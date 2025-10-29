Le serie TV in onda stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: Marina Giordano (UPAS) prepara la sua vendetta sui Gagliotti Le serie TV e le soap opera in onda stasera, mercoledì 29 ottobre 2025: da Un posto al sole con grandi novità a casa Ferri a 9-1-1, The Pitt e The Big Bang Theory

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare. Dall’azione investigativa di NCIS – Unità anticrimine su Italia 1 al procedural ad alta tensione 9-1-1 su Rai 2, passando per il medical corale The Pitt su Sky Atlantic, la serata del 29 ottobre 2025 offre scelte per tutti i gusti.

NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 21:20 arriva 9-1-1 (2021, 42’). Nel cast Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 3 alle 20:50 torna Un posto al sole (dal 1996, 25’). Soap opera ambientata a Napoli, tra relazioni, famiglia e tematiche sociali, con un ampio cast corale guidato da Nina Soldano, Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Luca Turco e molti altri. Marina Giordano trova uno spiraglio per la sua vendetta contro i Gagliotti: ha capito che Vinicio nasconde un segreto inconfessabile.

Su Italia 1 alle 20:33 c’è NCIS – Unità anticrimine (2018, 45’, S16 E12). Le indagini dell’NCIS, la squadra federale con sede al Washington Navy Yard, si concentrano sui crimini più delicati legati alla Marina e ai Marines: omicidi, minacce e rapimenti che coinvolgono figure di primo piano. Nel cast Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll e Brian Dietzen.

The Pitt: le proposte di Sky

Su Sky Atlantic alle 21:15 e alle 22:10 va in onda The Pitt (2025, S1 E11-12), con ulteriori episodi dopo in seconda serata. La storia: il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un pronto soccorso cronicamente sotto organico al Trauma Medical Center di Pittsburgh, tra budget ridotti, scelte difficili e una squadra variegata di medici, infermieri e paramedici uniti da coraggio e umanità. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Fiona Dourif, Katherine LaNasa, Isa Briones e Billy Burke.

Su Sky Serie alle 20:45 si parte con The Big Bang Theory (2018, 22’, S12 E23), la sitcom cult con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch. Alle 21:15 e poi ancora più tardi alle 23:55 spazio a Fire Country (2022, 42’, S1 E20): Bode Donovan, giovane detenuto in cerca di riscatto, entra in un programma antincendio nel nord della California e si ritrova a operare proprio nella sua città natale insieme a vigili del fuoco d’élite e compagni di squadra complessi. Con Max Thieriot, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Jules Latimer, Diane Farr e Billy Burke. Dalle 22:05 e alle 23:00 tocca a The Pitt (S1 E11-12), con gli eventi del pronto soccorso di Pittsburgh raccontati in episodi consecutivi.

The Big Bang Theory e Bones: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 c’è Bones (2009). Washington, Jeffersonian Institute: l’antropologa forense Temperance Brennan collabora stabilmente con l’agente dell’FBI Seeley Booth per sciogliere casi in cui i resti sono in condizioni estreme. Nel cast Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor e John Francis Daley.

Su 20 alle 20:38 torna The Big Bang Theory (2007, 22’, S1 E7). A Pasadena, quattro giovani scienziati super nerd si scontrano e si intrecciano con il mondo "di fronte", quello di Penny. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Su Giallo alle 21:10 e alle 22:10 doppio appuntamento con Joseph (2025, S1 E5-6, 52’): un investigatore d’origine martinicana, tra divorzio e un rapporto speciale con la madre, risolve i casi con metodo personale e sguardo disarmante. A seguire alle 23:10 arriva Balthazar (2021, S1 E4, 52’), con Tomer Sisley e Hélène de Fougerolles.

Su TOPCrime alle 21:14 e 22:05 va in onda Law & Order – I due volti della giustizia (2000, S23 E7-8), per poi lasciare spazio a Law & Order: Organized Crime (2021, S3 E12-13) dalle 22:55 con altre puntate dopo. Tra i protagonisti Christopher Meloni, Dylan McDermott e Danielle Moné Truitt.

Su Comedy Central alle 22:00 appuntamento con South Park (1997, 22’): satira graffiante e commedia nera sulle avventure di Stan, Kyle, Eric e Kenny nella cittadina del Colorado. Alle 22:30 tocca a Drawn Together (2006, 22’, S3 E10), il reality animato che mette sotto lo stesso tetto icone dei cartoon di ogni genere per convivenze tutt’altro che tranquille.

Su Mediaset Italia2 alle 20:48 arriva Young Sheldon (2017, 20’, S1 E6), con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche