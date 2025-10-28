Le serie TV in onda stasera, martedì 28 ottobre 2025: a UPAS Gianluca sprofonda nell'alcol e Gennaro guarisce Le migliori serie tv in onda nella serata di martedì 28 ottobre 2025: grandi novità nella soap napoletana e tre puntate tese per La notte nel cuore

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie tv da non farsi scappare oggi. In chiaro spiccano i nuovi episodi della soap turca La notte nel cuore su Canale 5 e il crime NCIS – Unità anticrimine su Italia 1, mentre su Sky arrivano le puntate inedite del medical The Pitt e del legal drama Suits L.A..

Intrighi e segreti con La notte nel cuore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 (ore 20:50) – Un posto al sole (dal 1996). La serie quotidiana ambientata a Napoli continua a raccontare, stagione dopo stagione, le vite degli abitanti di Palazzo Palladini tra relazioni, scelte difficili e temi sociali che rispecchiano l’attualità. In questi giorni in evidenza i problemi con l’alcol di Gianluca e Gennaro Gagliotti che recupera la vista. Nel vasto cast, tra gli altri: Alberto Rossi, Nina Soldano, Patrizio Rispo, Ilenia Lazzarin, Marina Tagliaferri, Riccardo Polizzy Carbonelli.

Canale 5 (ore 21:21) – La notte nel cuore (2024). Da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e si trasferisce in Cappadocia, dove sposa l’influente Samet. Anni dopo, i ragazzi – cresciuti tra risentimento e desiderio di riscatto – scoprono la verità e decidono di affrontarla per rivendicare ciò che ritengono gli spetti. Con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar e Burak Tozkoparan. Dopo l’appuntamento delle 21:21 seguono altre puntate alle 22:10 e 23:01.

Italia 1 (ore 20:31) – NCIS – Unità anticrimine (2018), stagione 16 episodio 11 (durata 45’). La squadra dell’NCIS con sede a Washington indaga sui casi più complessi che coinvolgono Marina e Marines, tra minacce e missioni ad alto rischio. Nel cast: Mark Harmon, Sean Murray, David McCallum, Rocky Carroll, Brian Dietzen, con Cote de Pablo e Michael Weatherly nelle stagioni storiche.

Il medical The Pitt e le nuove puntate di Suits L.A.: le proposte di Sky

Sky Serie (ore 20:45) – The Big Bang Theory (2018), stagione 12 episodio 21 (22’). A Pasadena, la vita di quattro scienziati geniali – Leonard, Sheldon, Raj e Howard – si scontra con quella di Penny in una commedia di culto che mescola nerd culture e sentimenti. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar.

Sky Serie (ore 21:15 e 22:10) – The Pitt (2025), stagione 1 episodi 9 e 10. Il dottor Michael "Robby" Robinavitch guida un team variegato nel pronto soccorso sotto organico del Trauma Medical Center di Pittsburgh, tra turni estenuanti, scelte difficili e passione per i pazienti. Con Noah Wyle, Tracey Ifeachor, Fiona Dourif, Katherine LaNasa e Isa Briones. Doppio episodio in prima serata.

Sky Serie (ore 23:05 e 23:55) – Suits L.A. (2025), stagione 1 episodi 7 e 8. L’ex procuratore di New York Ted Black mette il suo acume al servizio dei clienti più influenti di Los Angeles, mentre le vicende private del team si intrecciano con i casi dello studio. Con Stephen Amell, Lex Scott Davis, Josh McDermitt e Bryan Greenberg. Due episodi consecutivi in seconda serata.

Sky Atlantic (ore 21:15 e 22:05) – SEAL Team (2019), stagione 4 episodi 7 e 8 (43’ cad.). Due capitoli della quarta stagione del military drama con David Boreanaz, Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley, Toni Trucks e Jessica Paré.

Sky Atlantic (ore 22:55) – It: Welcome to Derry (2025). Miniserie ambientata nell’universo di Stephen King legato a IT, pensata per espandere la visione dei due film di Andy Muschietti. Nel cast: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.

Sky Atlantic (ore 23:55) – The Iris affair: Missione ad alto rischio (2025). L’enigmatica Iris Nixon, dopo aver decifrato intricati enigmi online e ricevuto la proposta del carismatico Cameron Beck, scopre una tecnologia pericolosa: decide allora di rubare il diario con la sequenza di attivazione e sparire. Inizia così una caccia serrata tra Sardegna e Roma. Con Niamh Algar, Tom Hollander, Kristofer Hivju, Harry Lloyd, Sacha Dhawan, Maya Sansa e Debi Mazar; regia di Terry McDonough e Sarah O’Gorman.

Indagini e scienza con Bones (Rai 4) e le risate di The Big Bang Theory: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 (ore 20:35) – Bones (2009). A Washington la dottoressa Temperance Brennan, antropologa forense di fama, collabora con l’agente dell’FBI Seeley Booth per sciogliere casi in cui i corpi sono irriconoscibili. Nel cast Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T.J. Thyne, Tamara Taylor e John Francis Daley.

20 (ore 20:39) – The Big Bang Theory (2007), stagione 1 episodio 5 (22’). I brillanti Leonard e Sheldon condividono appartamento e passioni nerd insieme agli amici Raj e Howard, mentre l’arrivo di Penny porta scompiglio e sentimenti. Con Johnny Galecki, Jim Parsons e Kaley Cuoco.

TOPCrime (ore 21:14, 22:06, 23:01, 23:53) – Law & Order: Organized Crime (2021). Serata a base di crime con più episodi della serie interpretata da Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Dylan McDermott e Ainsley Seiger: dopo il primo appuntamento seguono altre puntate lungo la fascia serale e notturna.

Giallo (ore 21:10) – L’ispettore Dalgliesh (2023), stagione 2 episodio 2. Adam Dalgliesh, ispettore e poeta, indaga in un’Inghilterra affascinante e misteriosa, scandagliando l’animo umano per risolvere delitti intricati. Con Bertie Carvel e Carlyss Peer.

Giallo (ore 23:10) – Il giovane ispettore Morse (2016), stagione 3 episodio 4 (90’). Nella Oxford di fine anni ’60, Endeavour Morse affina il suo talento investigativo accanto all’ispettore Thursday. Con Shaun Evans e Roger Allam.

Rai Premium (ore 22:55) – Sei donne – Il mistero di Leila (2023). Sei protagoniste, un’indagine e un segreto che lega i destini di Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha e Giulia: la scomparsa di Leila e del patrigno Gregorio. Con Maya Sansa, Alessio Vassallo, Ivana Lotito, Denise Tantucci e Isabella Ferrari; regia di Vincenzo Marra.

Mediaset Italia2 (ore 20:48) – Young Sheldon (2017), stagione 1 episodio 4 (20’). Sitcom con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord e Annie Potts.

Comedy Central (ore 23:10) – Drawn Together (2006), stagione 3 episodio 9 (22’). La prima "reality" animata: otto icone dei cartoon convivono sotto lo stesso tetto tra colpi di scena e zero filtri, in un esperimento esilarante e politicamente scorretto.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

