Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, Raffaele fatto fuori: la reazione di uno storico membro del cast

Le serie TV e le soap in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: Palazzo Palladini in rivolta per l'uscita del portiere. Rosa non sa dire di no a Damiano

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Un posto al sole, Raffaele fatto fuori: la reazione di uno storico membro del cast

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap da non farsi scappare: l’iconico procedurale NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, il nuovo thriller in due episodi The Iris affair: Missione ad alto rischio su Sky Atlantic e il crime francese Astrid e Raphaelle su Giallo. Una selezione che spazia tra azione, mistero e commedia, per soddisfare tutti i gusti.

Indagini e suspense con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 23:20 arriva Nudes (2025, regia Laura Luchetti e Marco Danieli). Di cosa parla: una serie antologica che affronta con sguardo diretto il tema del revenge porn attraverso le storie intrecciate di tre adolescenti – Vittorio, Sofia e Ada. Nel cast: Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassman, Fortunato Cerlino, Lucia Mascino e Sveva Alviti. Tono realistico e contemporaneo, con un’attenzione speciale alle conseguenze emotive e sociali delle scelte online.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 3 alle 20:50 torna Un posto al sole (dal 1996). Ambientata a Napoli, la storica soap italiana racconta amori, amicizie e conflitti che ruotano attorno a Palazzo Palladini. Nella puntata di oggi: invitato da Clara a non illudere Rosa se non convinto delle proprie intenzioni, Damiano chiede alla sua ex di passare una serata insieme per parlare più liberamente. Ma la cena metterà a nudo le insicurezze di Rosa. Intanto Eduardo, fugati i sospetti per l’aggressione a Peppe Caputo, s’imbatterà nuovamente nell’enigmatica Stella. Renato continua a mostrarsi risentito verso Raffaele, quest’ultimo dovrà decidere se comunicare ufficialmente a Otello la sua decisione di non prorogare la sua permanenza come amministratore.

Su Italia 1 alle 20:34 appuntamento con NCIS – Unità anticrimine (2019, stagione 17 episodio 9). La squadra dell’agenzia federale NCIS, con sede a Washington, indaga sui crimini più delicati che coinvolgono la Marina e i Marines. Nel cast: Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Cote de Pablo, Rocky Carroll e Brian Dietzen. Un mix di tensione investigativa, lavoro di squadra e colpi di scena.

Spy-game e colpi di scena con The Iris affair: Missione ad alto rischio: le proposte di Sky

Su Sky Atlantic dalle 21:15 doppio episodio di The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025, regia Terry McDonough e Sarah O’Gorman). La storia: l’enigmatica Iris Nixon, genio dei puzzle online, viene arruolata dall’imprenditore Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Capito il potenziale distruttivo del progetto, Iris ruba il diario con la sequenza di attivazione e scompare: comincia così un inseguimento che corre dalla Sardegna a Roma. Cast internazionale con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Debi Mazar. Altra puntata a seguire alle 22:10.

Sempre su Sky Atlantic alle 23:10 c’è It: Welcome to Derry (2025, miniserie diretta da Andy Muschietti), con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Madeleine Stowe. Un cast di primo piano per una storia dall’atmosfera inquietante.

Su Sky Serie alle 20:45 maratona comedy con Friends (1995, s.2 ep.15): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tra amori, lavoro e amicizia al Central Perk. Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Alle 21:15 su Sky Serie prosegue la serata in corsia con Chicago Med (2024, s.10 ep.21): il pronto soccorso del Chicago Medical Center affronta casi complessi e scelte ad alta tensione. Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell e Jessy Schram.

Alle 22:05 su Sky Serie spazio a Chicago Fire (2024, s.13 ep.21): pompieri e paramedici della caserma 51 divisi tra rischi sul campo e complicazioni personali. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker e Kara Killmer.

Alle 22:55 su Sky Serie tocca a Chicago P.D. (2024, s.12 ep.21): l’unità d’intelligence della polizia di Chicago combatte il crimine nelle strade della città. Con Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Marina Squerciati e Amy Morton.

Chiusura di serata, alle 23:45 su Sky Serie, con Call my agent – Italia (2025, s.3 ep.1, regia Simone Spada). Alla CMA l’uscita di scena di Elvira sconvolge gli equilibri proprio mentre la potentissima UBA punta al mercato italiano. Tra nuovi amori, addii e ospiti vip (da Luca Argentero a Michelle Hunziker, fino al cast di Romanzo Criminale), gli agenti Vittorio, Lea e Gabriele provano a difendere l’agenzia.

Risate e scienza con The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 torna Bones (2010). L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth risolvono casi partendo da reperti ossei difficilissimi. Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne e Tamara Taylor.

Su 20 alle 20:40 spazio alla sitcom The Big Bang Theory (2008, s.2 ep.20): tra un esperimento e l’altro, Leonard prova a gestire la complicata amicizia con Penny mentre le eccentricità di Sheldon mettono alla prova il gruppo. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Su Giallo dalle 21:10 doppio appuntamento con Astrid e Raphaelle (2024, s.6 ep.5-6): il duo formato dalla determinata comandante Raphaelle Costa e dalla brillante Astrid Nielsen – archivista con memoria prodigiosa e formidabile senso logico – affronta nuovi casi pieni di enigmi. Cast: Sara Mortensen, Lola Dewaere, Daniel Njo Lobé e Husky Kihal. Episodio successivo a seguire alle 22:10.

Su TOPCrime alle 21:15 e alle 22:10 due episodi di Law e Order – I due volti della giustizia (2000, s.21 ep.1-2): il leggendario procedural creato da Dick Wolf alterna indagini e aula di tribunale. Cast classico con Sam Waterston, Jerry Orbach, S. Epatha Merkerson, Jesse L. Martin e Chris Noth. Altra puntata a seguire.

Si prosegue su TOPCrime alle 23:01 con Law e Order: Organized crime (2021, s.5 ep.4) e ancora alle 23:56 (ep.5): Elliot Stabler affronta le organizzazioni criminali con metodi non convenzionali. Cast: Christopher Meloni, Dylan McDermott, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger. Episodio successivo a seguire.

Su Comedy Central alle 22:00 arriva South Park (1997): i giovanissimi Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano con satira corrosiva attualità e tabù, tra parodia e commedia nera. Creato da Trey Parker e Matt Stone.

Su Mediaset Italia2 alle 20:50 c’è Young Sheldon (2017, s.2 ep.14): lo sguardo ironico sull’infanzia di Sheldon Cooper in Texas, tra genio precoce e vita familiare. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella

Le migliori serie TV e soap opera della serata di mercoledì 12 novembre 2025: a Napo...
Le serie TV in onda stasera, lunedì 10 novembre 2025: UPAS, Giulia sconvolta dalla fuga di Gianluca. Cosa farà

Le serie TV in onda stasera, lunedì 10 novembre 2025: UPAS, Giulia sconvolta dalla fuga di Gianluca. Cosa farà

Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di lunedì 10 novembre 202...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Le serie TV in onda stasera, venerdì 7 novembre 2025: UPAS, la decisione dolorosa di Silvia

Le serie TV e soap opera in onda nella serata di venerdì 7 novembre 2025: forte tens...
Le serie TV in onda stasera, lunedì 17 novembre 2025: a UPAS il sogno d'amore di Guido rischia di naufragare

Le serie TV in onda stasera, lunedì 17 novembre 2025: a UPAS il sogno d'amore di Guido rischia di naufragare

Le migliori serie TV e soap opera lunedì 17 novembre 2025: per tornare a casa da Mar...
Le serie TV in onda stasera, martedì 18 novembre 2025: a Un posto al sole Raffaele viene fatto fuori

Le serie TV in onda stasera, martedì 18 novembre 2025: a Un posto al sole Raffaele viene fatto fuori

Le migliori serie e soap disponibili nella serata di martedì 18 novembre 2025: Il Co...
Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le serie TV in onda stasera, venerdì 31 ottobre 2025: Michele tradisce Silvia e Viola dice addio a Damiano

Le migliori serie tv e soap opera della serata di venerdì 31 ottobre 2025: a Un post...
Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le serie TV in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025: a UPAS Eduardo finisce davvero nei guai

Le migliori serie TV e soap opera disponibili mercoledì 5 novembre 2025: forti sospe...
Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce

Le migliori serie tv in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: grandi novità ...
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Vincenzo Viscardi

Viscardi
L'attore Alex Belli

Alex Belli
Pietro Masotti

Pietro Masotti
Isabella Rossellini

Isabella Rossellini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963