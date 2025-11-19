Un posto al sole, Raffaele fatto fuori: la reazione di uno storico membro del cast Le serie TV e le soap in onda oggi, mercoledì 19 novembre 2025: Palazzo Palladini in rivolta per l'uscita del portiere. Rosa non sa dire di no a Damiano

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap da non farsi scappare: l’iconico procedurale NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, il nuovo thriller in due episodi The Iris affair: Missione ad alto rischio su Sky Atlantic e il crime francese Astrid e Raphaelle su Giallo. Una selezione che spazia tra azione, mistero e commedia, per soddisfare tutti i gusti.

Indagini e suspense con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 23:20 arriva Nudes (2025, regia Laura Luchetti e Marco Danieli). Di cosa parla: una serie antologica che affronta con sguardo diretto il tema del revenge porn attraverso le storie intrecciate di tre adolescenti – Vittorio, Sofia e Ada. Nel cast: Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassman, Fortunato Cerlino, Lucia Mascino e Sveva Alviti. Tono realistico e contemporaneo, con un’attenzione speciale alle conseguenze emotive e sociali delle scelte online.

Su Rai 3 alle 20:50 torna Un posto al sole (dal 1996). Ambientata a Napoli, la storica soap italiana racconta amori, amicizie e conflitti che ruotano attorno a Palazzo Palladini. Nella puntata di oggi: invitato da Clara a non illudere Rosa se non convinto delle proprie intenzioni, Damiano chiede alla sua ex di passare una serata insieme per parlare più liberamente. Ma la cena metterà a nudo le insicurezze di Rosa. Intanto Eduardo, fugati i sospetti per l’aggressione a Peppe Caputo, s’imbatterà nuovamente nell’enigmatica Stella. Renato continua a mostrarsi risentito verso Raffaele, quest’ultimo dovrà decidere se comunicare ufficialmente a Otello la sua decisione di non prorogare la sua permanenza come amministratore.

Su Italia 1 alle 20:34 appuntamento con NCIS – Unità anticrimine (2019, stagione 17 episodio 9). La squadra dell’agenzia federale NCIS, con sede a Washington, indaga sui crimini più delicati che coinvolgono la Marina e i Marines. Nel cast: Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Cote de Pablo, Rocky Carroll e Brian Dietzen. Un mix di tensione investigativa, lavoro di squadra e colpi di scena.

Spy-game e colpi di scena con The Iris affair: Missione ad alto rischio: le proposte di Sky

Su Sky Atlantic dalle 21:15 doppio episodio di The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025, regia Terry McDonough e Sarah O’Gorman). La storia: l’enigmatica Iris Nixon, genio dei puzzle online, viene arruolata dall’imprenditore Cameron Beck per sbloccare una tecnologia top-secret. Capito il potenziale distruttivo del progetto, Iris ruba il diario con la sequenza di attivazione e scompare: comincia così un inseguimento che corre dalla Sardegna a Roma. Cast internazionale con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Debi Mazar. Altra puntata a seguire alle 22:10.

Sempre su Sky Atlantic alle 23:10 c’è It: Welcome to Derry (2025, miniserie diretta da Andy Muschietti), con Bill Skarsgård, Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Madeleine Stowe. Un cast di primo piano per una storia dall’atmosfera inquietante.

Su Sky Serie alle 20:45 maratona comedy con Friends (1995, s.2 ep.15): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tra amori, lavoro e amicizia al Central Perk. Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Alle 21:15 su Sky Serie prosegue la serata in corsia con Chicago Med (2024, s.10 ep.21): il pronto soccorso del Chicago Medical Center affronta casi complessi e scelte ad alta tensione. Nel cast S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell e Jessy Schram.

Alle 22:05 su Sky Serie spazio a Chicago Fire (2024, s.13 ep.21): pompieri e paramedici della caserma 51 divisi tra rischi sul campo e complicazioni personali. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker e Kara Killmer.

Alle 22:55 su Sky Serie tocca a Chicago P.D. (2024, s.12 ep.21): l’unità d’intelligence della polizia di Chicago combatte il crimine nelle strade della città. Con Jason Beghe, LaRoyce Hawkins, Marina Squerciati e Amy Morton.

Chiusura di serata, alle 23:45 su Sky Serie, con Call my agent – Italia (2025, s.3 ep.1, regia Simone Spada). Alla CMA l’uscita di scena di Elvira sconvolge gli equilibri proprio mentre la potentissima UBA punta al mercato italiano. Tra nuovi amori, addii e ospiti vip (da Luca Argentero a Michelle Hunziker, fino al cast di Romanzo Criminale), gli agenti Vittorio, Lea e Gabriele provano a difendere l’agenzia.

Risate e scienza con The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 torna Bones (2010). L’antropologa forense Temperance Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth risolvono casi partendo da reperti ossei difficilissimi. Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne e Tamara Taylor.

Su 20 alle 20:40 spazio alla sitcom The Big Bang Theory (2008, s.2 ep.20): tra un esperimento e l’altro, Leonard prova a gestire la complicata amicizia con Penny mentre le eccentricità di Sheldon mettono alla prova il gruppo. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Rauch.

Su Giallo dalle 21:10 doppio appuntamento con Astrid e Raphaelle (2024, s.6 ep.5-6): il duo formato dalla determinata comandante Raphaelle Costa e dalla brillante Astrid Nielsen – archivista con memoria prodigiosa e formidabile senso logico – affronta nuovi casi pieni di enigmi. Cast: Sara Mortensen, Lola Dewaere, Daniel Njo Lobé e Husky Kihal. Episodio successivo a seguire alle 22:10.

Su TOPCrime alle 21:15 e alle 22:10 due episodi di Law e Order – I due volti della giustizia (2000, s.21 ep.1-2): il leggendario procedural creato da Dick Wolf alterna indagini e aula di tribunale. Cast classico con Sam Waterston, Jerry Orbach, S. Epatha Merkerson, Jesse L. Martin e Chris Noth. Altra puntata a seguire.

Si prosegue su TOPCrime alle 23:01 con Law e Order: Organized crime (2021, s.5 ep.4) e ancora alle 23:56 (ep.5): Elliot Stabler affronta le organizzazioni criminali con metodi non convenzionali. Cast: Christopher Meloni, Dylan McDermott, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger. Episodio successivo a seguire.

Su Comedy Central alle 22:00 arriva South Park (1997): i giovanissimi Stan, Kyle, Cartman e Kenny affrontano con satira corrosiva attualità e tabù, tra parodia e commedia nera. Creato da Trey Parker e Matt Stone.

Su Mediaset Italia2 alle 20:50 c’è Young Sheldon (2017, s.2 ep.14): lo sguardo ironico sull’infanzia di Sheldon Cooper in Texas, tra genio precoce e vita familiare. Con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.

