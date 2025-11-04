Trova nel Magazine
Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Le migliori serie tv e soap opera in onda martedì 4 novembre 2025: una delle gemelle di palazzo Palladini deve affrontare una scelta difficilissima. Su Canale 5 La notte nel cuore

Le serie TV in onda stasera, martedì 4 novembre 2025: a UPAS il dilemma (atroce) di Manuela

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv e soap opera da non farsi scappare oggi. In chiaro spicca La notte nel cuore su Canale 5, mentre su Sky Atlantic arriva l’attesissima It: Welcome to Derry; tra i canali specializzati, spazio ai casi di Bones su Rai 4 e alle risate con The Big Bang Theory su 20.

La notte nel cuore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3Un posto al sole alle 20:50. La storia: la longeva soap italiana ambientata a Napoli segue, dal 1996, le vicende degli abitanti del Palazzo Palladini tra relazioni, amicizie e temi sociali. Stasera va in scena un dilemma per Manuela, chiamata a scegliere tra il matrimonio con Niko e la sua laurea.

Canale 5La notte nel cuore alle 21:21, con altri episodi alle 22:41 e 23:39. Di cosa parla: da giovane, Sumru abbandona i suoi gemelli, Nuh e Melek, e si trasferisce in Cappadocia. Anni dopo, i due – cresciuti tra rabbia e mancanze – scoprono la verità e decidono di affrontarla per rivendicare ciò che ritengono gli spetti. Un melò familiare tra segreti, colpi di scena e resa dei conti. Cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. Anno: 2024. Dopo il primo, seguono altre puntate.

Italia 1NCIS – Unità anticrimine alle 20:31 (stagione 16, episodio 18). La squadra dell’NCIS con sede al Washington Navy Yard indaga sui crimini più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi, rapimenti, minacce alla sicurezza nazionale. Cast storico con Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum e Cote de Pablo. Anno: 2018. Durata episodio: 45 minuti.

It: Welcome to Derry: le proposte di Sky

Sky Atlantic — Serata a tinte forti tra azione e orrore. Alle 21:15 e 22:05 doppio appuntamento con Seal Team (stagione 4, episodi 9 e 10; 43 minuti ciascuno): la squadra d’élite guidata da David Boreanaz affronta nuove missioni ad alto rischio. Alle 22:55 debutta It: Welcome to Derry, miniserie ambientata nell’universo creato da Stephen King e legata ai film di Andy Muschietti; nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, con Bill Skarsgård. A seguire, alle 23:55, The Iris affair: Missione ad alto rischio, miniserie con Niamh Algar e Tom Hollander: Iris, geniale risolutrice di enigmi, svela una tecnologia top-secret e innesca un inseguimento che dall’Europa porta fino a Roma.

Sky Serie — Serata tra comedy e medical drama. Si parte alle 20:45 con Friends (stagione 1, episodio 6): Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tra gag e amicizie al Central Perk; cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer. Dalle 21:15 spazio al nuovo medical The Pitt con Noah Wyle: al pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh arrivano specializzandi e tirocinanti tra turni difficili, scelte complesse e umanità; in onda gli episodi alle 21:15 e 22:05 (stagione 1, episodi 11 e 12). Dalle 22:55 legal a tinte hollywoodiane con Suits L.A. (stagione 1, episodi 9 e 10 alle 22:55 e 23:45): l’ex procuratore Ted Black difende i clienti più influenti di Los Angeles; cast: Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt, Bryan Greenberg. Dopo i primi episodi, seguono altre puntate in sequenza.

The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4Bones alle 20:35. L’antropologa forense Temperance "Bones" Brennan e l’agente dell’FBI Seeley Booth uniscono scienza e indagine per risolvere casi in cui restano solo… le ossa. Cast: Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley. Anno: 2009.

20The Big Bang Theory alle 20:38 (stagione 1, episodio 15; durata 22’). A Pasadena, quattro giovani scienziati vedono il loro mondo nerd incrociarsi con quello di Penny, tra citazioni pop, disastri sentimentali e amicizie improbabili. Cast: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch.

Giallo — Alle 21:10 L’ispettore Dalgliesh (stagione 2, episodio 3): l’empatico detective-poeta di Scotland Yard affronta delitti raffinati in un’Inghilterra dalle atmosfere vintage; con Bertie Carvel. Alle 23:10 Il giovane ispettore Morse (stagione 4, episodio 1; 90’): Endeavour agli inizi della carriera nella Oxford di fine anni ’60. Cast: Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser.

TOPCrime — Maratona Law e Order: Organized crime dalle 21:15, con episodi anche alle 22:04, 22:56 e 23:47 (stagioni 5 e 3). Cast: Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Dylan McDermott, Ainsley Seiger, Tamara Taylor. Serata a ritmo serrato con più casi uno dopo l’altro.

Mediaset Italia2Young Sheldon alle 20:48 (stagione 1, episodio 14; durata 20’). Cast: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts.

Comedy CentralDrawn together alle 23:15 (stagione 3, episodio 12; 22’). La prima "reality" animata: otto icone dei cartoon sotto lo stesso tetto tra telecamere e scontri senza filtri.

Rai PremiumSei donne – Il mistero di Leila alle 22:55. Sei donne legate dalla scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio: l’indagine della PM Anna Conti diventa viaggio nel dolore, nei segreti e nelle scelte che definiscono il presente. Regia di Vincenzo Marra; cast: Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Isabella Ferrari, Maurizio Lastrico. Anno: 2023.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

