Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. In prima serata spiccano l’azione di S.W.A.T., le indagini di NCIS – Unità anticrimine e i brividi di It: Welcome to Derry, senza dimenticare la maratona storica di The White Queen e il crime di culto Gomorra – La serie.

Indagini e adrenalina con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone S.W.A.T. (2022). In evidenza il cast con Shemar Moore, Alex Russell, Jay Harrington, Lina Esco, David Lim e Patrick St. Esprit.

Italia 1 apre la serata alle 20:30 con NCIS – Unità anticrimine (stagione 16, episodio 15; 2018). Di cosa parla: le vicende della squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service, con base al Washington Navy Yard, impegnata nei casi più delicati che coinvolgono Marina e Marines tra minacce terroristiche, omicidi e rapimenti. Cast principale: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo (dalla III), Rocky Carroll (dalla V), Brian Dietzen.

Brividi e misteri con It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic alle 21:15 presenta It: Welcome to Derry (2025). La storia: ambientata nell’universo di Stephen King legato a IT, la serie espande la visione portata al cinema da Andy Muschietti. Regia: Andy Muschietti. Cast: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso, Bill Skarsgård.

Sky Atlantic prosegue poi con The Pitt alle 22:15 (stagione 1, episodio 11) e alle 23:10 (stagione 1, episodio 12). Di cosa parla: il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un pronto soccorso sotto pressione al Trauma Medical Center di Pittsburgh, tra tagli di budget, nuove leve e sfide ad alta intensità emotiva; due episodi consecutivi in onda uno dopo l’altro. Cast: Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez.

Sky Serie propone una maratona di The White Queen (2013): appuntamento alle 21:15, 22:05, 22:55 e 23:45 con quattro episodi consecutivi. Regia indicata: Philippa Gregory. Cast: Rebecca Ferguson, Max Irons, Janet McTeer, James Frain, Faye Marsay, Eleanor Tomlinson, Aneurin Barnard, Ben Lamb, David Oakes, Amanda Hale.

Faide criminali con Gomorra – La serie: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 20:35 manda in onda Alert: Missing Persons Unit (2024, 45’). Di cosa parla: dopo la scomparsa del figlio, l’agente Nikki Batista entra nella Missing Persons Unit per aiutare chi cerca i propri cari mentre indaga sul suo caso. Cast: Scott Caan, Dania Ramirez, Ryan Broussard, Adeola Role.

Cielo alle 21:20 propone Gomorra – La serie (2014) con un doppio appuntamento che continua alle 22:20 (stagione 2, episodi 5 e 6). Cast: Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Marco Palvetti, Elena Starace, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino. Regia: Claudio Cupellini, Francesca Comencini, Stefano Sollima. Altri episodi dopo il primo nella stessa serata.

Rai Premium alle 21:20 propone Blanca (2021). Regia: Jan Maria Michelini. Cast: Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon. A seguire, alle 23:15, Màkari – La fabbrica delle stelle (2021, 100’). Regia: Michele Soavi. Cast: Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili e altri.

Giallo alle 21:10 offre Il giovane ispettore Morse (stagione 4, episodio 1; 2017, 90’). La storia: nell’Oxford di fine anni ’60, il caparbio Endeavour Morse mette a frutto le sue doti intuitive al fianco dell’ispettore Thursday. Cast: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw. Alle 23:10 segue L’ispettore Dalgliesh (stagione 2, episodio 2; 2023): l’ispettore capo-poeta Adam Dalgliesh indaga in un’Inghilterra dal fascino vintage, tra caratteri complessi e crimini intricati. Cast: Bertie Carvel, Carlyss Peer, David Pearse, Alistair Brammer. Altri episodi dopo il primo nella stessa serata.

Real Time alle 21:45 propone Dottor Hekim – Medico geniale (2019). La storia: Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, affronta casi complessi con un approccio anticonformista, mettendo alla prova il suo team. Cast: Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay.

Mediaset Italia2 alle 20:47 spazio alla sitcom Mom (2013). Di cosa parla: Christy, madre single in via di recupero da dipendenze, cresce i figli con l’aiuto – spesso ingombrante – della madre Bonnie. Cast: Anna Faris, Allison Janney, Sadie Calvano, Nate Corddry, Matt Jones, French Stewart, Spencer Daniels, Blake Garrett Rosenthal.

