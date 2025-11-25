Un posto al sole, la vendetta di Marina e Roberto si abbatte su Gagliotti: cosa succede stasera Le migliori serie TV e soap opera disponibili nella serata di martedì 25 novembre 2025: a Napoli forte tensione tra fratelli e Clara mette in guardia Rosa

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi su cosa guardare oggi, ecco alcune proposte di serie TV e soap opera da non farsi scappare. In prima fila La notte nel cuore su Canale 5, il ritorno del dietro le quinte di Call my agent – Italia su Sky Serie e l’adrenalina militare di SEAL Team su Sky Atlantic. Una serata che alterna drammi familiari, commedie e crime investigativi.

Drammi e rivelazioni con La notte nel cuore: le proposte delle reti in chiaro

Rai 3 – Un posto al sole alle 20:50. La longeva soap (dal 1996) continua a raccontare le storie intrecciate degli inquilini di Palazzo Palladini a Napoli. nella puntata di stasera: Vinicio sembra credere alla versione del fratello sulla questione droga. Grazie al coinvolgimento di Castrese e Michele, Marina e Roberto assestano un altro colpo ai Gagliotti. Ma la cosa rischia di compromettere il tentativo di riavvicinarsi a Vinicio da parte di Alice. Sebbene contenta per l’amica, Clara metterà una pulce nell’orecchio di Rosa sulla sua eventuale assunzione a Palazzo Palladini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Canale 5 – La notte nel cuore dalle 21:25 (con altri episodi alle 22:21 e 23:14). Da giovane, Sumru ha lasciato i gemelli Nuh e Melek appena nati; anni dopo, i due scoprono la sua identità e la raggiungono in Cappadocia per pretendere verità e risarcimenti emotivi. Tra segreti di famiglia e colpi di scena, la serie esplora risentimento e riconciliazione. Nel cast: Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. Anno: 2024.

Il dietro le quinte di Call my agent – Italia e le altre novità: le proposte di Sky

Sky Serie – Love bugs alle 20:30. Regia di Ivan Cotroneo. Con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Una coppia contemporanea alle prese con piccole e grandi frizioni quotidiane, tra tecnologia sempre in tasca, suocere invadenti e imprevisti che mettono alla prova l’intesa. Stagione 1, episodio 2 (2025).

Sky Serie – Call my agent – Italia alle 21:15 e 22:15, con un ulteriore episodio in tarda serata alle 23:15. Dopo la scomparsa di Elvira, gli equilibri della CMA vacillano mentre la potente UBA punta a entrare nel mercato italiano. Vittorio, Lea e Gabriele lottano per salvare l’agenzia tra nuovi amori, separazioni e ospiti speciali nei panni di sé stessi (tra gli altri: Luca Argentero, Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale – La serie, Miriam Leone, Ficarra & Picone). Regia di Simone Spada; con Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Camilla, Kaze, Emanuela Fanelli, Corrado Guzzanti. Stagione 3, episodi 3 e 4 (2025).

Sky Atlantic – SEAL Team alle 21:15 e 22:05. La squadra guidata da Jason Hayes affronta missioni ad alto rischio, tra le pressioni del fronte e quelle della vita privata. Nel cast: David Boreanaz, Max Thieriot, A. J. Buckley, Neil Brown Jr., Toni Trucks, Jessica Paré, Judd Lormand. Stagione 4, episodi 15 e 16 (2019), per una serata a base di azione e tattica militare.

Sky Atlantic – It: Welcome to Derry alle 22:55. Miniserie (2025) diretta da Andy Muschietti, con Bill Skarsgård, Taylour Paige, James Remar, Jovan Adepo, Madeleine Stowe, Chris Chalk, Rudy Mancuso, Stephen Rider. Un nuovo appuntamento seriale dal respiro dark con un cast di primo piano.

Risate e indagini con The Big Bang Theory e altri titoli: le proposte delle reti specializzate

Rai 4 – Bones alle 20:35. A Washington l’antropologa forense Temperance Brennan collabora con l’agente FBI Seeley Booth per risolvere casi in cui i resti sono deteriorati e la scienza è decisiva. Con Emily Deschanel, David Boreanaz, Michaela Conlin, T. J. Thyne, Tamara Taylor, John Francis Daley. Anno 2010.

20 – The Big Bang Theory alle 20:39. Terza stagione, episodio 5 (22′). Leonard, Sheldon, Howard e Raj tornano alle loro esilaranti routine tra esperimenti, amicizie complicate e l’imprevedibile vicina Penny. Con Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert. Anno 2009.

Mediaset Italia2 – Young Sheldon alle 20:48. Sitcom (Stagione 2, episodio 22; 20′) con Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Montana Jordan, Raegan Revord, Annie Potts. Uno sguardo comico e tenero sulla crescita e sulle dinamiche familiari. Anno 2017.

TOPCrime – Law & Order: Special Victims Unit alle 23:07 e 23:59. L’Unità Vittime Speciali del NYPD indaga su crimini di natura sessuale con i detective Elliot Stabler e Olivia Benson in prima linea, guidati dal capitano Donald Cragen. Con Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Ice-T, Richard Belzer, Dann Florek, BD Wong. Stagione 11, episodi 22 e 23 (2009).

Giallo – L’ispettore Dalgliesh alle 21:10 e, a seguire, Il giovane ispettore Morse alle 23:10. Adam Dalgliesh (Bertie Carvel) affronta delitti raffinati in un’Inghilterra misteriosa, indagando con empatia e rigore (Stagione 3, episodio 3; 2024). In seconda serata, il caso dell’acuto Endeavour Morse nella Oxford degli anni Sessanta: episodio di 90′ con Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser, James Bradshaw (Stagione 4, episodio 4; 2017).

Rai Premium – Vostro onore alle 22:55. Serie del 2022 diretta da Alessandro Casale, con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesca Cavallin, Francesco Colella, Remo Girone, Matteo Oscar Giuggioli e un ampio cast corale.

Scoprite tutte le serie di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche