Un posto al sole, ecco chi ha fatto fuori Raffaele: la pesante accusa Le migliori serie TV e soap opera in onda mercoledì 26 novembre 2025: a Palazzo Palladini Ornella finisce sotto attacco per l'uscita di scena del marito portiere

Scoprite le migliori serie TV e soap opera disponibili oggi 26 novembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico: dall’azione investigativa di NCIS – Unità anticrimine al thriller teso All her fault, fino ai casi d’oltralpe di Astrid e Raphaelle.

Indagini e azione con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3, alle 20:50: Un posto al sole (1996, Soap). Durata 25’. Un classico della tv italiana ambientato a Napoli, a Palazzo Palladini affacciato su Posillipo. Nella puntata di oggi: sempre più convinto che Raffaele commetta un errore ad andare in pensione, Renato individua in Ornella la responsabile di quella scelta. Soddisfatto dell’esito della trasmissione con Michele, Castrese riceverà degli inaspettati complimenti. Intanto Vinicio, deluso da Alice e messo sotto pressione da Gennaro, rischia di cedere ancora alle sue fragilità. Una conversazione apparentemente innocua con Nunzio e Rossella sul prossimo matrimonio di Niko e Manuela diventa l’occasione per Micaela di ribadire il diverso modo di intendere la coppia rispetto a Samuel.

Italia 1, alle 20:36: NCIS – Unità anticrimine (2019, S17 E17, 45’). La squadra speciale del Naval Criminal Investigative Service indaga sui crimini più delicati legati a Marina e Marines a Washington. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perrette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen. Un procedural ricco di colpi di scena tra minacce, rapimenti e casi ad alto rischio.

La tensione di All her fault e il tris "One Chicago": le proposte di Sky

Sky Atlantic, alle 21:15 e alle 22:15: All her fault (2025, Miniserie). Marissa Irvine va a riprendere il figlio Milo dopo un pomeriggio di giochi, ma alla porta non trova la madre che si aspettava e del bambino non c’è traccia: l’incubo della scomparsa inizia lì, in un crescendo di rivelazioni e sospetti. Cast: Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Jay Ellis e altri. Due episodi consecutivi in prima serata. A seguire, alle 23:15: SEAL Team (2019, S4 E15, 43’), con David Boreanaz, Max Thieriot, AJ Buckley, Jessica Paré: le missioni del team d’élite tra tattica, lealtà e sacrificio.

Sky Serie, alle 20:30: Love bugs (2025, Sitcom). Regia di Ivan Cotroneo. Con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: una coppia alle prese con la quotidianità contemporanea, fra tecnologia invadente, famiglia e piccoli sabotaggi domestici raccontati con ironia. Dalle 21:15 scatta il tris "One Chicago": Chicago Med (2024, S10 E22), le storie dei medici del Chicago Medical Center; alle 22:05 Chicago Fire (2024, S13 E22), tra emergenze, legami e scelte difficili alla caserma 51; alle 22:55 Chicago P.D. (2024, S12 E22), l’Intelligence guidata da Voight contro il crimine sulle strade della città. In seconda serata, alle 23:45, Call my agent – Italia (2025, S3 E3): alla CMA gli equilibri saltano mentre una grande agenzia internazionale punta al mercato italiano; nel cast, fra i tanti, Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Emanuela Fanelli e cameo di volti noti come Luca Argentero, Michelle Hunziker, Miriam Leone, Ficarra & Picone.

Misteri e colpi di scena con Astrid e Raphaelle: le proposte delle reti specializzate

Rai 4, alle 20:35: Bones (2011, Serie). Temperance Brennan, antropologa forense di fama, collabora con l’agente FBI Seeley Booth su casi in cui i corpi sono irriconoscibili: scienza, deduzione e un’affiatata squadra al Jeffersonian Institute. Cast: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor.

20, alle 20:41: The Big Bang Theory (2009, S3 E7, 22’). Continuano le disavventure dei nerd Sheldon, Leonard, Howard e Raj, di ritorno dal Polo Nord, con Penny a fare da contraltare "normale". Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Giallo, alle 21:10 e alle 22:10: Astrid e Raphaelle (2024, S6 E7-8). Una poliziotta determinata e un’archivista dallo straordinario intuito (e memoria prodigiosa) formano un duo complementare nella risoluzione di casi complessi. Cast: Sara Mortensen, Lola Dewaere, Daniel Njo Lobé, Benoît Michel. Due episodi consecutivi. In coda, alle 23:10: Quattro donne e un funerale (2006, S1 E3), con Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Gaby Dohm: misteri di provincia e ironia nera.

TOPCrime, dalle 21:14: doppio Law & Order – I due volti della giustizia (2000, S21 E3-4), il classico che alterna indagine e aula di tribunale. A seguire, alle 22:57 e 23:51, due episodi di Law & Order: Special Victims Unit (2009-2010, S11 E24 e S12 E1): la squadra Vittime Speciali del NYPD affronta crimini sessuali e casi emotivamente intensi. Cast SVU: Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, Richard Belzer, Dann Florek, BD Wong.

Comedy Central, alle 22:00: South Park (1997, Sitcom animata). La satira corrosiva di Stan, Kyle, Kenny ed Eric nella cittadina del Colorado, fra attualità, tabù e parodia. Creato da Trey Parker e Matt Stone (anche alla regia), 22 minuti di humor nero e irriverenza.

Mediaset Italia2, alle 20:48: Young Sheldon (2017, S4 E2). Lo spin-off di The Big Bang Theory segue l’infanzia del geniale ma bizzarro Sheldon Cooper nel Texas degli anni ’90. Cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

