e ai Marines, tra omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Un procedural che intreccia indagine, ironia e grande affiatamento di squadra.

Gli incubi di It: Welcome to Derry e le altre: le proposte di Sky

Sky Atlantic – It: Welcome to Derry alle 21:15 (2025). Miniserie diretta da Andy Muschietti con Bill Skarsgård, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Chris Chalk, Rudy Mancuso, Taylour Paige, Stephen Rider e James Remar: un tuffo nell’universo inquietante legato a Derry, tra paure ancestrali e atmosfere dark.

Sky Atlantic – Omicidio a Easttown alle 22:15 e 23:20 (2021), regia di Craig Zobel, con Kate Winslet, Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, Joe Tippett. Di cosa parla: Mare Sheehan è una detective di una piccola città della Pennsylvania alle prese con un caso di omicidio e una vita privata in frantumi. Due episodi consecutivi in coda alla serata.

Sky Serie – The White Queen alle 21:15 e 22:05 (2013), miniserie diretta da Philippa Gregory con Rebecca Ferguson, Max Irons, James Frain, Janet McTeer, Eleanor Tomlinson, Aneurin Barnard, David Oakes, Ben Lamb, Faye Marsay, Amanda Hale. Due episodi consecutivi per una proposta dal cast internazionale.

Sky Serie – Call my agent – Italia alle 22:55 e 23:50 (stagione 3, episodi 3 e 4 – 2025), regia di Simone Spada, con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. La storia: dopo la scomparsa di Elvira, la CMA deve fronteggiare l’arrivo della potente UBA nel mercato italiano, con i tre agenti – tra sfide professionali e intricati equilibri sentimentali – decisi a difendere l’agenzia. Altri episodi a seguire nella notte.

La sfida criminale di Gomorra – La serie: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Alert: Missing Persons Unit alle 20:35 (2024, 45’). Quando il figlio dell’agente Nikki Batista scompare, lei entra nella MPU per aiutare chi vive lo stesso dramma mentre continua a cercare il proprio. Cast: Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard, Adeola Role.

Giallo – Il giovane ispettore Morse alle 21:10 (2017, stagione 4 episodio 4, 90’). La storia: negli anni ’60 a Oxford, Endeavour Morse, brillante e introverso, affina il suo talento investigativo accanto all’ispettore Thursday. Cast: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw. A seguire, alle 23:10, L’ispettore Dalgliesh (2024, stagione 3 episodio 2) con Bertie Carvel, Carlyss Peer, David Pearse, Alistair Brammer, Claire Goose: un detective-poeta dalla sensibilità acuta indaga crimini intricati in un’Inghilterra sospesa tra vento e mistero.

TOPCrime – Poirot alle 21:13 e 22:11 (1989–1990). L’infallibile Hercule Poirot – affiancato da Hastings, Miss Lemon e l’ispettore Japp – scioglie casi solo all’apparenza impossibili grazie alle "celluline grigie". Cast: David Suchet, Hugh Fraser, Philip Jackson, Pauline Moran. Due episodi consecutivi.

Cielo – Gomorra – La serie alle 21:20 e 22:20 (2014). Regia: Claudio Cupellini, Francesca Comencini, Stefano Sollima. Cast: Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Elena Starace, Enzo Sacchettino. In onda la stagione 2 (episodi 9 e 10): doppio appuntamento con una delle serie italiane più note degli ultimi anni.

Rai Premium – Un professore alle 21:20 (2021), regia di Alessandro D’Alatri. Con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Francesca Cavallin, Paolo Conticini, Beatrice De Mei, Luna Miriam, Miloud Mourad Benamara. Dramedy scolastica italiana di grande successo.

Real Time – Dottor Hekim – Medico geniale alle 21:30 (2020, stagione 2 episodio 2). Di cosa parla: Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, geniale e anticonformista, affronta casi clinici complessi mettendo alla prova il suo team. Cast: Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Mediaset Italia2 – 2 Broke Girls alle 20:47 (2014, stagione 4 episodio 9). La storia: Max, cameriera risoluta con talento per i cupcake, e Caroline, ex "figlia di papà" in rovina, uniscono le forze e i sogni per aprire una pasticceria. Tra battibecchi al Williamsburg Diner e un’improbabile amicizia, provano a risalire la china. Regia: Michael Patrick King, Whitney Cummings. Con Kat Dennings, Beth Behrs, Garrett Morris, Matthew Moy, Jonathan Kite, Nick Zano, Jennifer Coolidge, Brooke Lyons.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

