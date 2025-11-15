Le serie TV in onda stasera, sabato 15 novembre 2025: dal prequel di IT alle indagini di NCIS e SWAT Le migliori serie tv di stasera: dall’azione di S.W.A.T. su Rai 2 alle indagini di NCIS su Italia 1, fino ai brividi di It: Welcome to Derry e la maratona The White Queen su Sky.

Scoprite le migliori serie tv disponibili oggi sabato 15 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte in grado di convincere ogni tipo di pubblico: dall’azione di S.W.A.T. e le indagini di NCIS – Unità anticrimine, ai brividi di It: Welcome to Derry e alla maratona storica di The White Queen.

Azione e indagini con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2, S.W.A.T. alle 21:20 (2022). Con Alex Russell, David Lim, Jay Harrington, Lina Esco, Patrick St. Esprit, Shemar Moore. A seguire alle 23:00 F.B.I. International (2021), con Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank, Vinessa Vidotto.

Italia 1, NCIS – Unità anticrimine alle 20:32 (stagione 17, episodio 5, 2019, 45′). Con Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Di cosa parla: le indagini della squadra dell’NCIS su crimini che coinvolgono Marina e Marines, tra omicidi eccellenti, minacce terroristiche e rapimenti ad alto rischio.

Brividi e storia con It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic, It: Welcome to Derry alle 21:15 (miniserie, 2025), regia di Andy Muschietti. Con Bill Skarsgård, Chris Chalk, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Stephen Rider, Taylour Paige. Poi The Pitt alle 22:15 e 23:05 (stagione 1, episodi 14–15, 2025). La storia: il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida una squadra nel pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, tra risorse limitate, casi complessi e il percorso di crescita di nuovi specializzandi, in un contesto teso ma carico di umanità.

Sky Serie, maratona di The White Queen dalle 21:15 con altri tre episodi a seguire alle 22:05, 22:55 e 23:45 (miniserie, 2013). Regia: Philippa Gregory. Con Amanda Hale, Aneurin Barnard, Ben Lamb, David Oakes, Eleanor Tomlinson, Faye Marsay, James Frain, Janet McTeer, Max Irons, Rebecca Ferguson.

I misteri a Oxford con Il giovane ispettore Morse: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, Alert: Missing Persons Unit alle 20:35 (2024, 45′). Con Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard, Adeola Role. Di cosa parla: quando scompare il figlio dell’agente Nikki Batista, la detective entra nella Missing Persons Unit per aiutare altre famiglie mentre continua a cercare il proprio, tra casi ad alta tensione e indagini serrate.

Giallo, Il giovane ispettore Morse alle 21:10 (stagione 4, episodio 3, 2017, 90′). Con Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw. La storia: Endeavour Morse muove i primi passi nell’Oxford degli anni Sessanta, caparbio e brillante, affiancato dall’ispettore Thursday. A seguire alle 23:10 L’ispettore Dalgliesh (stagione 3, episodio 1, 2024), con Bertie Carvel, Carlyss Peer, David Pearse, Alistair Brammer, Claire Goose: Adam Dalgliesh, poeta e investigatore a Scotland Yard, risolve crimini intricati grazie all’empatia e a un acume fuori dal comune.

Real Time, Dottor Hekim – Medico geniale alle 21:30 (stagione 2, episodio 1, 2020). Con Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay. La storia: Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, affronta casi complessi con metodi anticonformisti, guidando un team sempre in competizione per guadagnarsi la sua approvazione.

Mediaset Italia2, 2 Broke Girls alle 20:47 (stagione 4, episodio 3, 2014, 20′). Regia: Michael Patrick King, Whitney Cummings. Con Kat Dennings, Beth Behrs, Garrett Morris, Matthew Moy, Jonathan Kite, Nick Zano, Jennifer Coolidge, Brooke Lyons. Di cosa parla: al Williamsburg Diner di Brooklyn l’amicizia tra Max e Caroline diventa un progetto di riscatto tra cupcake, idee imprenditoriali e tanta ironia.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

