Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare: l’azione e i soccorsi estremi di 9-1-1 su Rai 2, il medical drama d’impatto The Pitt su Sky Atlantic e il crime francese Astrid e Raphaelle su Giallo. Una serata ricchissima, con opzioni per ogni gusto.

L’adrenalina di 9-1-1 e le altre proposte delle reti in chiaro

Rai 2 alle 21:20 propone 9-1-1 (2021, 42’), serie corale dal cast di livello con Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause. A seguire, alle 23:40, spazio a Nudes (2025), antologia diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli con Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassman, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino e Sveva Alviti. La storia affronta la delicata soglia verso l’età adulta e i rischi del revenge porn attraverso tre protagonisti – Vittorio, Sofia e Ada – per un racconto che combina formazione, consapevolezza e responsabilità digitale.

Rai 3 alle 20:50 rinnova l’appuntamento con Un posto al sole (1996, 25’). Ambientata a Napoli nel celebre Palazzo Palladini, la soap più longeva della TV italiana – prodotta da Rai Fiction con Fremantle e il Centro di Produzione Rai di Napoli – intreccia amori, famiglie e attualità con uno sguardo realistico sul quotidiano. Nella puntata di oggi Eduardo Sabbiese rischia grosso dopo l’aggressione subita dal giovane Peppe, con il quale l’uomo ha avuto diversi scontri. Ad aiutarlo arriverà (ancora) Damiano, mentre tra Pino e Rosa è sempre più crisi.

L’emergenza in corsia di The Pitt e le altre proposte di Sky

Sky Atlantic alle 21:15 propone The Pitt (2025), con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell e Shabana Azeez. Di cosa parla: il dottor Michael "Robby" Robinavitch, segnato dalla pandemia e dalla perdita del suo mentore, guida un gruppo di specializzandi nel pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh, sovraffollato e sotto organico. Tra tagli al budget, pressioni amministrative e casi critici, il team affronta turni ad alta tensione con coraggio e umanità. La serata prosegue con altri episodi consecutivi alle 22:10 e 23:05.

Sky Serie apre alle 20:45 con Friends (1994) – episodio della stagione 1 – con Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer: sei amici tra amori, lavori e gag irresistibili nel cuore di New York. Alle 21:15 tocca a Fire Country (2022, 42’): Bode Donovan, giovane detenuto in cerca di riscatto, entra in un programma antincendio nella sua città natale della California del Nord, dove deve collaborare con ex amici, altri detenuti e vigili del fuoco d’élite per fronteggiare roghi monumentali. In seconda serata, alle 22:05 e 22:55, approda su Sky Serie anche The Pitt con due episodi consecutivi. Chiude la notte, alle 23:45, The White Queen (2013, 60’) – regia indicata come Philippa Gregory – con Rebecca Ferguson, Max Irons, Aneurin Barnard, Amanda Hale e Janet McTeer: intrighi di potere e passioni durante la Guerra delle Due Rose.

Le indagini di Astrid e Raphaelle e le altre proposte delle reti specializzate

Rai 4 alle 20:35 manda in onda Bones (2009), con Emily Deschanel e David Boreanaz. La storia: la brillante antropologa forense Temperance Brennan e l’agente FBI Seeley Booth uniscono scienza e intuito per ricomporre resti irriconoscibili e risolvere casi di omicidio, tra laboratorio e crime scene.

20 alle 20:40 propone The Big Bang Theory (2007): a Pasadena, quattro amici scienziati – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – vedono la loro routine nerd scompaginata dall’arrivo di Penny. Sitcom di culto con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar.

Giallo dalle 21:10 offre un doppio appuntamento con Astrid e Raphaelle (2024, stagione 6, episodi 1 e 2). Il peculiare duo formato dalla comandante Raphaelle Costa e dall’archivista Astrid Nielsen – dotata di memoria prodigiosa e un intuito straordinario legato alla sua sindrome di Asperger – torna a districare enigmi e casi complessi con un equilibrio unico tra azione e capacità di osservazione. A seguire, alle 23:10, Tandem: segreti dal passato (2024, 90’): ultimo caso per i poliziotti ed ex coniugi Lea Soler e Paul Marchal. In vacanza con la famiglia, i due si imbattono in un ritrovamento macabro che li trascina in una nuova indagine destinata a rimettere tutto in discussione.

TOPCrime dà il via, alle 21:16, a una maratona Law & Order – I due volti della giustizia (stagione 23) con tre episodi in sequenza alle 21:16, 22:04 e 22:53. In seconda serata, alle 23:41, arriva Law & Order: Special Victims Unit (2022, stagione 24), con Mariska Hargitay, Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino e Christopher Meloni: l’Unità Vittime Speciali del NYPD affronta crimini sessuali delicati e complessi, sostenuta dalla leadership del capitano Donald Cragen.

Comedy Central alle 22:00 torna con la satira irriverente di South Park (1997, 22’), firmata da Trey Parker e Matt Stone: dalla piccola cittadina del Colorado, Stan, Kyle, Eric e Kenny affrontano tabù e attualità con humor nero e parodia. Alle 22:30, Drawn Together (2006, stagione 3, episodio 13): un reality animato che mette sotto lo stesso tetto icone dei cartoon, tra convivenza impossibile e gag senza filtri.

Mediaset Italia2 alle 20:48 propone Young Sheldon (2017): spin-off/prequel di The Big Bang Theory con Iain Armitage e Annie Potts. Il giovane Sheldon Cooper cresce nel Texas orientale, tra geniale precocità, scuola avanzata e dinamiche familiari tutt’altro che semplici.

