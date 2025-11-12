Le serie TV in onda stasera, mercoledì 12 novembre 2025: a UPAS scoppia di nuovo la passione tra Guido e Mariella Le migliori serie TV e soap opera della serata di mercoledì 12 novembre 2025: a Napoli evoluzioni sul caso di Peppe Caputo e su Rai 2 storie di revenge porn

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie e soap opera da non farsi scappare oggi. Tra i titoli di spicco spiccano NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, il medical drama The Pitt su Sky Atlantic e le indagini di Astrid e Raphaelle su Giallo.

Suspense e indagini con NCIS – Unità anticrimine: le proposte delle reti in chiaro

Su Rai 2 alle 22:40 F.B.I. International (2021). Cast: Carter Redwood, Christiane Paul, Heida Reed, Luke Kleintank, Vinessa Vidotto.

A seguire, alle 23:30, Nudes (2025), serie antologica diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli con Michele Rosiello, Emma Valenti, Astrid Meloni, Leo Gassman, Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti. Di cosa parla: un racconto di formazione che affronta il tema del revenge porn dal punto di vista di tre adolescenti – Vittorio, Sofia e Ada – alle prese con un confine delicato tra leggerezza e responsabilità.

Su Rai 3 alle 20:50 Un posto al sole (1996). Nella puntata di stasera: proprio quando Grillo estromette Damiano dall’indagine sull’aggressione a Peppe Caputo, Sabbiese riceve una soffiata da un’intrigante conoscente che potrebbe fare luce sui veri colpevoli. Convinto di fare il bene anche di Luca, Gianluca prende un’inaspettata decisione sul proprio futuro. Bice non si rassegna all’idea di rinunciare ai soldi che Lello le ha rubato, Guido e Mariella si avvicinano sempre di più.

Su Italia 1 alle 20:36 NCIS – Unità anticrimine (2019), stagione 17 episodio 2. Le vicende della squadra speciale dell’NCIS, il Naval Criminal Investigative Service con sede a Washington, impegnata nei casi più delicati che coinvolgono Marina e Marines tra omicidi, minacce terroristiche e rapimenti. Cast: Mark Harmon, Michael Weatherly, Pauley Perette, David McCallum, Sean Murray, Cote de Pablo, Rocky Carroll, Brian Dietzen.

Drammi da pronto soccorso con The Pitt: le proposte di Sky

Su Sky Atlantic alle 21:15 The Pitt (2025), stagione 1. Il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un pronto soccorso sovraffollato del Trauma Medical Center di Pittsburgh, tra tagli al budget, pressioni amministrative e l’arrivo di nuovi specializzandi. Una squadra variegata di medici, infermieri e paramedici affronta ogni turno con coraggio e umanità. Cast: Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez. In onda altre puntate dopo, alle 22:25 e alle 23:15.

Su Sky Serie serata seriale a partire dalle 20:45 con Friends (1994), stagione 1 episodio 24. Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

Alle 21:15 Fire Country (2022), stagione 1 episodio 22: Bode Donovan, giovane detenuto in cerca di riscatto, entra in un programma anti-incendi nel nord della California e si ritrova a operare nella sua città natale tra vigili del fuoco d’élite, ex amici e altri detenuti. Cast: Max Thieriot, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Jules Latimer, Diane Farr, Billy Burke.

Alle 22:05 torna The Pitt (2025), stagione 1 episodio 15. A seguire, alle 23:10, The White Queen (2013), miniserie con Amanda Hale, Aneurin Barnard, Ben Lamb, David Oakes, Eleanor Tomlinson, Faye Marsay, James Frain, Janet McTeer, Max Irons, Rebecca Ferguson.

Risate e crime con The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Su Rai 4 alle 20:35 Bones (2010). Washington: l’antropologa forense Temperance Brennan collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth e il team del Jeffersonian Institute per risolvere omicidi complessi partendo da resti umani spesso deteriorati. Cast: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley.

Su 20 alle 20:38 The Big Bang Theory (2008), stagione 2 episodio 10: dopo il primo appuntamento, tra Leonard e Penny le cose non decollano, ma l’amicizia con il gruppo – e le bizzarrie di Sheldon – prosegue tra equivoci e gag. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert.

Su Giallo alle 21:10 e poi alle 22:10 doppio episodio di Astrid e Raphaelle (2024), stagione 6: il peculiare duo composto dalla comandante Raphaelle Costa e da Astrid Nielsen, archivista brillante con memoria prodigiosa, risolve casi intricati grazie a intuito, azione e un’irrinunciabile collaborazione. Cast: Daniel Njo Lobé, Lola Dewaere, Benoît Michel, Meledeen Yacoubi, Husky Kihal, Bruce Tessore, Sara Mortensen, Sylvie Filloux, Geoffroy Thiebaut, Aliosha Itovich, Elisabeth Mortensen, Timi-Joy Marbot. Sono previste altre puntate dopo la prima della serata.

Su TOPCrime maratona Law & Order: alle 21:13 e alle 22:03 due episodi de Law & Order – I due volti della giustizia (2000), stagione 23, con Chris Noth, Fred Dalton Thompson, Jerry Orbach, Jesse L. Martin, Leslie Hendrix, S. Epatha Merkerson, Sam Waterston, Steven Hill. A seguire, alle 22:51 e alle 23:37, due episodi di Law & Order: Organized Crime (2021), stagione 4, con Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger, Dylan McDermott, Tamara Taylor. Anche in questo caso, altre puntate dopo nella stessa serata.

Su Comedy Central alle 22:00 South Park (1997): le (irriverenti) avventure di Stan, Kyle, Eric e Kenny nella cittadina di South Park, tra satira, attualità e commedia nera. Creato e diretto da Trey Parker e Matt Stone.

Su Mediaset Italia2 alle 20:48 Young Sheldon (2017), stagione 2 episodio 4. Cast: Annie Potts, Iain Armitage, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Zoe Perry.

